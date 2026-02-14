Γενεύη: Διαπραγματεύσεις για Ιράν και Ουκρανία στις 17 Φεβρουαρίου

Η Γενεύη μετατρέπεται σε επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, καθώς προγραμματίστηκαν δύο διαδοχικοί γύροι διαπραγματεύσεων για τα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι επαφές αυτές αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις σε δύο από τις πλέον φλεγόμενες διεθνείς κρίσεις.

Τετ-α-τετ ΗΠΑ και Ιράν με το βλέμμα στην αποκλιμάκωση

Το πρωινό της Τρίτης ξεκινά με τη συνάντηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας και των Ιρανών απεσταλμένων. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα βρεθούν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ παρόντες στη διαδικασία θα είναι και εκπρόσωποι από το Ομάν, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Οι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις κρίνονται ιδιαίτερα βαρύνουσες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τριμερής συνάντηση για το ουκρανικό ζήτημα

Κι όμως, η ατζέντα της ημέρας δεν περιορίζεται εκεί. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών για το Ιράν, η σκυτάλη περνά στο ουκρανικό μέτωπο. Όπως ανακοινώθηκε, θα διεξαχθεί τριμερής συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αναζητώντας σημάδια ουσιαστικής προόδου προς μια ειρηνευτική λύση.

Διαβάστε επίσης