Μέλος πληρώματος πλοίου τραυματίστηκε στην Ηγουμενίτσα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μία 45χρονη ημεδαπή, μέλος πληρώματος (ειδικότητας επίκουρου) επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου στην Ηγουμενίτσα, τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας την Τρίτη (03/02), σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ανκόνας στην Ιταλία προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Η 45χρονη έπεσε στη σκάλα του καταστρώματος, τραυματίζοντας το δεξί της πόδι.

Με την άφιξη του πλοίου στη Ηγουμενίτσα, η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Διαβάστε επίσης