Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για δολοφονία
Δικαστής αποφάσισε ότι δεν θα επιβληθεί θανατική ποινή στον 27χρονο
Ο Λουίτζι Μαντζόνε δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, αποφάσισε ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ.
Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Τόμσον οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τον Λουίτζι Μαντζόνε. Οι εισαγγελικές αρχές επιδίωκαν να του επιβληθεί θανατική ποινή εάν κριθεί ένοχος για τη δολοφονία.
