Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται - Ρωγμές στην ηγεσία του πανίσχυρου στρατού

Η Κίνα είχε τουλάχιστον 30 στρατηγούς και ναυάρχους στις αρχές του 2023, οι οποίοι διηύθυναν εξειδικευμένα τμήματα και διοικήσεις των ενόπλων δυνάμεων. Σχεδόν όλοι τους έχουν απελαθεί ή εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της σαρωτικής εκκαθάρισης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Σι διόρισε νέους στρατηγούς ως αντικαταστάτες, αλλα πολλοί από αυτούς έχουν επίσης εξαφανιστεί από τη δημόσια θέα.

Η έρευνα των New York Times εντόπισε μόνο επτά στρατηγούς που φαίνεται να παραμένουν σε ενεργούς ρόλους. Μετά από σχεδόν μια δεκαετία στην εξουσία, ο Σι είχε εγκαταστήσει την ανώτατη διοίκηση που ήθελε: πιστούς επιλεγμένους προσεκτικά για να καταστήσουν τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό μια δύναμη παγκόσμιας κλάσης.

Αλλά ούτε καν οι πιστοί του Σι έχουν γλιτώσει από την εκτεταμένη εκστρατεία του για την εκκαθάριση του στρατού, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι οι εκκαθαρίσεις φαινομενικά επικεντρώνονται στη διαφθορά, αλλά αφορούν και την υποταγή σε αυτόν. Ένα προς ένα, μέλη της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής έχουν απολυθεί και τεθεί υπό έρευνα. Ο τελευταίος ήταν ο Στρατηγός Zανγκ Γιουχία , ο κορυφαίος στρατηγός του Σι.

Ο Σι έχει επίσης απομακρύνει δεκάδες άλλους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους σε λίγο λιγότερο από τρία χρόνια, ένα επίπεδο αναταραχής απαράμιλλο στη σύγχρονη κινεζική ιστορία. Οι εκκαθαρίσεις αποτελούν επίδειξη της εξαιρετικής δύναμης του Σι, αλλά έχουν επίσης δημιουργήσει ένα κενό ηγεσίας σε ολόκληρο τον στρατό. Η πτώση του Στρατηγού Ζανγκ και ενός άλλου διοικητή που εκδιώχθηκε μαζί του, του Στρατηγού Λιού Ζενλί, έχει απογυμνώσει την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή από τους ηγέτες που προετοιμάζουν τις δυνάμεις για μάχη.

Η ξαφνική απώλεια των δύο κορυφαίων «επιχειρησιακών» διοικητών θα μπορούσε για λίγο να υπονομεύσει την ετοιμότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Ο μόνος στρατηγός που έχει απομείνει στην επιτροπή είναι ο Zανγκ Σενγκμίν, ο οποίος επέβλεψε τις στρατιωτικές εκκαθαρίσεις του Σι και τώρα φαίνεται να είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της πολιτικής πειθαρχίας και της αφοσίωσης.

Ο στρατηγός Zανγκ πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως αξιωματικός επιθεώρησης κατά της διαφθοράς και πολιτικής πειθαρχίας στην Πυραυλική Δύναμη, η οποία ελέγχει τα πυρηνικά και συμβατικά πυραυλικά προγράμματα της Κίνας. Ο Σι τον προήγαγε πέρυσι σε αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Οι απολύσεις έχουν επίσης επεκταθεί σε σχεδόν όλες τις άλλες πτέρυγες των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό περιλαμβάνει την Πυραυλική Δύναμη καθώς και το ναυτικό.

Οι πέντε διοικήσεις θεάτρου επιχειρήσεων, οι περιοχές που ο Σι δημιούργησε το 2016 για τη διαχείριση των ενόπλων δυνάμεων έχουν επίσης καταργηθεί, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου, η οποία είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στην Ταϊβάν. Στο τέλος του περασμένου έτους, ο Σι διόρισε νέο διοικητή για το Ανατολικό Θέατρο.

Από την πτώση του στρατηγού Ζανγκ, η επίσημη εφημερίδα του κινεζικού στρατού έχει προτρέψει αξιωματικούς και στρατιώτες να υποστηρίξουν την απόφαση και να συσπειρωθούν γύρω από τον Σι. Αναγνώρισε επίσης ότι οι απολύσεις και η αναστάτωση προκαλούσαν «βραχυπρόθεσμες δυσκολίες και πόνο». Τελικά, ανέφερε η εφημερίδα, θα αναδυθεί ένας ακόμη ισχυρότερος κινεζικός στρατός. Πρώτα, όμως, ο Σι πρέπει να βρει μια άλλη ομάδα αξιόπιστων στρατηγών που μπορεί να εμπιστευτεί, καθώς ο 72χρονος ηγέτης στρέφει το βλέμμα του σε μια τέταρτη θητεία ως γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας από το 2027, την οποία σχεδόν σίγουρα θα κερδίσει.

Η εντολή για την καταπολέμηση της διαφθοράς εκτείνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, την κυβέρνηση και τον στρατό, λέει ο αναλυτής Έιναρ Τάνγκεν με έδρα το Πεκίνο. «Αυτή η εντολή διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2013, όταν ο Σι είπε ότι το Κόμμα πρέπει να «κυβερνάται αυστηρά» και ότι η διαφθορά απειλούσε τη νομιμότητά του. Το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο»

«Πριν από το 2012, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) περιγραφόταν ευρέως από τους Κινέζους αναλυτές ως ένα σύνολο «μικρών βασιλείων» με κάθε κλάδο των υπηρεσιών και στρατιωτική περιοχή να έχει τα δικά της σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια και ακίνητα», είπε ο Τάιγκεν.

Είπε ότι η εσωτερική διακυβέρνηση είχε «απομακρυνθεί πολύ από τον έλεγχο του Κόμματος και τα επαγγελματικά στρατιωτικά πρότυπα», προκαλώντας μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως «εποχή του φέουδου».

Από το 2013, η Επιτροπή Διαχείρισης Πειθαρχικών Θεμάτων (CMC) έχει εφαρμόσει τις πιο σαρωτικές στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις από τη δεκαετία του 1950, ερευνώντας περισσότερους από 100 ανώτερους αξιωματικούς έως το 2023 και αντικαθιστώντας τις «Επτά Στρατιωτικές Περιοχές» του PLA με πέντε διοικήσεις θεάτρου επιχειρήσεων το 2016, διαλύοντας τις εδραιωμένες περιφερειακές βάσεις εξουσίας, δήλωσε ο Tάνγκεν

«Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας για την οικοδόμηση ενός πειθαρχημένου, σύγχρονου στρατού υπό τον έλεγχο του Κόμματος όχι μιας ξαφνικής εκκαθάρισης για πολιτικούς σκοπούς», πρόσθεσε

