Ρωσία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε στρατιωτική βάση έξω από την Αγία Πετρούπολη

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε στρατιωτική βάση στην πόλη Σερτόλοβο στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ, βόρεια της Αγίας Πετρούπολης, όπως μετέδωσε σήμερα το κανάλι Mash στο Telegram.

Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροτζένκο δήλωσε ότι η έκρηξη συνέβη σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

«Έδωσα οδηγίες στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό να απομακρύνει τα χαλάσματα και να διασώσουν αυτούς που τραυματίστηκαν στην κατάρρευση κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στην περιοχή της στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο Ντροτζένκο.

To Mash μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.

