Περού: Απόπειρα αποπομπής του μεταβατικού Προέδρου - Σύγκληση του κοινοβουλίου

Μορφή της περουβιανής δεξιάς, ο Χοσέ Χερί αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς

Περού: Απόπειρα αποπομπής του μεταβατικού Προέδρου - Σύγκληση του κοινοβουλίου

Ο προσωρινός πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χέρι, στο κέντρο αριστερά, μιλάει στους βουλευτές, δίπλα στον βουλευτή Έλβις Βεργάρα, στο Κογκρέσο στη Λίμα του Περού, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. 

Ο μεταβατικός πρόεδρος του Περού, ο Χοσέ Χερί, θα βρεθεί αντιμέτωπος την ερχόμενη Τρίτη (17η Φεβρουαρίου) με κοινοβουλευτική συζήτηση για την αποπομπή και την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, ενώ βρίσκεται ταυτόχρονα στο στόχαστρο δυο διακριτών ερευνών της δικαιοσύνης, ανάμεσά τους μια για φερόμενη αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταλλάγματος.

Ο προσωρινός πρόεδρος του Κογκρέσου, ο Φερνάντο Ροσπιλιόσι, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος θα διεξαχθεί την Τρίτη για να συζητηθεί η πρωτοβουλία για αυτό, αφού παρουσιάστηκαν οι 78 υπογραφές που ήταν απαραίτητο να συγκεντρωθούν για να κινηθεί η διαδικασία.

Μορφή της περουβιανής δεξιάς, ο Χοσέ Χερί αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά» κατά την άσκηση των καθηκόντων του και «έλλειψη καταλληλότητας» για το αξίωμα.

Παράλληλα η εισαγγελία ανακοίνωσε επίσης χθες ότι άρχισε προκαταρκτική έρευνα για το φερόμενο αδίκημα της άσκησης αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος με επιβαρυντικές περιστάσεις, για να εξακριβωθεί αν ο πρόεδρος άσκησε ως μη όφειλε επιρροή σε «διορισμούς» όταν άλλαξε η κυβέρνηση μεταξύ του Οκτωβρίου και του Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στη δικαιοσύνη τη Δευτέρα 2η Μαρτίου, σύμφωνα με έγγραφο που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο έβδομος πρόεδρος του Περού από το 2016, ο Χοσέ Χερί, 39 ετών, ανέλαβε τη 10η Οκτωβρίου να κυβερνήσει τη χώρα όπου η πολιτική αστάθεια είναι χρόνια.

Διαδέχθηκε την αντιδημοφιλή Ντίνα Μπολουάρτε, η οποία απομακρύνθηκε από τη θέση έπειτα από κύμα μαζικών κινητοποιήσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανασφάλεια στο κράτος των Άνδεων, και θεωρητικά θα ασκούσε την εξουσία το μεσοδιάστημα ως τον Ιούλιο, όταν θα αναλάβει ο πρόεδρος που θα αναδειχτεί στις εκλογές της 12ης Απριλίου.

Μυστική συνάντηση

Η υπόθεση των διορισμών στην κυβέρνηση αποκαλύφθηκε από τηλεοπτική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας (την Cuarto Poder). Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, πέντε νέες προσλήφθηκαν στις υπηρεσίες της προεδρίας και στο υπουργείο Περιβάλλοντος αφού επισκέφθηκαν τον πρόεδρο Χερί μεταξύ του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Η νέα διαδικασία ακολουθεί την έναρξη διακριτής έρευνας σε βάρος του προέδρου τον Ιανουάριο, για «παράνομη υποστήριξη συμφερόντων», έπειτα από μυστική συνάντηση του με κινέζο επιχειρηματία ο οποίος έχει δοσοληψίες με το κράτος.

Βίντεο που έφεραν στο φως περουβιανά ΜΜΕ εικονίζουν τον Χοσέ Χερί να μπαίνει νύχτα σε εστιατόριο, με το πρόσωπο εν μέρει καλυμμένο από κουκούλα.

Καταθέτοντας ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής για την υπόθεση αυτή, κατήγγειλε συνωμοσία με σκοπό να εξωθηθεί σε παραίτηση.

Ο κ. Χερί έχει τυπικά νομική ασυλία όσο ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.

Σε περίπτωση καθαίρεσής του θα πάψει να τα ασκεί και το κοινοβούλιο θα πρέπει να εκλέξει αμέσως νέο πρόεδρο--καθώς είναι ο πρόεδρος του Κογκρέσου αυτός ο οποίος θα ορκιστεί αυτομάτως υπηρεσιακός αρχηγός του κράτους.

Ο Χοσέ Χερί ήταν ακριβώς ο πρόεδρος του κοινοβουλίου όταν ανέλαβε την εξουσία.

Αν και για καιρό θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στις πιο ασφαλείς χώρες της Λατινικής Αμερικής συγκριτικά, το Περού πλέον είναι αντιμέτωπο με ραγδαία κλιμακούμενη βία. Μέσα σε δυο χρόνια, ο αριθμός των καταγγελιών στις αρχές που αφορούν εκβιάσεις υπερδεκαπλασιάστηκε: από τις 2.396 ξεπέρασαν τις 25.000 το 2025. Την περασμένη χρονιά εξάλλου καταγράφτηκαν 2.200 ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η έξαρση της εγκληματικότητας, που πυροδότησε ογκώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συνέβαλε στην αποπομπή της πρώην προέδρου Μπολουάρτε.

