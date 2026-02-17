Γαλλία: Άστεγος οδηγούσε... Ferrari - Πώς ζούσε πλουσιοπάροχη ζωή με κρατικά επιδόματα

Η γαλλική αστυνομία στην περιοχή της Βωκλούζ έμεινε άφωνη όταν σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα έναν οδηγό που κινούνταν με μία λαμπερή κόκκινη Ferrari Portofino, ταξιδεύοντας με σχεδόν 250 χλμ./ώρα.

Το σοκ ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν άστεγος, χωρίς δηλωμένα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Παρά το πολυτελές παρουσιαστικό του, ο ίδιος δήλωσε ήρεμα στους αστυνομικούς ότι δεν είχε δουλειά, ούτε ακίνητα, ούτε εισοδήματα.

Η περίπτωση ενός Ferrari αξίας 200.000 ευρώ που οδηγείται από άστεγο δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Ωστόσο, από έναν γρήγορο έλεγχο προέκυψε ότι ο άνδρας λάμβανε κοινωνικά επιδόματα για χρόνια.

Όταν ερωτήθηκε για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ανέφερε ότι ανήκε στη μητέρα του, αλλά τα αρχεία έδειξαν ότι ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία ακινήτων που διαχειριζόταν ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του και δύο αδέλφια του. Η έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο υπεξαίρεσης κρατικών κονδυλίων και φοροδιαφυγής μέσω της απόκρυψης εισοδημάτων.

Η οικογένεια ζούσε πολυτελή ζωή, με ακριβά ψώνια και ταξίδια σε κοσμικούς προορισμούς, ενώ τυπικά δήλωναν ότι ήταν άνεργοι και χρεοκοπημένοι, λαμβάνοντας οικονομική βοήθεια από τον CAF (Γαλλικό Οργανισμό Οικογενειακών Επιδομάτων). Παρά τα σημαντικά εισοδήματα από την εταιρεία ακινήτων και άλλες δραστηριότητες, κανένα από αυτά δεν δηλωνόταν ούτε φορολογούνταν.

Συνολικά, οι φερόμενοι ως απατεώνες υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,8 εκατ. ευρώ σε κοινωνικά επιδόματα, ενώ απέκρυψαν πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ σε αδήλωτα εισοδήματα. Η οικογένεια συνελήφθη μετά από σειρά ερευνών σε διάφορες τοποθεσίες και αναμένεται να εμφανιστεί σύντομα στο δικαστήριο του Δραγκινιάν με κατηγορίες για «αδήλωτη απασχόληση, βαριά φοροδιαφυγή, κατάχρηση εταιρικών πόρων και απάτη».