Kumho Tire 2026: Στρατηγική ενίσχυση παραγωγής ελαστικών και τεχνολογικής ηγεσίας

Η Kumho Tire συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά την παγκόσμια θέση της στην αγορά ελαστικών με νέες τεχνολογίες, σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων οδηγών και του μέλλοντος της κινητικότητας.

Νέα ευρωπαϊκή παραγωγική μονάδα στην Πολωνία

Η Kumho Tire ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής της μονάδας στην Ευρώπη, στην περιοχή Opole της Πολωνίας, με αρχική δυναμικότητα 6 εκατ. ελαστικών ετησίως και επένδυση περίπου 587 εκατ. δολαρίων. Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία το 2028, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα και την εφοδιαστική υποδομή στην ευρωπαϊκή αγορά.

Καινοτομία & ηλεκτροκίνηση – EV-focused προϊόντα

Ανταποκρινόμενη στη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η Kumho Tire επεκτείνει τη γκάμα ελαστικών ειδικά σχεδιασμένων για ηλεκτρικά οχήματα, με έμφαση στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, τον χαμηλό θόρυβο και τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Ενδεικτικά, σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε το μοντέλο Crugen HP71 EV, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη σταθερότητα, την άνεση και την αθόρυβη κύλιση σε οχήματα νέας γενιάς.

Kumho Ecsta Sport PS72. Η νέα “ναυαρχίδα” performance ελαστικών για την ελληνική αγορά

Η Kumho Ecsta Sport PS72 αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα και τεχνολογικά προηγμένα ελαστικά υπερυψηλής απόδοσης (UUHP) της εταιρείας. Το PS72 έχει σχεδιαστεί με τεχνολογίες νέας γενιάς, αξιοποιώντας προηγμένο μίγμα γόμας και εξελιγμένο σχεδιασμό πέλματος, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση, ακριβή χειρισμό και υψηλή σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.Το νέο ελαστικό διατίθεται σε ευρεία γκάμα διαστάσεων, καλύπτοντας ζάντες από 17” έως 21”, απευθυνόμενο σε σπορ και δυναμικά οχήματα που απαιτούν κορυφαίες επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση και ασφάλεια.

Η διάθεση του Kumho Ecsta Sport PS72 στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της ΕΜΑ Α.Ε., η οποία από το 2022 εκπροσωπεί επίσημα την Kumho Tire στη χώρα, εξασφαλίζοντας πανελλαδική κάλυψη και πρόσβαση στο δίκτυο συνεργατών και καταστημάτων https://www.kumho.gr/el/diktio-kumho￼.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα www.kumho.gr και να ανακαλύψουν το Kumho Ecsta Sport PS72, γνωρίζοντας τον καλύτερο «εαυτό» του αυτοκινήτου τους, με κορυφαία ασφάλεια, υψηλή ποιότητα κύλισης και αντοχή στον χρόνο.

ESG & βιωσιμότητα

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η Kumho Tire έχει λάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση EcoVadis Gold, κατατάσσοντάς την στο κορυφαίο 5% των εταιρειών παγκοσμίως στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης. Παράλληλα, οι κλιματικοί στόχοι της εταιρείας έχουν εγκριθεί από το Science Based Targets initiative (SBTi), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών και μακροπρόθεσμη πορεία προς το net-zero.

Συνεργασίες Original Equipment (OE)

Η Kumho Tire συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες Original Equipment με διεθνείς κατασκευαστές αυτοκινήτων, σε επιλεγμένα μοντέλα και αγορές, τόσο σε συμβατικά όσο και σε ηλεκτρικά οχήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ελαστικά Kumho έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργοστασιακή επιλογή σε μοντέλα αυτοκινητοβιομηχανιών όπως Hyundai, Kia, Volkswagen Group και άλλους κατασκευαστές, ανάλογα με την αγορά, το μοντέλο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Σχετικά με την Kumho Tire

Η Kumho Tire είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές ελαστικών με έντονη διεθνή παρουσία και στρατηγική στην καινοτομία, προϊόν ανάπτυξης για EV, καθώς και στη βιωσιμότητα, καλύπτοντας τόσο Original Equipment (OE) όσο και replacement αγορές.

Με σταθερά βήματα και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό, η Kumho Tire ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, επενδύοντας στην παραγωγή, στην τεχνολογική εξέλιξη και στη βιωσιμότητα. Η ανάπτυξη νέων EV-focused προϊόντων, η επικείμενη ευρωπαϊκή παραγωγική μονάδα και η διεύρυνση της γκάμας υψηλών επιδόσεων επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κινητικότητας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, ασφάλεια και υπεύθυνη ανάπτυξη.