Τζέσικα Φόστερ: Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

Με εικόνες δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και έντονο πατριωτικό αλλά και αισθησιακό περιεχόμενο, το προφίλ παραπλάνησε χιλιάδες χρήστες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μια εντυπωσιακή ξανθιά «στρατιώτης» του αμερικανικού στρατού, με φωτογραφίες δίπλα σε μαχητικά αεροσκάφη και πολιτικούς ηγέτες, κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους. Μόνο που δεν υπάρχει.

Η Τζέσικα Φόστερ είναι ένα πλήρως κατασκευασμένο ψηφιακό πρόσωπο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που αναδεικνύει μια νέα και ανησυχητική τάση παραπλάνησης στο διαδίκτυο.

Μια «ιδανική» φιγούρα που δεν υπήρξε ποτέ

Η υποτιθέμενη στρατιωτικός εμφανίζεται σε δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο να ποζάρει με μαχητικά αεροσκάφη όπως το F-22, να φορά στρατιωτικές στολές σε ερήμους και ακόμη και να βρίσκεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ σε αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Τζέσικα Φόστερ είναι πραγματικό πρόσωπο ή ότι υπηρέτησε ποτέ στον στρατό. Ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για κατασκευή μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, με εμφανή σημάδια αλλοιώσεων και ασυνεπειών.

Η συνταγή της επιτυχίας: πολιτική, ομορφιά και πρόκληση

Ο λογαριασμός της έγινε viral συνδυάζοντας πατριωτικά μηνύματα υπέρ του κινήματος MAGA, εικόνες με πολιτικό περιεχόμενο και πιο «προκλητικά» στοιχεία, όπως αισθησιακές φωτογραφίες.

Αυτή η μίξη - πατριωτισμός, πολιτική ταυτότητα και ελαφρώς ερωτικό περιεχόμενο - φαίνεται πως λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης κοινού. Χιλιάδες χρήστες αλληλεπιδρούν με τις αναρτήσεις, συχνά χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ.

Φαινόμενο με διεθνείς προεκτάσεις

Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν είναι μεμονωμένο. Παρόμοιοι λογαριασμοί με «γυναίκες» που εμφανίζονται ως στρατιώτες, αστυνομικοί ή εργαζόμενες, έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται σε πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και X.

Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν καταγραφεί και εκτός ΗΠΑ, όπως με ψεύτικα βίντεο που παρουσιάζουν γυναίκες στρατιώτες στο Ιράν - κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να υπηρετούν σε μάχιμους ρόλους.

Πώς «χτίζεται» μια ψηφιακή ταυτότητα

Σύμφωνα με ειδικούς, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει πλέον τη δημιουργία «σταθερών» χαρακτήρων που εμφανίζονται σε πολλαπλές εικόνες και βίντεο, ακόμη και δίπλα σε πραγματικά πρόσωπα όπως ο Πούτιν ή ο Ζελένσκι.

Αυτό δίνει την ψευδαίσθηση ότι το πρόσωπο συμμετέχει σε πραγματικά γεγονότα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του στα μάτια των χρηστών.

Από τα likes… στα έσοδα

Η Τζέσικα Φόστερ δεν περιορίστηκε μόνο στα social media. Ο λογαριασμός της συνδέθηκε αρχικά με πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου, όπου οι χρήστες καλούνταν να πληρώσουν για «αποκλειστικό» υλικό.

Αργότερα, μεταφέρθηκε σε άλλη πλατφόρμα που επιτρέπει ρητά τη χρήση AI δημιουργών, αποκαλύπτοντας τον βασικό στόχο τέτοιων εγχειρημάτων: τη μετατροπή της προσοχής σε οικονομικό όφελος.

Οι ενδείξεις που πρόδωσαν την απάτη

Παρά τη δημοφιλία της, υπήρχαν πολλά σημάδια που έδειχναν ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ:

  • Ασυνεπείς στρατιωτικοί βαθμοί και διακριτικά
  • Λάθη σε στολές και ονομασίες
  • Εξωπραγματικές εμφανίσεις δίπλα σε παγκόσμιους ηγέτες
Παρόλα αυτά, χιλιάδες χρήστες συνέχισαν να αλληλεπιδρούν, σχολιάζοντας την εμφάνισή της ή εκφράζοντας θαυμασμό.

«Μπλοκ» από το Instagram

Μετά τη μεγάλη διάσταση που πήρε το θέμα, το Instagram προχώρησε στη διαγραφή του λογαριασμού, κρίνοντας ότι παραβίαζε τους κανονισμούς της πλατφόρμας.

Ωστόσο, παραμένει ενεργό ένα νέο προφίλ με το ίδιο όνομα, συγκεντρώνοντας αισθητά λιγότερους ακολούθους, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι δημιουργήθηκε εκ νέου, προκειμένου να συνεχιστεί –έστω και περιορισμένα– η διαδικτυακή παρουσία του συγκεκριμένου «προσώπου».

Την ίδια στιγμή, και άλλες πλατφόρμες έχουν προχωρήσει σε διαγραφή σχετικών λογαριασμών, λόγω παραβίασης των κανόνων που αφορούν την ταυτοποίηση και την αυθεντικότητα των χρηστών.

Ο κίνδυνος της «ψηφιακής πραγματικότητας»

Ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να εξελιχθούν σε εργαλεία μαζικής παραπληροφόρησης. Η δημιουργία στρατών από ανώνυμα, ψεύτικα προφίλ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση προπαγάνδας ή πολιτικών μηνυμάτων σε μεγάλη κλίμακα.

Όπως επισημαίνουν, το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η εξαπάτηση, αλλά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι χρήστες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το αληθινό από το κατασκευασμένο.

Διαβάστε επίσης

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του πραγματικού «Χάνιμπαλ»: Ο «Μπομπ» άκουγε κλασική μουσική, έπαιζε σκάκι και σκότωνε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς ένα προφίλ τεχνητής νοημοσύνης εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

13:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Έβγαλαν ένα εκατομμύριο σε 11 μήνες - Διακίνησαν πάνω από 4.800.000 τσιγάρα

13:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πράσινη» πρόκριση ή «ερυθρόλευκη» παράταση | Η ώρα και το κανάλι

13:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή με Πεζοναύτες και πολεμικά πλοία

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν -  Δε θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Πήλιος θα αγωνιστεί στην εθνική Αλβανίας – Το όνομα με το οποίο θα παίζει

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Αποστολή» της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με μια καμπάνια αφιερωμένη στις αξίες που εμπνέουν το κοινωνικό της έργο

12:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάτσο στα «πράσινα» αποδυτήρια (video)

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Όταν ο δάσκαλος πληγώνει και πληγώνεται»: Ανοίγει η συζήτηση για την ψυχολογική αξιολόγηση εκπαιδευτικών - «Αναγκαιότητα κι όχι πολυτέλεια», λένε οι ίδιοι

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έργων»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταθερός σύμμαχος» της Τεχεράνης δηλώνει η Μόσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία από Λόλα Νταϊφά: «Ο Τσαγκαράκης πουλούσε τα κλεμμένα μου κοσμήματα στην εκπομπή του»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο γνωστός TikToker που συνελήφθη για κύκλωμα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Μόνο επτά από τους 300 πίνακες γνήσιοι - Συνελήφθη μία υπάλληλός του που έκρυβε το Ευαγγέλιο

12:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτά είναι τα κατασχεμένα που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ντιέγκο Γκαρσία: Η σκοτεινή ιστορία της αμερικανο-βρετανικής βάσης που απειλεί το Ιράν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις - H πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 300 πλαστοί πίνακες και €150.000 - Έρευνα για κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ