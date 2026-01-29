Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ανέφερε στους ηγέτες της ΕΕ, κατά τη διάρκεια Συνόδου Κορυφής την περασμένη εβδομάδα, ότι μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ τον άφησε σοκαρισμένο από την ψυχική κατάσταση του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση. Ο Ρόμπερτ Φίτσο σημειωτέον είναι ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που στηρίζουν συχνά τις απόψεις του Τραμπ για τις αδυναμίες της Ευρώπης και εξέφρασε ανησυχία για την «ψυχολογική κατάσταση» του προέδρου των ΗΠΑ, ανέφεραν διπλωμάτες, όπως γράφει το Politico.

O Λευκός Οίκος και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έσπευσαν χθες (28/1) να διαψεύσουν το εμπρηστικό δημοσίευμα. «Πρόκειται για εντελώς ψευδείς ειδήσεις από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να είναι επίκαιροι. Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγο ήταν θετική και παραγωγική», δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Σλοβάκος ηγέτης από την πλευρά του καταδίκασε το δημοσίευμα του Politico ως «ψευδές».

O Ρόμπερτ Φίτσο

«Απορρίπτω κατηγορηματικά τα ψέματα της μισητής, φίλα προσκείμενης στις Βρυξέλλες, φιλελεύθερης πύλης Politico», δήλωσε ο Φίτσο στο X, δημοσιεύοντας με κεφαλαία γράμματα όπως κάνει συχνά ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς να αναφέρει άμεσα την ψυχική κατάσταση του Τραμπ, ο Φίτσο είπε ότι «δεν μίλησε ανεπίσημα με κανέναν πρωθυπουργό ή πρόεδρο για την επίσκεψή μου στις ΗΠΑ» και απέρριψε το δημοσίευμα του Politico σχετικά με το «πώς αξιολόγησα τη συνάντησή μου» με τον Τραμπ. «Κανείς δεν άκουσε τίποτα, κανείς δεν είδε τίποτα, δεν υπάρχουν μάρτυρες, αλλά τίποτα δεν εμπόδισε την πύλη Politico να σκαρφιστεί ψέματα», είπε.

Η σωματική και ψυχική υγεία του 79χρονου Τραμπ ωστόσο, του γηραιότερου ατόμου που εκλέχθηκε ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει γίνει ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για τον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ, ο οποίος γίνεται 80 ετών τον Ιούνιο, παρουσιάζει σταθερά τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν ως «ετοιμόρροπο», ενώ καυχιέται για τη δική του ζωντάνια. Ωστόσο, υπάρχουν αυξανόμενες εικασίες για την υγεία του ίδιου του Τραμπ, όπως είναι οι εμφανείς μώλωπες στα χέρια του αλλά και τα ολοένα και πιο πολλά πλάνα που τον δείχνουν να νυστάζει σε συναντήσεις.

Οι συνεργάτες του Τραμπ έχουν αρκετούς λόγους να ανησυχούν το τελευταίο διάστημα, καθώς η ολοένα και πιο παράξενη συμπεριφορά του αφεντικού τους -σε θέματα που κυμαίνονται από τη Βενεζουέλα και τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ μέχρι τη Γροιλανδία (ή «Ισλανδία», όπως την αποκάλεσε επανειλημμένα στην ομιλία του στο Νταβός την περασμένη εβδομάδα)- έχει γίνει ολοένα και πιο απρόβλεπτη, έγραψε σήμερα στο κύριο άρθρο της η Daily Mail.

Από τη στιγμή που ο Τραμπ εισήλθε για πρώτη φορά στο Οβάλ Γραφείο τον Ιανουάριο του 2017, οι Δημοκρατικοί επιδίωξαν να πυροδοτήσουν άγχος σχετικά με την ψυχική και σωματική κατάσταση ενός άνδρα που ασκείται ελάχιστα, τρώει άσχημα, κοιμάται πολύ λίγο και έχει εμφανώς μικρή διάρκεια συγκέντρωσης. «Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλοί από εκείνους που ανησυχούν τώρα για τις νοητικές του ικανότητες είναι πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό γιατί οι επικριτές εξετάζουν τη συμπεριφορά του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και αναρωτιούνται αν τελικά τα χάνει» γράφει η Daily Mail.

Παρουσιάζει σημάδια άνοιας;

Η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά έναν πολιτικό που κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν με την απεριόριστη ενέργειά του σε σύγκριση με τον μπερδεμένο προκάτοχό του, τον οποίο χλεύαζε ως «Νυσταγμένο Τζο» Μπάιντεν. Τώρα, ο Τραμπ είναι αυτός που συλλαμβάνεται ολοένα και πιο συχνά να αποκοιμιέται μπροστά στις κάμερες και να χάνει το νήμα των συζητήσεων, να κάνει άσκοπες παρεκκλίσεις και να μπερδεύει ονόματα. Ο προσωπάρχης του φέρεται να έχει συμβουλεύσει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να διατηρούν τις ενημερώσεις τους σύντομες.

Ορισμένοι επικριτές έχουν προχωρήσει παραπέρα, σημειώνοντας ότι τα κενά μνήμης, τα γλωσσικά προβλήματα, η κακή κρίση και η αυξανόμενη επιθετικότητα - όπως η μείωση των ενδοιασμών σχετικά με τις προσβολές ανθρώπων - είναι κλασικά προειδοποιητικά σημάδια άνοιας. Εικάζουν επίσης ότι ο ολοένα και πιο φλύαρος πρόεδρος πάσχει από λογόρροια, μια διαταραχή της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη και συχνά ασυνάρτητη ομιλητικότητα, η οποία έχει συνδεθεί με υποκείμενες νευρολογικές ή ψυχιατρικές παθήσεις.

Σύμφωνα με τον εξέχοντα ψυχολόγο, δρ. Τζον Γκάρτνερ, ο Τραμπ εμφανίζει «μαζική αύξηση» στα «κλινικά συμπτώματα άνοιας». Η ανιψιά του Τραμπ, Μαίρη, ισχυρίστηκε ότι βλέπει στον ίδιο τα ίδια συμπτώματα που είχε και ο πατέρας του, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε με άνοια αργά στη ζωή του. Αυτοί οι καταστροφολόγοι είναι συχνά άνθρωποι που δεν έχουν και τόση καλή θέληση απέναντι στον πρόεδρο. Άλλοι που τον συναντούν -συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ρόμπερτ Χάρντμαν της Daily Mail, ο οποίος κάθισε δίπλα στον Τραμπ στο πρωινό νωρίτερα αυτόν τον μήνα- επιμένουν ότι παραμένει οξύς και αφοσιωμένος όταν θέλει.

Η αίσθηση όμως ότι ο πρόεδρος παρουσιάζει ανησυχητικά σημάδια δεν έχει εξαφανιστεί. Στη σύνοδο κορυφής του Νταβός, μπέρδεψε επανειλημμένα τη Γροιλανδία με την Ισλανδία και -ακόμα και μετά από μια αισθητή παύση- προέφερε λάθος το Αζερμπαϊτζάν ως «Aμπα-μπαϊτζάν». Όταν δεν έκανε άλλους ισχυρισμούς – όπως το να καυχιέται ότι είχε μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά «1.000%, 600%, 1.500%» – εξαπέλυε προσβολές, όπως ότι όλοι οι παρόντες «θα μιλούσαν γερμανικά» αν δεν ήταν οι ΗΠΑ και την απόρριψη των Σομαλών ως «ανθρώπων με χαμηλό IQ».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έκανε μια εισήγηση Τύπου στον Λευκό Οίκο σχετικά με τον πρώτο χρόνο της θητείας του για να μιλήσει φλύαρα για τα κατορθώματα του στο μπέιζμπολ από την παιδική του ηλικία -η μητέρα του τον διαβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να γίνει επαγγελματίας παίκτης, καυχήθηκε, ενώ τόνισε ότι «ο Θεός είναι πολύ περήφανος» για τον πρώτο χρόνο που επέστρεψε στην εξουσία.

Ο Τάι Κομπ, πρώην δικηγόρος του Λευκού Οίκου που υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, συμφώνησε ότι υπήρξε «σημαντική μείωση» στις νοητικές ικανότητες του Προέδρου. «Πάντα τον ωθούσε ο ναρκισσισμός», είπε ο Κομπ. «Αλλά νομίζω ότι η άνοια και η γνωστική παρακμή είναι αισθητές, όπως και πολλοί ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων πολλών γιατρών».«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών που να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι λογικός».

H 25η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ

Η Στέφανι Γκρίσαμ, η πρώην γραμματέας Τύπου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η οποία έκτοτε έχει αυτομολήσει στους Δημοκρατικούς, χαρακτήρισε τη συνέντευξη Τύπου «περίεργη, ακόμη και για τον ίδιο». Φάνηκε να αναφέρεται μάλιστα– όπως έχουν κάνει ρητά πολλοί επικριτές του– στην 25η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει μια ακούσια μεταβίβαση εξουσίας εάν ένας Πρόεδρος κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι για να κατανοήσει κανείς την πλήρη έκταση της ολοένα και πιο ασταθούς συμπεριφοράς του Τραμπ αρκεί να εξετάσει την «ξέφρενη» συμπεριφορά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία ακόμη και οι ανώτεροι βοηθοί του φέρεται να μην προσπαθούν πλέον να περιορίσουν. Συχνά δημοσιεύονται αργά το βράδυ, με τον όγκο να είναι εκπληκτικός. Σε ένα μόνο βράδυ τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ έκανε 160 αναρτήσεις σε λιγότερο από πέντε ώρες – κατά καιρούς με ρυθμό μεγαλύτερο από μία ανά λεπτό.

Ο Καρλ Ρόουβ, επικεφαλής σύμβουλος του Τζορτζ Μπους, λέει: «Οι Αμερικανοί ανησυχούν ολοένα και περισσότερο από τις φλύαρες εμφανίσεις και τις βραδινές φλυαρίες του Προέδρου. Είτε πρόκειται για την ηλικία είτε για συμβούλους που δεν μπορούν να ελέγξουν τα χειρότερα ένστικτά του, ο Τραμπ ενεργεί με τρόπους που κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κάνει».

Η ομάδα Τραμπ παραμένει έντονα αμυντική σχετικά με την υγεία του, ένα θέμα που ενοχλεί εμφανώς τον ίδιο τον Πρόεδρο. Και κανένας γιατρός που τον έχει εξετάσει δεν έχει διαγνώσει επίσημα κάποια γνωστική διαταραχή.

Έχει παραδεχτεί ότι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία τον περασμένο Οκτώβριο για αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως καρδιαγγειακά προβλήματα, ότι πειραματίστηκε με κάλτσες συμπίεσης για πρησμένους αστραγάλους - πριν τις εγκαταλείψει - και ότι πήρε περισσότερη ασπιρίνη από ό,τι του είχαν συστήσει.

Ο ίδιος ο Τραμπ επιμένει ότι έχει «άψογη υγεία», κάτι που αποδίδει στην «καλή γενετική» του. Λέει ότι κληρονόμησε την απεριόριστη ενέργειά του από τους γονείς του, οι οποίοι ήταν και οι δύο υγιέστατοι, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Πριν από λίγες εβδομάδες, καυχήθηκε ότι είχε «περάσει άριστα» σε ένα γνωστικό τεστ για τρίτη συνεχόμενη φορά.

