Καραϊβική: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ναρκο-πλοίο - Τρεις νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X ότι βομβάρδισαν ακόμη ένα ταχύπλοο το οποίο, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική χθες Παρασκευή, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες σε αυτό.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα τουλάχιστον 38 πλήγματα που είχαν στο στόχαστρο πλεούμενα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον φέρονται να ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τις ανακοινώσεις του στρατού των ΗΠΑ.

