Τζέσικα Φόστερ: Η ξανθιά καλλονή «στρατιώτης» που έγινε viral - Πώς εξαπάτησε χιλιάδες χρήστες

Μια εντυπωσιακή ξανθιά «στρατιώτης» του αμερικανικού στρατού, με φωτογραφίες δίπλα σε μαχητικά αεροσκάφη και πολιτικούς ηγέτες, κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους. Μόνο που δεν υπάρχει.

Η Τζέσικα Φόστερ είναι ένα πλήρως κατασκευασμένο ψηφιακό πρόσωπο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που αναδεικνύει μια νέα και ανησυχητική τάση παραπλάνησης στο διαδίκτυο.

Μια «ιδανική» φιγούρα που δεν υπήρξε ποτέ

Η υποτιθέμενη στρατιωτικός εμφανίζεται σε δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο να ποζάρει με μαχητικά αεροσκάφη όπως το F-22, να φορά στρατιωτικές στολές σε ερήμους και ακόμη και να βρίσκεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ σε αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Τζέσικα Φόστερ είναι πραγματικό πρόσωπο ή ότι υπηρέτησε ποτέ στον στρατό. Ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για κατασκευή μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, με εμφανή σημάδια αλλοιώσεων και ασυνεπειών.

Η συνταγή της επιτυχίας: πολιτική, ομορφιά και πρόκληση

Ο λογαριασμός της έγινε viral συνδυάζοντας πατριωτικά μηνύματα υπέρ του κινήματος MAGA, εικόνες με πολιτικό περιεχόμενο και πιο «προκλητικά» στοιχεία, όπως αισθησιακές φωτογραφίες.

Αυτή η μίξη - πατριωτισμός, πολιτική ταυτότητα και ελαφρώς ερωτικό περιεχόμενο - φαίνεται πως λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης κοινού. Χιλιάδες χρήστες αλληλεπιδρούν με τις αναρτήσεις, συχνά χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ.

Φαινόμενο με διεθνείς προεκτάσεις

Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν είναι μεμονωμένο. Παρόμοιοι λογαριασμοί με «γυναίκες» που εμφανίζονται ως στρατιώτες, αστυνομικοί ή εργαζόμενες, έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται σε πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και X.

Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν καταγραφεί και εκτός ΗΠΑ, όπως με ψεύτικα βίντεο που παρουσιάζουν γυναίκες στρατιώτες στο Ιράν - κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να υπηρετούν σε μάχιμους ρόλους.

Πώς «χτίζεται» μια ψηφιακή ταυτότητα

Σύμφωνα με ειδικούς, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει πλέον τη δημιουργία «σταθερών» χαρακτήρων που εμφανίζονται σε πολλαπλές εικόνες και βίντεο, ακόμη και δίπλα σε πραγματικά πρόσωπα όπως ο Πούτιν ή ο Ζελένσκι.

It takes a lot to shock me online.



But I’m genuinely floored by how many dudes are following influencers that are clearly AI. pic.twitter.com/i8rQU1ftfW — Justine Moore (@venturetwins) March 4, 2026

Αυτό δίνει την ψευδαίσθηση ότι το πρόσωπο συμμετέχει σε πραγματικά γεγονότα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του στα μάτια των χρηστών.

Από τα likes… στα έσοδα

Η Τζέσικα Φόστερ δεν περιορίστηκε μόνο στα social media. Ο λογαριασμός της συνδέθηκε αρχικά με πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου, όπου οι χρήστες καλούνταν να πληρώσουν για «αποκλειστικό» υλικό.

Αργότερα, μεταφέρθηκε σε άλλη πλατφόρμα που επιτρέπει ρητά τη χρήση AI δημιουργών, αποκαλύπτοντας τον βασικό στόχο τέτοιων εγχειρημάτων: τη μετατροπή της προσοχής σε οικονομικό όφελος.

Οι ενδείξεις που πρόδωσαν την απάτη

Παρά τη δημοφιλία της, υπήρχαν πολλά σημάδια που έδειχναν ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ:

Ασυνεπείς στρατιωτικοί βαθμοί και διακριτικά

Λάθη σε στολές και ονομασίες

Εξωπραγματικές εμφανίσεις δίπλα σε παγκόσμιους ηγέτες

Παρόλα αυτά, χιλιάδες χρήστες συνέχισαν να αλληλεπιδρούν, σχολιάζοντας την εμφάνισή της ή εκφράζοντας θαυμασμό.

«Μπλοκ» από το Instagram

Μετά τη μεγάλη διάσταση που πήρε το θέμα, το Instagram προχώρησε στη διαγραφή του λογαριασμού, κρίνοντας ότι παραβίαζε τους κανονισμούς της πλατφόρμας. Ωστόσο, παραμένει ενεργό ένα νέο προφίλ με το ίδιο όνομα, συγκεντρώνοντας αισθητά λιγότερους ακολούθους, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι δημιουργήθηκε εκ νέου, προκειμένου να συνεχιστεί –έστω και περιορισμένα– η διαδικτυακή παρουσία του συγκεκριμένου «προσώπου». Την ίδια στιγμή, και άλλες πλατφόρμες έχουν προχωρήσει σε διαγραφή σχετικών λογαριασμών, λόγω παραβίασης των κανόνων που αφορούν την ταυτοποίηση και την αυθεντικότητα των χρηστών.

Ο κίνδυνος της «ψηφιακής πραγματικότητας»

Ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να εξελιχθούν σε εργαλεία μαζικής παραπληροφόρησης. Η δημιουργία στρατών από ανώνυμα, ψεύτικα προφίλ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση προπαγάνδας ή πολιτικών μηνυμάτων σε μεγάλη κλίμακα.

Όπως επισημαίνουν, το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η εξαπάτηση, αλλά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι χρήστες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το αληθινό από το κατασκευασμένο.

