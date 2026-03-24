Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ

Καπνός από την επίθεση στην επίσημη κατοικία του Χαμενεϊ

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ του Ιράν απόψε. Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε την επίθεση, η οποία δεν προκάλεσε υλικές ζημιές ή θύματα, όπως μεταδίδεται.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το πλήγμα ήταν «σε συνέχεια» των επιθέσεων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ιρανική υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός είχε δεχθεί πλήγμα και στις 17 Μαρτίου, χωρίς και τότε να υπάρξουν ζημιές ή απώλειες.

Παράλληλα καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον, όπως τις χαρακτηρίζει, «ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων» και προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν «επικίνδυνες και μη αναστρέψιμες συνέπειες» για την περιφερειακή ασφάλεια και την ασφάλεια των κρατών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται κατά μήκος του Περσικού Κόλπου.

Ο πυρηνικός σταθμός στο Μπουσέρ, στη νότια πόλη Bushehr, είναι η μοναδική πυρηνική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία στο Iran και ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια της Russia.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο διεθνούς αντιπαράθεσης, οδηγώντας σε εκτεταμένες κυρώσεις.