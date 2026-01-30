Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για δολοφονία

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Λουίτζι Μαντζόνε δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, αποφάσισε ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Τόμσον οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τον Λουίτζι Μαντζόνε. Οι εισαγγελικές αρχές επιδίωκαν να του επιβληθεί θανατική ποινή εάν κριθεί ένοχος για τη δολοφονία.

