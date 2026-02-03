Ερυθρός Σταυρός: Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους εθελοντές Υγείας

Άδωνις Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, παρόντες στη συγκινητική τελετή

Newsbomb

Ερυθρός Σταυρός: Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους εθελοντές Υγείας
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων και Προαγωγών σε Εθελοντές Υγείας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο Πολεμικό Μουσείο (αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας»).

Συνολικά, 132 εθελοντές του Τομέα Υγείας τιμήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Ειδικότερα, 75 νέοι εθελοντές Υγείας του Τμήματος Αθήνας έδωσαν την Υπόσχεσή τους, ενώ απονεμήθηκαν προαγωγές σε 57 εθελοντές Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως αναγνώριση της ουσιαστικής και διαρκούς προσφοράς τους στο ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού.

Η απονομή των πτυχίων και των προαγωγών αποτελεί ελάχιστη ανταμοιβή για τη συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με συνέπεια και αφοσίωση στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προάγουν τη δημόσια υγεία, έχοντας ως σταθερή πυξίδα την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Τουρισμού και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσία, καθώς και εκπρόσωποι Οργανισμών και Φορέων που συνεργάζονται με τον Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

0116
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0216
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0316
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0416
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0516
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0616
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0716
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0816
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
0916
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1016
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1116
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1216
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1316
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1416
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1516
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
1616
Πηγή: Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Σύσσωμη η κοινότητα της Διερευνητικής Εγκληματολογίας, σε μια πρωτοποριακή επιστημονική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση στον Πιερρακάκη από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για έκδοση καρτών dual από τράπεζα χωρίς συναίνεση

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπέρ των δανειοληπτών ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων σε «κόκκινα» δάνεια

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους εθελοντές Υγείας

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση συστημάτων θέρμανσης: Παράταση για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών και κατολίσθησης

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγορά στην Τεχεράνη – Αγνοήθηκαν τρεις προειδοποιήσεις για θέματα ασφαλείας

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του ANT1 και του MAK TV

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μαρκ Ρούτε έπειτα από το ρωσικό «σφυροκόπημα» με 450 drones - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Άρμα μάχης Abrams: Το τανκ νέας γενιάς του αμερικανικού Στρατού διαθέτει «πιλοτήριο Φόρμουλα 1»

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: «Συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ήρωες του Stranger Things επιστρέφουν σε animated σειρά του Netflix - Δείτε το τρέιλερ

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό δύο νεαρών γυναικών σε αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε επιφυλακή για την αυξημένη στάθμη του Πηνειού - Κλειστή η πρόσβαση στην εσωτερική κοίτη

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην εθνική οδό - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

13:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Άλεξ: Φόνος, παιδεραστία ή εμπόριο οργάνων; Τα σενάρια μιας εξαφάνισης που δεν λύθηκε ποτέ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Πώς να δείτε αν το δικαιούστε

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστήριο της Νέας Περάμου: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες και το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι στρατηγοί της Κίνας εξαφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο - Κενό στην ηγεσία του δεύτερου ισχυρότερου στρατού στον κόσμο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο παιδιών 5 και 9 ετών στον Κορυδαλλό

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ