Καραϊβική: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ναρκο-πλοίο - Τρεις νεκροί
Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα τουλάχιστον 38 πλήγματα που είχαν στο στόχαστρο πλεούμενα στην Καραϊβική
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X ότι βομβάρδισαν ακόμη ένα ταχύπλοο το οποίο, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική χθες Παρασκευή, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες σε αυτό.
Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα τουλάχιστον 38 πλήγματα που είχαν στο στόχαστρο πλεούμενα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον φέρονται να ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τις ανακοινώσεις του στρατού των ΗΠΑ.
