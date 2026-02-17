Κινεζική Πρωτοχρονιά: Εορτασμοί στην Ασία για το έτος του Αλόγου της Φωτιάς - Εντυπωσιακές εικόνες

Εκατομμύρια Ασιάτες γιορτάζουν αυτή την εβδομάδα την έναρξη του
Σεληνιακού Νέου Έτους, που φέτος είναι η χρονιά του Αλόγου της Φωτιάς.
Στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, το άλογο είναι γνωστό για τη ζωτικότητα και την αυτοπεποίθησή του - χαρακτηριστικά που μπορεί να τροφοδοτηθούν περαιτέρω από το στοιχείο της φωτιάς
Το
Σεληνιακό Νέο Έτος, το οποίο συμπίπτει με την πρώτη νέα σελήνη του σεληνιακού ημερολογίου, είναι ένας εορτασμός 15 ημερών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου, η πιο σημαντική ετήσια γιορτή στην Κίνα και σε πολλά άλλα ασιατικά έθνη.
Μόνο στην
Κίνα, αναμένονται 9,5 δισεκατομμύρια διαπεριφερειακά ταξίδια σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη ανθρώπινη μετανάστευση στον κόσμο
Από το
Πεκίνο μέχρι τη Μόσχα, και από το Τόκιο μέχρι την Ταϊβάν, στήνονται φαντασμαγορικά σόου σε δρόμους και πλατείες με πύρινους δράκους, και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Δείτε φωτογραφίες από τους εορτασμούς σε όλη την Ασία Κίνα
Καλλιτέχνες της φωτιάς μεταφέρουν έναν δράκο κατά τη διάρκεια μιας παράστασης με πυροτεχνήματα από λιωμένο σίδηρο, γνωστή ως «πυρκαγιά δράκος ατσάλινα λουλούδια», πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις για το σεληνιακό νέο έτος σε ένα λούνα παρκ στα προάστια του Πεκίνου. (2026)
AP/Vincent Thian
Μια γυναίκα κολλάει ένα διακοσμητικό με το χαρακτήρα «Fu» σε μια πόρτα πριν από το σεληνιακό νέο έτος στο Πεκίνο της Κίνας (2026)
AP/Vincent Thian
Επισκέπτες περπατούν κάτω από κόκκινα φανάρια που κρέμονται σε μια παραδοσιακή αψίδα σε μια γειτονιά χουτόνγκ πριν από το σεληνιακό νέο έτος στο Πεκίνο, Κίνα. (2026)
AP/Vincent Thian
Η ηθοποιός Lana Wong Wai Lin, στο κέντρο, και άλλοι πιστοί καίνε θυμίαμα στο ναό Wong Tai Sin για να υποδεχτούν το σεληνιακό νέο έτος του Αλόγου στο Χονγκ Κονγκ. (2026)
AP/Chan Long Hei Μιανμάρ
Ομάδα τοπικών Κινέζων καλλιτεχνών συγκεντρώνεται για να δώσει παράσταση κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος του Αλόγου στο στάδιο Thuwunna στη Γιανγκόν της Μιανμάρ. (2026)
AP/Thein Zaw
Κινέζοι καλλιτέχνες εκτελούν χορό του δράκου κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος στην Τσάιναταουν της Γιανγκόν, στη Μιανμάρ
AP/Thein Zaw Βιετνάμ
Μια κοριτσάκι τρέχει με ένα μπαλόνι στην παραδοσιακή αγορά Tet του Hang Luoc στο Ανόι του Βιετνάμ (2026)
AP/Hau Dinh Καμπότζη
Κινέζοι της Καμπότζης εκτελούν χορό του δράκου , μπροστά από το Βασιλικό Παλάτι στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης, πριν από το σεληνιακό νέο έτος. (2026)
AP/Heng Sinith
Κινέζοι της Καμπότζης εκτελούν χορό του λιονταριού μπροστά από το Βασιλικό Παλάτι στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης, πριν από το σεληνιακό νέο έτος. (2026)
AP/Heng Sinith
Κινέζοι της Καμπότζης ψωνίζουν ψητά γουρούνια για τις εορταστικές εκδηλώσεις του σεληνιακού νέου έτους (2026)
AP/Heng Sinith Ταϊλάνδη
Κινέζοι Ταϊλανδοί προσεύχονται στον κινεζικό ναό Leng Nuei Yee πριν από το κινεζικό νέο έτος στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδη (2026)
AP/Sakchai Lalit Ταϊβάν
Πιστοί προσεύχονται στον ναό Longshan νωρίς το πρωί της πρώτης ημέρας των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
AP/Chiang Ying-ying Νότια Κορέα
Άτομα που φορούν την παραδοσιακή νοτιοκορεατική ενδυμασία «Hanbok» φωτογραφίζονται την παραμονή του σεληνιακού νέου έτους στο παλάτι Gyeongbok, το κύριο βασιλικό παλάτι κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. (2026)
AP/Ahn Young-joon Ιαπωνία
Επισκέπτες περπατούν σε έναν δρόμο διακοσμημένο με ένα μεγάλο φανάρι σε σχήμα δράκου για τους εορτασμούς του Κινέζικου Νέου Έτους, που σηματοδοτεί το Έτος του Αλόγου στον Κινέζικο ζωδιακό κύκλο, στην Κινέζικη συνοικία της Γιοκοχάμα κοντά στο Τόκιο. (2026)
Οι επισκέπτες σταματούν σε ένα κινέζικο περίπτερο όπου κρέμονται πολύχρωμα φανάρια για να γιορτάσουν το κινέζικο σεληνιακό νέο έτος, που σηματοδοτεί το Έτος του Αλόγου στον κινέζικο ζωδιακό κύκλο, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στην China Town της Γιοκοχάμα κοντά στο Τόκιο
AP/Eugene Hoshiko Ρωσία
Μια ηθοποιός κρατώντας μια κινεζική όπερα μάσκα συμμετέχει στο φεστιβάλ του σεληνιακού νέου έτους στην πλατεία Manezhnaya στη Μόσχα
AP/Pavel Bednyakov
Πιστοί συγκεντρώνονται γύρω από μια τελετουργική φωτιά κατά τη διάρκεια του Dugzhuuba, ενός βουδιστικού τελετουργικού καθαρισμού πριν από το Νέο Έτος, γνωστού ως Sagaalgan από τους Ρώσους Βουδιστές, κοντά στον βουδιστικό ναό Datsan Gunzechoinei στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας
AP/Dmitri Lovetsky
Άνθρωποι παρευρίσκονται στο φεστιβάλ του σεληνιακού νέου έτους στην πλατεία Manezhnaya στη Μόσχα
AP/Pavel Bednyakov