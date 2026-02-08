Washington Post: Αποχωρεί και ο εκδότης Γουίλ Λιούις μετά τις μαζικές απολύσεις

Την αποχώρησή του από την Washington Post, μετά από εκτεταμένες απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος, Γουίλ Λιούις.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό, το οποίο κοινοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Matt Viser, ο Λιούις γράφει μεταξύ άλλων:

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της The Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει καθημερινά υψηλής ποιότητας, αμερόληπτες ειδήσεις σε εκατομμύρια πελάτες»

Will Lewis just sent a note to staff at The Washington Post announcing that he is stepping down as publisher. pic.twitter.com/hNTf6wyrDk — Matt Viser (@mviser) February 7, 2026

Ο Λούις, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Dow Jones και εκδότης της Wall Street Journal, διορίστηκε στη θέση αυτή στην Washington Post το 2023, όταν η εφημερίδα αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Αντικατέστησε τον Fred Ryan, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως εκδότης και διευθύνων σύμβουλος για σχεδόν μια δεκαετία.

Ο Jeff D'Onofrio, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με την Post. Εντάχθηκε στην εφημερίδα τον περασμένο Ιούνιο, αφού είχε υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Google και τη Yahoo, μεταξύ άλλων εταιρειών.

«Τα δεδομένα των πελατών θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας, ενισχύοντας το πλεονέκτημά μας στην παροχή όσων είναι πιο πολύτιμα για το κοινό μας», έγραψε ο D'Onofrio το Σάββατο σε ένα email προς το προσωπικό της Post.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους υπαλλήλους της Post δήλωσαν ότι η αποχώρηση του Λιούις ήταν αναγκαία και αναμενόμενη.

«Η κληρονομιά του θα είναι η απόπειρα καταστροφής ενός μεγάλου αμερικανικού δημοσιογραφικού θεσμού. Αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί η Post. Ο Τζεφ Μπέζος πρέπει να ακυρώσει αμέσως αυτές τις απολύσεις ή να πουλήσει την εφημερίδα σε κάποιον που είναι διατεθειμένος να επενδύσει στο μέλλον της».

Ο Μπέζος, ο οποίος αγόρασε την εφημερίδα το 2013, χαρακτήρισε την αλλαγή στην ηγεσία ως «εξαιρετική ευκαιρία» για την εφημερίδα.

«Η Post έχει μια ουσιαστική δημοσιογραφική αποστολή και μια εξαιρετική ευκαιρία», δήλωσε ο Μπέζος, σύμφωνα με την Post. «Κάθε μέρα οι αναγνώστες μας δίνουν έναν οδικό χάρτη προς την επιτυχία».

Η αποχώρηση του Λιούις ήρθε λίγες μέρες μετά την περικοπή περίπου του ενός τρίτου του προσωπικού της Post, σε μια κίνηση που επηρέασε όλα τα τμήματα της εφημερίδας. Κρίθηκε για την απουσία του κατά τη διάρκεια των απολύσεων την Τετάρτη, τις οποίες ο πρώην εκτελεστικός συντάκτης της εφημερίδας, Marty Baron, χαρακτήρισε ως «από τις πιο σκοτεινές μέρες» στην ιστορία της εφημερίδας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Post, ο Λιούις επέβλεψε κύματα περικοπών προσωπικού και έπρεπε να αντιμετωπίσει την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων συνδρομητών, αφού η εφημερίδα σταμάτησε να υποστηρίζει υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ και μετατόπισε την έμφαση της στήλης γνώμης της προς μια φιλελεύθερη κατεύθυνση.



