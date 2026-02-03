TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε μια ακόρεστη όρεξη όχι μόνο για σεξ με ανήλικους, αλλά και για υλικό πορνογραφίας, το οποίο το FBI κατάσχεσε από τους υπολογιστές του και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ως μέρος των Αρχείων της πολύκροτης υπόθεσης.

Το 2019, το FBI εκτέλεσε εντάλματα έρευνας στα σπίτια του Επστάιν στο Μανχάταν και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Οι πράκτορες κατάσχεσαν 170 βίντεο από τους σκληρούς δίσκους του καταδικασμένου παιδόφιλου και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία περιείχαν εικόνες από το διαδίκτυο και αρχεία βίντεο που περιλάμβαναν πορνογραφία ενηλίκων.

Ορισμένες από τις ακατάλληλες εικόνες δείχνουν γυμνές γυναίκες σε σεξουαλικά υπονοούμενες στάσεις σε μια παραλία ή μέσα σε ένα διαμέρισμα. Άλλες εικόνες απεικονίζουν γυμνές γυναίκες σε πολλά από τα σπίτια του εκλιπόντα χρηματιστή, με τις γυναίκες είτε μόνες τους είτε με άλλες γυναίκες ή να κάνουν παρέα τόπλες με τον Επστάιν.

Σύμφωνα με το FBI τα άσεμνα βίντεο και οι εικόνες δεν δείχνουν τους ενήλικες να διαπράττουν εγκλήματα, με τον Επστάιν να εμφανίζεται σε πολλά βίντεο χωρίς ομως να κάνει σεξ με κανέναν ούτε να κακοποιεί τα θύματά του. Επιπλέον, λέει το FBI, είναι δύσκολο να πούμε πόσο χρονών είναι οι γυναίκες, αλλά μερικές φαίνεται να είναι στο τέλος της εφηβείας τους.

Το TMZ δημοσιεύει ορισμένες από τις εικόνες... οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία και έχουν κάπως θολωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προστασία της ταυτότητας των απεικονιζόμενων.

Την περασμένη Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πάνω από 3 εκατομμύρια έγγραφα , εικόνες και βίντεο, σύμφωνα με την υπογραφή του Νόμου περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν από τον Πρόεδρο Τραμπ στις 19 Νοεμβρίου 2025.

