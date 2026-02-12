Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων λιντσάρισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

Οργή από τους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας της Πρωτοχρονιάς

Δημήτρης Δρίζος

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων λιντσάρισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»
Οργισμένοι συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στις ελβετικές Άλπεις, στο Κραν Μοντανά, επιτέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στους ιδιοκτήτες του καταστήματος, κατηγορώντας τους ανοιχτά για τον θάνατο των παιδιών τους και ζητώντας δικαιοσύνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όπου το ζευγάρι είχε κληθεί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ανάκρισης.

Δεκάδες συγγενείς, ντυμένοι με ρούχα που έφεραν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στην τραγωδία, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην είσοδο του κτιρίου.

Όταν οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι μόνο από έναν αστυνομικό και τον δικηγόρο τους, το πλήθος ξέσπασε. Άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος τους, τους περικύκλωσαν, τους έσπρωξαν στον τοίχο και άρχισαν να τους φωνάζουν, σε μια σκηνή έντασης και οδύνης.

Σκηνές οργής και απόγνωσης έξω από το εισαγγελικό γραφείο

«Ήταν πραγματικό λιντσάρισμα. Οι Μορέτι είχαν ελάχιστη προστασία όταν ξέσπασε η οργή των συγγενών. Όλοι όρμησαν πάνω τους, τους κόλλησαν στον τοίχο και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν», περιέγραψε δημοσιογράφος που βρέθηκε στο σημείο. Ανάμεσα στις κραυγές, ξεχώριζε η φωνή ενός πατέρα που, κλαίγοντας, φώναζε: «Σκοτώσατε τον γιο μου, σκοτώσατε 40 ανθρώπους, θα πληρώσετε γι’ αυτό».

Η 40χρονη Τζέσικα Μορέτι εμφανίστηκε εμφανώς καταρρακωμένη, προσπαθώντας να καλυφθεί πίσω από τον δικηγόρο της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο αδελφός ενός από τα ανήλικα θύματα, του 17χρονου Τρίσταν, φέρεται να επιχείρησε να τη χτυπήσει, ζητώντας επίμονα να τον κοιτάξει στα μάτια. Στο σημείο βρισκόταν και η μητέρα του Τρίσταν, Βινσιάν Στάκι, η οποία δήλωσε στα τοπικά μέσα: «Δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Ο πατέρας του άτυχου εφήβου, Κριστιάν Ποντού, μίλησε με σπασμένη φωνή: «Είμαι εδώ για τον Τρίσταν. Θέλω η Τζέσικα Μορέτι να καταλάβει πόσο βαθιά έχει πληγώσει πατέρες, μητέρες, αδέλφια. Εκείνη απομακρύνθηκε, έφυγε από το Constellation. Άλλοι, νέα παιδιά, βοήθησαν όσο μπορούσαν, κι εκείνη απλώς έφυγε. Αυτό δεν είναι σωστό».

Δίπλα στους γονείς τους βρίσκονταν και τα μικρότερα αδέλφια του Τρίσταν, ο 14χρονος Τομπιάς και η 15χρονη Γιαέλ, που συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. «Θέλουμε η Τζέσικα Μορέτι να ζητήσει συγγνώμη», δήλωσαν. «Είμαι ο μικρός αδελφός του Τρίσταν και ήρθα για να της δείξω ότι κατέστρεψε οικογένειες. Να μας κοιτάξει στα μάτια». Ο Τομπιάς πρόσθεσε: «Αυτό που συνέβη δεν είναι φυσιολογικό. Θέλουμε δικαιοσύνη. Η Μορέτι είναι αναμφίβολα ένοχη, όπως και ο δήμος του Κραν-Μοντάνα και το καντόνι του Βαλέ».

Swiss bar owners hearing over fire disaster
epa12730079 The owner of "Le Constellation" bar in Crans-Montana, Jacques Moretti of France (R) is screamed at by the mother of a victim (L) ahead of the hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, following the deadly fire at the "Le Constellation", in Sion, Switzerland, 12 February 2026. Following the New Year's Day fire in Crans-Montana that claimed 41 lives and injured over a hundred, a criminal investigation was launched into the owners of Le Constellation bar. They face charges of manslaughter, bodily harm, and arson, all by negligence. Recently, the scope of the inquiry has expanded beyond the owners to include local safety officials. EPA/ALESSANDRO DELLA VALLEKEYSTONE

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς

Η φονική πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο Le Constellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντάνα. Ο απολογισμός ήταν τραγικός: 41 νεκροί και 115 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά. Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών τελεί υπό δικαστική επιτήρηση και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, αδικήματα που επισύρουν ποινή έως και 20 χρόνια κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια περίπου 20 ωρών ανάκρισης από τρεις εισαγγελείς, οι Μορέτι υιοθέτησαν ως βασική υπερασπιστική γραμμή τη μετακύλιση των ευθυνών σε μια νεαρή σερβιτόρα, τη 24χρονη Σιάν Πανίν, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της στη φωτιά. Σύμφωνα με διαρροές από τις καταθέσεις τους, φέρονται να υποστήριξαν πως η Σιάν ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα σπινθηρίδια, προκαλώντας την ανάφλεξη της εξαιρετικά εύφλεκτης επένδυσης της οροφής στο υπόγειο του μπαρ.

Ο Ζακ Μορέτι φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι επρόκειτο για «το σόου της Σιάν». «Δεν της το απαγόρευσα, δεν της υπενθύμισα τους κανόνες ασφαλείας. Δεν είδαμε τον κίνδυνο. Η Σιάν το απολάμβανε, της άρεσε να είναι μέρος του θεάματος», κατέθεσε. Σε άλλη του δήλωση ανέφερε: «Αν είχα έστω και την παραμικρή υποψία κινδύνου, θα το είχα απαγορεύσει. Σε δέκα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Οι συγγενείς των θυμάτων, ωστόσο, απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτό το αφήγημα και επιμένουν πως οι ιδιοκτήτες είχαν την απόλυτη ευθύνη για την ασφάλεια του χώρου, για τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος και για τα επικίνδυνα σόου που επέτρεπαν. Για εκείνους, η σημερινή έκρηξη οργής δεν ήταν παρά η κραυγή απελπισίας ανθρώπων που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά ό,τι πολυτιμότερο είχαν στη ζωή τους και ζητούν, πάνω απ’ όλα, δικαιοσύνη.

