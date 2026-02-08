Washington Post: Αποχωρεί και ο εκδότης Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις

Ο Jeff D'Onofrio, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Washington Post: Αποχωρεί και ο εκδότης Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αποχώρησή του από την Washington Post, μετά από εκτεταμένες απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος, Γουίλ Λιούις.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό, το οποίο κοινοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Matt Viser, ο Λιούις γράφει μεταξύ άλλων:

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της The Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει καθημερινά υψηλής ποιότητας, αμερόληπτες ειδήσεις σε εκατομμύρια πελάτες»

Ο Λούις, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Dow Jones και εκδότης της Wall Street Journal, διορίστηκε στη θέση αυτή στην Washington Post το 2023, όταν η εφημερίδα αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Αντικατέστησε τον Fred Ryan, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως εκδότης και διευθύνων σύμβουλος για σχεδόν μια δεκαετία.

Ο Jeff D'Onofrio, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με την Post. Εντάχθηκε στην εφημερίδα τον περασμένο Ιούνιο, αφού είχε υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Google και τη Yahoo, μεταξύ άλλων εταιρειών.
«Τα δεδομένα των πελατών θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας, ενισχύοντας το πλεονέκτημά μας στην παροχή όσων είναι πιο πολύτιμα για το κοινό μας», έγραψε ο D'Onofrio το Σάββατο σε ένα email προς το προσωπικό της Post.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους υπαλλήλους της Post δήλωσαν ότι η αποχώρηση του Λιούις ήταν αναγκαία και αναμενόμενη.
«Η κληρονομιά του θα είναι η απόπειρα καταστροφής ενός μεγάλου αμερικανικού δημοσιογραφικού θεσμού. Αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί η Post. Ο Τζεφ Μπέζος πρέπει να ακυρώσει αμέσως αυτές τις απολύσεις ή να πουλήσει την εφημερίδα σε κάποιον που είναι διατεθειμένος να επενδύσει στο μέλλον της».

Ο Μπέζος, ο οποίος αγόρασε την εφημερίδα το 2013, χαρακτήρισε την αλλαγή στην ηγεσία ως «εξαιρετική ευκαιρία» για την εφημερίδα.

«Η Post έχει μια ουσιαστική δημοσιογραφική αποστολή και μια εξαιρετική ευκαιρία», δήλωσε ο Μπέζος, σύμφωνα με την Post. «Κάθε μέρα οι αναγνώστες μας δίνουν έναν οδικό χάρτη προς την επιτυχία».

Η αποχώρηση του Λιούις ήρθε λίγες μέρες μετά την περικοπή περίπου του ενός τρίτου του προσωπικού της Post, σε μια κίνηση που επηρέασε όλα τα τμήματα της εφημερίδας. Κρίθηκε για την απουσία του κατά τη διάρκεια των απολύσεων την Τετάρτη, τις οποίες ο πρώην εκτελεστικός συντάκτης της εφημερίδας, Marty Baron, χαρακτήρισε ως «από τις πιο σκοτεινές μέρες» στην ιστορία της εφημερίδας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Post, ο Λιούις επέβλεψε κύματα περικοπών προσωπικού και έπρεπε να αντιμετωπίσει την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων συνδρομητών, αφού η εφημερίδα σταμάτησε να υποστηρίζει υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ και μετατόπισε την έμφαση της στήλης γνώμης της προς μια φιλελεύθερη κατεύθυνση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Έλυσε τον… γρίφο και πάτησε γκάζι με Βάργκα και Μαρίν!

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης - Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): «Καθάρισε» με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο!

17:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR 53-78: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Συγχαρητήρια Πλεύρη σε Γεωργιάδη γιατί δεν επέτρεψε σε ακτιβιστές να συναντήσουν παιδιά

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Χειρουργικές κινήσεις» στην έρευνα – Το προφίλ του σμηνάρχου και τα μυστικά που φέρεται να διέρρευσε

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Αποχωρεί και ο εκδότης Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Η «Πράσινη Χήρα»: Η φωτογραφία που «έκαψε» τη γυναίκα που ενορχήστρωσε δύο δολοφονίες

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ και η εποχή της ενιαίας εικόνας: Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διαφήμιση

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Η Αρχιεπισκοπή μοίρασε γυαλιά στις φυλακές Μαλανδρίνου

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό που παρασύρθηκε με τη μηχανή του σε ποτάμι – Ανέσυραν το όχημα από τον πυθμένα

16:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σκοτεινές συζητήσεις των AI bots: Πότε οι μηχανές θα γίνουν «κυρίαρχοι» των ανθρώπων

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης σε Τσίπρα: Ας ονομάσει το κόμμα του «Κίνημα Novartis» - Επίθεση και σε Κωνσταντοπούλου 

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε σε τζαμαρία γεμάτης καφετέριας

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση ανηλίκων - Τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο

16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Δυναμική παρουσία των «κιτρινόμαυρων» οπαδών στις Σέρρες

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Από σήμερα κλείνουν νωρίτερα σταθμοί - Μέχρι πότε, οι τελευταίοι συρμοί

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν επεδίωκε να συναντηθεί με τον Πούτιν - Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Χειρουργικές κινήσεις» στην έρευνα – Το προφίλ του σμηνάρχου και τα μυστικά που φέρεται να διέρρευσε

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Από σήμερα κλείνουν νωρίτερα σταθμοί - Μέχρι πότε, οι τελευταίοι συρμοί

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Η «Πράσινη Χήρα»: Η φωτογραφία που «έκαψε» τη γυναίκα που ενορχήστρωσε δύο δολοφονίες

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ένα μήνα εξαφανισμένη - Το email που «ξεκλειδώνει» πού πήγε μετά τη Φρανκφούρτη

23:50LIFESTYLE

Σε σίριαλ του MEGA Xειμαριώτισσα μιλά αλβανικά

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): «Καθάρισε» με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ και η εποχή της ενιαίας εικόνας: Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διαφήμιση

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 15χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση ανηλίκων - Τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Είχε εκδοθεί ανακοίνωση θανάτου μια ημέρα πριν αυτοκτονήσει!

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν αν χρειαστεί και χωρίς τις ΗΠΑ - Γιατί φοβούνται τη μέθοδο Χούθι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Κλεμμένο αυτοκίνητο κατέληξε σε τζαμαρία γεμάτης καφετέριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ