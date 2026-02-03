Ερυθρός Σταυρός: Απονεμήθηκαν τα πτυχία στους εθελοντές Υγείας

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων και Προαγωγών σε Εθελοντές Υγείας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο Πολεμικό Μουσείο (αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας»).

Συνολικά, 132 εθελοντές του Τομέα Υγείας τιμήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Ειδικότερα, 75 νέοι εθελοντές Υγείας του Τμήματος Αθήνας έδωσαν την Υπόσχεσή τους, ενώ απονεμήθηκαν προαγωγές σε 57 εθελοντές Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως αναγνώριση της ουσιαστικής και διαρκούς προσφοράς τους στο ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού.

Η απονομή των πτυχίων και των προαγωγών αποτελεί ελάχιστη ανταμοιβή για τη συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με συνέπεια και αφοσίωση στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προάγουν τη δημόσια υγεία, έχοντας ως σταθερή πυξίδα την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Τουρισμού και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσία, καθώς και εκπρόσωποι Οργανισμών και Φορέων που συνεργάζονται με τον Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

