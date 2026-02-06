Αγόρι… σφήνωσε λουκέτο στη μύτη του – Πυροσβέστες το αφαίρεσαν με κόφτη

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες ενός μικρού αγοριού στην Κίνα, το οποίο κατάφερε –άγνωστο πώς– να σφηνώσει ένα μικρό λουκέτο με συνδυασμό στη μύτη του, αδυνατώντας στη συνέχεια να το αφαιρέσει.

Στο ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκε να δώσει λύση η Πυροσβεστική.

Το παιδί πιθανότατα έπαιζε με το λουκέτο και από περιέργεια, δοκίμασε να το περάσει στο ρινικό διάφραγμα. Ωστόσο, το αντικείμενο σφήνωσε, με αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια αφαίρεσης στο σπίτι να αποτύχει και να τού προκαλεί έντονο πόνο.

Αν και είναι σύνηθες τα παιδιά να βάζουν μικροαντικείμενα στη μύτη τους –όπως χάντρες, βαμβάκι, τουβλάκια ή καπάκια από στυλό– οι διασώστες ανέφεραν πως δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά περίπτωση με κανονικό μεταλλικό λουκέτο.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, αξιολόγησαν προσεκτικά την κατάσταση και έκριναν ότι το τράβηγμα ή η πίεση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος.

Τελικά, επέλεξαν να κόψουν με προσοχή το λουκέτο χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη μετάλλου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ, το παιδί παρέμεινε ψύχραιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.