Κινεζική Πρωτοχρονιά: Εορτασμοί στην Ασία για το έτος του Αλόγου της Φωτιάς - Εντυπωσιακές εικόνες

Εργάτες τοποθετούν διακοσμητικά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος σε έναν ναό στο Deli Serdang, Βόρεια Σουμάτρα, Ινδονησία (2026)

Εκατομμύρια Ασιάτες γιορτάζουν αυτή την εβδομάδα την έναρξη του Σεληνιακού Νέου Έτους, που φέτος είναι η χρονιά του Αλόγου της Φωτιάς.

Στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο, το άλογο είναι γνωστό για τη ζωτικότητα και την αυτοπεποίθησή του - χαρακτηριστικά που μπορεί να τροφοδοτηθούν περαιτέρω από το στοιχείο της φωτιάς

2026 is the “Year of the Horse” in the Chinese zodiac.



The spectacular drone light show performance in Chongqing, China.pic.twitter.com/YNdwKj5Ppv — Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2026

Το Σεληνιακό Νέο Έτος, το οποίο συμπίπτει με την πρώτη νέα σελήνη του σεληνιακού ημερολογίου, είναι ένας εορτασμός 15 ημερών που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου, η πιο σημαντική ετήσια γιορτή στην Κίνα και σε πολλά άλλα ασιατικά έθνη.

Μόνο στην Κίνα, αναμένονται 9,5 δισεκατομμύρια διαπεριφερειακά ταξίδια σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη ανθρώπινη μετανάστευση στον κόσμο

Από το Πεκίνο μέχρι τη Μόσχα, και από το Τόκιο μέχρι την Ταϊβάν, στήνονται φαντασμαγορικά σόου σε δρόμους και πλατείες με πύρινους δράκους, και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Δείτε φωτογραφίες από τους εορτασμούς σε όλη την Ασία

Κίνα

Καλλιτέχνες της φωτιάς μεταφέρουν έναν δράκο κατά τη διάρκεια μιας παράστασης με πυροτεχνήματα από λιωμένο σίδηρο, γνωστή ως «πυρκαγιά δράκος ατσάλινα λουλούδια», πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις για το σεληνιακό νέο έτος σε ένα λούνα παρκ στα προάστια του Πεκίνου. (2026) AP/Vincent Thian

Μια γυναίκα κολλάει ένα διακοσμητικό με το χαρακτήρα «Fu» σε μια πόρτα πριν από το σεληνιακό νέο έτος στο Πεκίνο της Κίνας (2026) AP/Vincent Thian

Επισκέπτες περπατούν κάτω από κόκκινα φανάρια που κρέμονται σε μια παραδοσιακή αψίδα σε μια γειτονιά χουτόνγκ πριν από το σεληνιακό νέο έτος στο Πεκίνο, Κίνα. (2026) AP/Vincent Thian

Η ηθοποιός Lana Wong Wai Lin, στο κέντρο, και άλλοι πιστοί καίνε θυμίαμα στο ναό Wong Tai Sin για να υποδεχτούν το σεληνιακό νέο έτος του Αλόγου στο Χονγκ Κονγκ. (2026) AP/Chan Long Hei

Μιανμάρ

Ομάδα τοπικών Κινέζων καλλιτεχνών συγκεντρώνεται για να δώσει παράσταση κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος του Αλόγου στο στάδιο Thuwunna στη Γιανγκόν της Μιανμάρ. (2026) AP/Thein Zaw

Κινέζοι καλλιτέχνες εκτελούν χορό του δράκου κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος στην Τσάιναταουν της Γιανγκόν, στη Μιανμάρ AP/Thein Zaw

Βιετνάμ

Μια κοριτσάκι τρέχει με ένα μπαλόνι στην παραδοσιακή αγορά Tet του Hang Luoc στο Ανόι του Βιετνάμ (2026) AP/Hau Dinh

Καμπότζη

Κινέζοι της Καμπότζης εκτελούν χορό του δράκου , μπροστά από το Βασιλικό Παλάτι στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης, πριν από το σεληνιακό νέο έτος. (2026) AP/Heng Sinith

Κινέζοι της Καμπότζης εκτελούν χορό του λιονταριού μπροστά από το Βασιλικό Παλάτι στην Πνομ Πενχ της Καμπότζης, πριν από το σεληνιακό νέο έτος. (2026) AP/Heng Sinith

Κινέζοι της Καμπότζης ψωνίζουν ψητά γουρούνια για τις εορταστικές εκδηλώσεις του σεληνιακού νέου έτους (2026) AP/Heng Sinith

Ταϊλάνδη

Κινέζοι Ταϊλανδοί προσεύχονται στον κινεζικό ναό Leng Nuei Yee πριν από το κινεζικό νέο έτος στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδη (2026) AP/Sakchai Lalit

Ταϊβάν

Πιστοί προσεύχονται στον ναό Longshan νωρίς το πρωί της πρώτης ημέρας των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 AP/Chiang Ying-ying

Νότια Κορέα

Άτομα που φορούν την παραδοσιακή νοτιοκορεατική ενδυμασία «Hanbok» φωτογραφίζονται την παραμονή του σεληνιακού νέου έτους στο παλάτι Gyeongbok, το κύριο βασιλικό παλάτι κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. (2026) AP/Ahn Young-joon

Ιαπωνία

Επισκέπτες περπατούν σε έναν δρόμο διακοσμημένο με ένα μεγάλο φανάρι σε σχήμα δράκου για τους εορτασμούς του Κινέζικου Νέου Έτους, που σηματοδοτεί το Έτος του Αλόγου στον Κινέζικο ζωδιακό κύκλο, στην Κινέζικη συνοικία της Γιοκοχάμα κοντά στο Τόκιο. (2026)

Οι επισκέπτες σταματούν σε ένα κινέζικο περίπτερο όπου κρέμονται πολύχρωμα φανάρια για να γιορτάσουν το κινέζικο σεληνιακό νέο έτος, που σηματοδοτεί το Έτος του Αλόγου στον κινέζικο ζωδιακό κύκλο, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στην China Town της Γιοκοχάμα κοντά στο Τόκιο AP/Eugene Hoshiko

Ρωσία

Μια ηθοποιός κρατώντας μια κινεζική όπερα μάσκα συμμετέχει στο φεστιβάλ του σεληνιακού νέου έτους στην πλατεία Manezhnaya στη Μόσχα AP/Pavel Bednyakov

Πιστοί συγκεντρώνονται γύρω από μια τελετουργική φωτιά κατά τη διάρκεια του Dugzhuuba, ενός βουδιστικού τελετουργικού καθαρισμού πριν από το Νέο Έτος, γνωστού ως Sagaalgan από τους Ρώσους Βουδιστές, κοντά στον βουδιστικό ναό Datsan Gunzechoinei στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας AP/Dmitri Lovetsky