Deutsche Welle: Βερολίνο, Αθήνα και Λευκωσία σε τροχιά συνεργασίας

Πώς βλέπει η Γερμανία την Ελλάδα και την Κύπρο το 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γερμανό ομόλογό του Johann Wadephul στις 17 Μαρτίου, 2026

  • Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ επισκέφθηκε την Κύπρο και εξέφρασε αλληλεγγύη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής στήριξης από την ΕΕ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
  • Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας επικεντρώθηκε στην αποφυγή στρατιωτικής εμπλοκής και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Υπάρχει «στενή εταιρική σχέση» και «βαθιά εμπιστοσύνη» μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και ιστορικές εκκρεμότητες που επηρεάζουν το κλίμα.
  • Η γερμανική πλευρά διατηρεί ασαφή στάση σχετικά με την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, παρά την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τα εμπόδια από την Τουρκία.
  • Το επόμενο διπλωματικό ραντεβού Ελλάδας
  • Γερμανίας έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο στην Αθήνα, με στόχο τη διατήρηση και εμβάθυνση της συνεργασίας εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας.
Τη γερμανική προσέγγιση στις σχέσεις με την Αθήνα και τη Λευκωσία αναδεικνύει δημοσίευμα της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας και τις τοποθετήσεις τους για τη Μέση Ανατολή και το Κυπριακό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ στην Κύπρο, έπειτα από πιέσεις προς το Βερολίνο να τοποθετηθεί πιο ξεκάθαρα υπέρ της Λευκωσίας. Κατά την παρουσία του στο νησί, εξέφρασε αλληλεγγύη μεταξύ συμμάχων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής στήριξης στο πλαίσιο της ΕΕ, εφόσον απαιτηθεί, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων με ιρανικά drones σε βρετανικές βάσεις.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από ασαφείς δηλώσεις της γερμανικής πλευράς, που είχαν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Λευκωσία και ερμηνεύτηκαν ως έλλειψη στήριξης σε μια κρίσιμη συγκυρία. Όπως επισημαίνεται, αποφεύχθηκε έτσι μια επικοινωνιακή κρίση, η οποία θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως ενόψει της προεδρίας της Κύπρου στην ΕΕ.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετέβη στο Βερολίνο, με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ να κυριαρχούν στην κοινή συνέντευξη Τύπου. Οι δύο πλευρές εξέπεμψαν σαφές μήνυμα αποφυγής στρατιωτικής εμπλοκής, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενώ κάνει δήλωση σε δημοσιογράφους, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Η ένταση της επικαιρότητας περιόρισε τις δημόσιες αναφορές σε άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή πολιτική, το μεταναστευτικό και η ιστορική μνήμη, τα οποία ωστόσο παραμένουν στον πυρήνα των διμερών σχέσεων.

Σε επίπεδο δηλώσεων, ο Γερμανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «στενή εταιρική σχέση» και «βαθιά εμπιστοσύνη» που χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης, ενώ από ελληνικής πλευράς η αποτίμηση ήταν πιο μετρημένη, χαρακτηρίζοντας το επίπεδο συνεργασίας «πολύ ικανοποιητικό». Όπως σχολιάζουν αναλυτές, οι τοποθετήσεις αυτές κρίνονται ρεαλιστικές και αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια την υφιστάμενη κατάσταση.

Ο Γερμανό ΥΠΕΞ Johann Wadephul

Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί μετά την περίοδο της ευρωκρίσης, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και ιστορικές εκκρεμότητες που επιβαρύνουν το κλίμα, ενώ κατά καιρούς εμφανίζονται τριβές, είτε λόγω της ιδιαίτερης σχέσης Βερολίνου-Άγκυρας είτε εξαιτίας επιμέρους χειρισμών που επηρεάζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ερωτήματα προκάλεσε, επίσης, η ασαφής στάση της γερμανικής πλευράς ως προς το ενδεχόμενο ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, πρόταση που έχει θέσει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, με δεδομένα τα γνωστά εμπόδια από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή, αξιολογείται θετικά η επισήμανση ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γερμανία δεν μπορούν να τηρούν ουδέτερη στάση και ότι ενδεχομένως διαμορφώνονται προϋποθέσεις για επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό.

Το επόμενο διπλωματικό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο στην Αθήνα, με τις τακτικές επαφές να θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση και εμβάθυνση της συνεργασίας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η ουσιαστική σύμπραξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες.

