Καιρός: Μεγάλη ύψη βροχής καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα τον Ιανουάριο

Από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα χαρακτηρίστηκε ο Ιανουάριος 2026, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Ιανουάριο του 2026. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 mm, 13 σταθμοί άνω των 600 mm, 23 σταθμοί άνω των 400 mm, ενώ 343 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 mm, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου των ενεργών σταθμών.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου σημειώθηκαν 890 mm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, από τον Οκτώβριο 2025 έως και τον Ιανουάριο 2026, δηλαδή σε διάστημα τεσσάρων μηνών, καταγράφηκαν κατά τόπους συνολικά ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 2000 mm.

Καλά νέα για τον ταμιευτήρα του Μόρνου

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις και στη λεκάνη της τεχνητής λίμνης Μόρνου, του σημαντικότερου εκ των 4 ταμιευτήρων που τροφοδοτούν με νερό την πρωτεύουσα.

Στους δύο μετεωρολογικούς σταθμούς της λεκάνης του καταγράφηκαν περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχόπτωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δεδομένα του παρατηρητηρίου Μόρνου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συνολικές βροχοπτώσεις από την αρχή του έτους βρίσκονται αισθητά πάνω από τη μέση τιμή των τελευταίων δέκα ετών, ενώ στο σταθμό του φράγματος είναι υπερδιπλάσιες.

Οι βροχοπτώσεις του τελευταίου μήνα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες της Αθήνας, οι οποίοι πλέον διαθέτουν περισσότερα από 500 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Σημαντικές βροχοπτώσεις και στην Αττική

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου, της δυτικής Κρήτης και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Αθήνα, σύμφωνα με τον σταθμό του meteo.gr / Ε.Α.Α στο Γκάζι, το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής για τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στα 133.6 mm, τιμή περίπου 50% υψηλότερη από τη μέση κλιματική τιμή για τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Αττική, κατά το τελευταίο τετράμηνο (Οκτώβριος 2025 – Ιανουάριος 2026), το συνολικό ύψος βροχής που καταγράφηκε είναι σχεδόν ίσο με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής.

Μικρότερα ύψης βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές του κάμπου της Θεσσαλίας της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Κρήτης.

