Η ανατομία του Ρολογιού της Αποκάλυψης - Από τη Χιροσίμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Ρολόι της Αποκάλυψης ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πρίν από τα μεσάνυχτα

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δεν είναι ένα συνηθισμένο χρονόμετρο. Αποτελεί το πιο ισχυρό παγκόσμιο σύμβολο για την εγγύτητα της ανθρωπότητας σε μια αυτοκαταστροφική καταστροφή. Υπό την επίβλεψη του Bulletin of the Atomic Scientists, το ρολόι αξιολογείται κάθε Ιανουάριο, αποτυπώνοντας την επικινδυνότητα του πλανήτη μέσα από την αντίστροφη μέτρηση προς τα «Μεσάνυχτα».

Το Ρολόι της Αποκάλυψης ρυθμίστηκε φέτος στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, φτάνοντας στην πιο επικίνδυνη ένδειξη στην ιστορία του. Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου από το Bulletin of the Atomic Scientists, τον οργανισμό που δημιούργησε το ρολόι το 1947, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απειλή από παγκόσμιες κρίσεις όπως οι πυρηνικοί κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Από το Σχέδιο Μανχάταν στην Ψηφιακή Εποχή

Η ιστορία του ξεκινά το 1947, αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μανχάταν, θορυβημένοι από τη δύναμη της ατομικής ενέργειας, δημιούργησαν το σύμβολο αυτό για να επικοινωνήσουν τον επείγοντα χαρακτήρα του πυρηνικού κινδύνου. Η καλλιτέχνης Μάρτιλ Λάνγκσντορφ σχεδίασε το πρώτο εξώφυλλο, επιλέγοντας το ρολόι ως μεταφορά για μια καταστροφή που θα συμβεί νομοτελειακά, εκτός αν η ανθρωπότητα αναλάβει δράση.

Παρότι το 1947 το ρολόι ξεκίνησε στα επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, η πορεία του έκτοτε αντανακλά τις γεωπολιτικές εντάσεις:

Το πιο αισιόδοξο σημείο: Το 1991, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι δείκτες υποχώρησαν στα 17 λεπτά .

Το πιο σκοτεινό σημείο: Στις 24 Ιανουαρίου 2023, το ρολόι ρυθμίστηκε στα 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα — η πλησιέστερη απόσταση από την καταστροφή στην ιστορία του.

Τι κρίνει την κίνηση των δεικτών

Αν και αρχικά το «Μεσάνυχτα» σήμαινε πυρηνικό ολοκαύτωμα, σήμερα το Συμβούλιο Επιστήμης και Ασφάλειας συνυπολογίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών:

Πυρηνικός κίνδυνος: Η εξάπλωση και η χρήση πυρηνικών όπλων.

Κλιματική αλλαγή: Η αμετάκλητη βλάβη στο οικοσύστημα.

Αναδυόμενες τεχνολογίες: Οι κίνδυνοι από τη Βιοτεχνολογία, την Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η ρύθμιση του ρολογιού βασίζεται σε μια σύνθετη ανάλυση της διεθνούς πολιτικής, της διπλωματίας και των επιστημονικών εξελίξεων. Το Doomsday Clock παραμένει μια σκληρή υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός μας είναι ένα πείραμα που απαιτεί διαρκή και συνειδητή προστασία για να μην οδηγηθεί στο οριστικό του τέλος.

