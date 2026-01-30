Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά στις 2 Φεβρουαρίου

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, στην Καλαμάτα και στο Γύθειο, λόγω της γιορτής της Υπαπαντής.

Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία για ένα ευχάριστο τριήμερο και θα επιστρέψουν ξανά στα θρανία τους την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου.

Η γιορτή της Υπαπαντής

Η θρησκευτική εορτή της Υπαπαντής, τιμάται κάθε χρόνο σαράντα ημέρες μετά τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας και έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο πόλεις, καθώς η Υπαπαντή είναι η πολιούχος τους.

Την ημέρα αυτή:

δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν

τα σχολεία παραμένουν κλειστά

οι πόλεις κινούνται σε γιορτινούς ρυθμούς

Ειδικά στο Γύθειο, η γιορτή συνοδεύεται παραδοσιακά από τριήμερες εκδηλώσεις (1–3 Φεβρουαρίου), ενώ στην Καλαμάτα η 2α Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί πλέον επίσημα ως ημέρα αργίας με προεδρικό διάταγμα.

Η λέξη «Υπαπαντή» σημαίνει υποδοχή. Η γιορτή αναφέρεται στην προσφορά του Θείου Βρέφους στον Ναό και στη συνάντησή Του με τον Συμεών, μια στιγμή με έντονο συμβολισμό για την πίστη και την ανθρώπινη προσμονή.

Στη σύγχρονη ζωή, η Υπαπαντή παραμένει συνδεδεμένη με την έννοια της αρχής, της προσφοράς και της ελπίδας – έννοιες που αποκτούν ξεχωριστό νόημα όταν τις βιώνουν ολόκληρες πόλεις μέσα από κοινές γιορτές και έθιμα.

