Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Χερί

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο δυο διακριτών ερευνών της δικαιοσύνης, ανάμεσά τους μια για φερόμενη αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταλλάγματος, απομακρύνθηκε σήμερα από το αξίωμα του μετά από ψηφοφορία του Κογκρέσου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την όγδοη αλλαγή ηγέτη σε μια χώρα που μαστίζεται από σχεδόν μια δεκαετία πολιτικής αστάθειας, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Ο 39χρονος Χοσέ Χερί διαδέχθηκε την Ντίνα Μπολουάρτε στις 10 Οκτωβρίου – η οποία απομακρύνθηκε από την προεδρία του Περού ύστερα από κύμα διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανασφάλεια στο κράτος των Άνδεων – με σκοπό να παραμείνει στον προεδρικό θώκο μέχρι τον Ιούλιο όταν θα αναλάμβανε καθήκοντα ο νικητής των προσεχών εκλογών.

Διαβάστε επίσης