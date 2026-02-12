Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

Newsbomb

Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Kumho Tire συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά την παγκόσμια θέση της στην αγορά ελαστικών με νέες τεχνολογίες, σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οδηγών και του μέλλοντος της κινητικότητας.

Νέα ευρωπαϊκή παραγωγική μονάδα στην Πολωνία

Η Kumho Tire ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής της μονάδας στην Ευρώπη, στην περιοχή Opole της Πολωνίας, με αρχική δυναμικότητα 6 εκατ. ελαστικών ετησίως και επένδυση περίπου 587 εκατ. δολαρίων. Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία το 2028, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα και την εφοδιαστική υποδομή στην ευρωπαϊκή αγορά.

Καινοτομία & ηλεκτροκίνηση – EV-focused προϊόντα

Ανταποκρινόμενη στη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η Kumho Tire επεκτείνει τη γκάμα ελαστικών ειδικά σχεδιασμένων για ηλεκτρικά οχήματα, με έμφαση στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, τον χαμηλό θόρυβο και τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Ενδεικτικά, σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε το μοντέλο Crugen HP71 EV, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη σταθερότητα, την άνεση και την αθόρυβη κύλιση σε οχήματα νέας γενιάς.

kumho-crugen-hp71.jpg

Kumho Ecsta Sport PS72. Η νέα “ναυαρχίδα” performance ελαστικών για την ελληνική αγορά

Η Kumho Ecsta Sport PS72 αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα και τεχνολογικά προηγμένα ελαστικά υπερυψηλής απόδοσης (UUHP) της εταιρείας. Το PS72 έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες νέας γενιάς, αξιοποιώντας προηγμένο μίγμα γόμας και εξελιγμένο σχεδιασμό πέλματος, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, ακριβή χειρισμό και υψηλή σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.Το νέο ελαστικό διατίθεται σε ευρεία γκάμα διαστάσεων, καλύπτοντας ζάντες από 17” έως 21”, απευθυνόμενο σε σπορ και δυναμικά οχήματα που απαιτούν κορυφαίες επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση και ασφάλεια.

ps722.jpg

Η διάθεση του Kumho Ecsta Sport PS72 στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της ΕΜΑ Α.Ε., η οποία από το 2022 εκπροσωπεί επίσημα την Kumho Tire στη χώρα, εξασφαλίζοντας πανελλαδική κάλυψη και πρόσβαση στο δίκτυο συνεργατών και καταστημάτων https://www.kumho.gr/el/diktio-kumho￼.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα www.kumho.gr και να ανακαλύψουν το Kumho Ecsta Sport PS72, γνωρίζοντας τον καλύτερο «εαυτό» του αυτοκινήτου τους, με κορυφαία ασφάλεια, υψηλή ποιότητα κύλισης και αντοχή στον χρόνο.

ESG & βιωσιμότητα

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η Kumho Tire έχει λάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση EcoVadis Gold, κατατάσσοντάς την στο κορυφαίο 5% των εταιρειών παγκοσμίως στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης. Παράλληλα, οι κλιματικοί στόχοι της εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Science Based Targets initiative (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών και μακροπρόθεσμη πορεία προς το net-zero.

Συνεργασίες Original Equipment (OE)

Η Kumho Tire συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες Original Equipment με διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων, σε επιλεγμένα μοντέλα και αγορές, τόσο σε συμβατικά όσο και σε ηλεκτρικά οχήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελαστικά Kumho έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργοστασιακή επιλογή σε μοντέλα αυτοκινητοβιομηχανιών όπως Hyundai, Kia, Volkswagen Group και άλλους κατασκευαστές, ανάλογα με την αγορά, το μοντέλο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Σχετικά με την Kumho Tire

Η Kumho Tire είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές ελαστικών με έντονη διεθνή παρουσία και στρατηγική στην καινοτομία, προϊόν ανάπτυξης για EV, καθώς και στη βιωσιμότητα, καλύπτοντας τόσο Original Equipment (OE) όσο και replacement αγορές.

kumho-117.jpg

Με σταθερά βήματα και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, η Kumho Tire ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, επενδύοντας στην παραγωγή, στην τεχνολογική εξέλιξη και στη βιωσιμότητα. Η ανάπτυξη νέων EV-focused προϊόντων, η επικείμενη ευρωπαϊκή παραγωγική μονάδα και η διεύρυνση της γκάμας υψηλών επιδόσεων επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κινητικότητας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, ασφάλεια και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:28LIFESTYLE

Όταν η επικαιρότητα αποκτά φωνή: Η νέα συνεργασία Newsbomb.gr και Mad Radio 106.2

14:23ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο Αρσάκειο Ψυχικού

14:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Πάνω από 400.000 ευρώ η «λεία», 12 συλλήψεις

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε 800 ευρώ από τον λογαριασμό 45χρονης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

13:58ΥΓΕΙΑ

Food is medicine: Τι τρώει κάθε μέρα ένας καρδιολόγος

13:51ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οδηγούνται οι «Πούτιν» και «πρόεδρος»

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

13:30LIFESTYLE

Akylas: Ρεκόρ προβολών για την live εμφάνιση, viral trend και φαβορί για την κορυφή με το σύνθημα «Φέρ’ το μας, Ακύλα!»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 16/2 το κανονικό ωράριο στην έναρξη λειτουργίας του μετρό

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

13:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Νίπα: Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Το έργο του για την ενδοοικογενειακή βία και η κόρη του, Λένα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

10:37LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

12:11ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

13:50ΠΟΛΤΟΣ

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και η τακτική «kick the can»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι - Δείτε βίντεο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ