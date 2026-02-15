Τουρκία: «Υπερχείλισε» το φράγμα Ντιμ – Βίντεο με κατοίκους να σώζουν σκύλο από τα ορμητικά νερά

Σοβαρές ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Τουρκία καθώς από τις καταρρακτώδεις βροχές υπερχείλισε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει προληπτικά τα σπίτια τους στις περιοχές Αλάνια, Μαναβγκάτ, Σερίκ, Φοινίκη, Κεμέρ και Ντοσεμεάλτι, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται δύο κάτοικοι να προσπαθούν να σώσουν σκύλο για να μην παρασυρθεί από το νερό.

Οι δύο άνδρες κρατούν τον σκύλο από τα μπροστινά πόδια και προσπαθούν να τον ανεβάσουν μαζί τους σε ένα στέγαστρο. Μετά από λίγα λεπτά τα καταφέρνουν και ο σκύλος γλιτώνει.

Τα ορμητικά νερά «έπνιξαν» εστιατόριο που ήταν χτισμένο κοντά στο φράγμα, ενώ προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους.

