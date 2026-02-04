ΗΠΑ: Ισόβια στον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ

Στην φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μάρτιν, στη Φλόριντα, αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Ράιαν Ρουθ, τον άνδρα που καταδικάσθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ στον Ράιαν Ρουθ, τον άνδρα που καταδικάστηκε για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα το 2024.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τετάρτη στο Φορτ Πιρς, όπου είχε εκτυλιχθεί και το επεισόδιο αναστάτωσης κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί μετά την ετυμηγορία των ενόρκων.

Η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, Aileen Cannon, έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας για ισόβια χωρίς αναστολή, κρίνοντας ότι ο Ρουθ δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη για τις πράξεις του. Πέραν των ισοβίων, του επιβλήθηκε και διαδοχική ποινή επτά ετών για μία από τις καταδίκες που αφορούσαν όπλα.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το υπόμνημα της εισαγγελίας, ο κατηγορούμενος δεν έδειξε μεταμέλεια ούτε ζήτησε συγγνώμη για τον κίνδυνο στον οποίο έθεσε ανθρώπινες ζωές. Καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, για απόπειρα δολοφονίας κορυφαίου προεδρικού υποψηφίου, χρήση πυροβόλου όπλου κατά την τέλεση κακουργήματος, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, παράνομη κατοχή όπλου ως κατάδικος και χρήση όπλου με αλλοιωμένο σειριακό αριθμό.

Η υπεράσπιση ζήτησε ποινή 27 ετών, επικαλούμενη την ηλικία του Ρουθ, ο οποίος πλησιάζει τα 60. Ο νέος συνήγορός του υποστήριξε ότι μια μακρά αλλά όχι ισόβια ποινή θα ήταν επαρκής, ώστε να μην πεθάνει στη φυλακή. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι οι ομοσπονδιακές κατευθυντήριες γραμμές επιβάλλουν αυστηρότερη αντιμετώπιση.

Προετοίμαζε επί εβδομάδες την δολοφονία Τραμπ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Ρουθ προετοίμαζε επί εβδομάδες την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, καθώς ο τότε Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έπαιζε γκολφ στο ιδιωτικό του κλαμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, ο κατηγορούμενος στόχευσε με τουφέκι μέσα από θάμνους.

Πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας κατέθεσε ότι εντόπισε τον Ρουθ πριν εμφανιστεί ο Τραμπ στο σημείο. Ο κατηγορούμενος έστρεψε το όπλο προς τον πράκτορα, ο οποίος άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το όπλο και να τραπεί σε φυγή χωρίς να ρίξει ούτε μία βολή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Ρουθ είχε καταθέσει αιτήματα και δηλώσεις που προκάλεσαν ένταση, ενώ η δικαστής χαρακτήρισε μία από τις κινήσεις του «ασέβεια προς το δικαστήριο». Παρά ταύτα, του επετράπη να έχει νομική εκπροσώπηση στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση για δικηγόρο, ο Routh προσφέρθηκε να ανταλλάξει τη ζωή του με άτομα που κρατούνται άδικα σε άλλες χώρες και είπε ότι η προσφορά του προς τον Τραμπ να «ξεσπάσει την απογοήτευσή του πάνω μου» εξακολουθεί να ισχύει.

«Αν ήμουν μόνο ένα τέταρτο της ίντσας πιο πίσω, δεν θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την αναστάτωση, αλλά πάντα αποτυγχάνω σε όλα (όπως πάντα)», έγραψε ο Routh.

Στην απόφασή της να παραχωρήσει δικηγόρο στον Routh, η Cannon επέπληξε την «ασεβή παρωδία» της αίτησης του Routh, λέγοντας ότι γελοιοποιούσε τη διαδικασία. Ωστόσο, η δικαστής, που διορίστηκε από τον Trump το 2020, δήλωσε ότι προτίμησε να λάβει το ρίσκο της νομικής εκπροσώπησης.

Η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ στη Φλόριντα κλείνει με μία από τις βαρύτερες ποινές που προβλέπει η ομοσπονδιακή νομοθεσία, σηματοδοτώντας τη μηδενική ανοχή των αρχών σε επιθέσεις κατά πολιτικών προσώπων.

