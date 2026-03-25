Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Ο Χάιντερ Αλί, ο οποίος ζει στην Ιαπωνία εδώ και δύο δεκαετίες, εξάγει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προς τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αλλά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην εταιρεία του

Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Μια μεγάλη σειρά από αδιάθετα μεταχειρισμένα πολυτελή αυτοκίνητα σε μια αντιπροσωπεία της Lamborghini την Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023, στο Highlands Ranch του Κολοράντο.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μια παρατεταμένη κρίση, αφού το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει μια σειρά προβλημάτων και στην επιχείρηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Ουμάρ Αλί Χάιντερ Αλί στην Ιαπωνία.

Ο Χάιντερ Αλί, ο οποίος ζει στην Ιαπωνία εδώ και δύο δεκαετίες, εξάγει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προς τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου τα οχήματα αυτά είναι ιδιαίτερα περιζήτητα λόγω της ανθεκτικότητάς τους και της σχετικά καλής κατάστασής τους, χάρη στους αυστηρούς ιαπωνικούς κανονισμούς που απαιτούν τακτικές επιθεωρήσεις και συντήρηση.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Χάιντερ Αλί ξύπνησε με την είδηση ότι μία από τις αποστολές του με περισσότερα από 500 αυτοκίνητα είχε «κολλήσει» στη θάλασσα, καθώς το πλοίο δεν μπορούσε να εισέλθει στη Σρι Λάνκα επειδή το λιμάνι είχε γεμίσει με δεξαμενόπλοια που δεν μπορούσαν να φτάσουν στο Ντουμπάι.

«Τα αυτοκίνητα που είχαμε ήδη στείλει στη Σρι Λάνκα παρέμειναν στον ωκεανό, περιμένοντας να εισέλθουν στο λιμάνι της χώρας επειδή δεν υπήρχε χώρος», είπε ο ίδιος μιλώντας στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα οχήματα τελικά εκφορτώθηκαν στο λιμάνι της Χαμπαντότα την περασμένη εβδομάδα, με καθυστέρηση άνω των 10 ημερών.

Τα προβλήματα του Χάιντερ Αλί καταδεικνύουν πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανατρέπουν τις επιχειρήσεις των εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, κυρίως μικρές επιχειρήσεις που μαζί αποτελούν μια μεγάλη, παγκόσμια βιομηχανία.

Η συμφόρηση στα λιμάνια προκαλεί «πανικό»

Η συμφόρηση στα λιμάνια προκάλεσε «πανικό» σε ορισμένες ιαπωνικές ναυτιλιακές εταιρείες, μερικές από τις οποίες ακύρωσαν αποστολές, εξήγησε ο Χάιντερ Αλί. Άλλες πρότειναν την εκτροπή φορτίων προς λιμάνια στο Πακιστάν ή την Κίνα. Μία ζήτησε προκαταβολή 5.000 δολαρίων για κάθε αυτοκίνητο. Ορισμένα από τα οχήματά του ενδέχεται τελικά να επιστραφούν στην Ιαπωνία, είπε.

Η εταιρεία του, Kobe Motor, με έδρα τη Γιοκοχάμα, μεταφέρει περίπου 18.000 αυτοκίνητα ετησίως, κυρίως στη γενέτειρά του, τη Σρι Λάνκα, όπου τα μικρά μοντέλα αυτοκινήτων της Toyota και της Honda τείνουν να είναι δημοφιλή. Προς το παρόν, διαθέτει επίσης περίπου 50 μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα —συμπεριλαμβανομένων Rolls-Royce, Lamborghini και Ferrari— που εκφορτώθηκαν στη Σρι Λάνκα και την Κίνα, επειδή τα πλοία δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο Ντουμπάι, όπου περίμεναν πελάτες από τη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική μεταφορά θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για ορισμένους πελάτες, είπε, αλλά το υψηλό κόστος θα την καθιστούσε προσιτή μόνο για τους πλουσιότερους, πρόσθεσε.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα εξήγαγαν συνολικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αξίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, με την Ιαπωνία να αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το μισό αυτού του ποσού. Περισσότερο από το ένα τρίτο των 883.000 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εξήγαγε η Νότια Κορέα πέρυσι προοριζόταν για τη Μέση Ανατολή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν ο μεγαλύτερος «καταναλωτής» μεταχειρισμένων αυτοκίνητων της Ιαπωνίας πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μια στενή ναυτιλιακή οδός μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αποτελεί σημείο συμφόρησης για τις αποστολές που διέρχονται μέσω του Ντουμπάι. Εάν ο πόλεμος παραταθεί, οι εξαγωγείς θα αντιμετωπίσουν πολλαπλές πιέσεις, από υψηλότερα κόστη πετρελαίου και μεταφορικών έως διακυμάνσεις στις αξίες των νομισμάτων, χαμηλότερες τιμές δημοπρασιών και πιθανές περικοπές στις ναυτιλιακές διαδρομές.

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

13:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Η χώρα μας να προβάλλει πάντα ως πόλος σταθερότητας

12:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στη βραδινή ζώνη;

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από το Φοίνιξ με Γιόκιτς οι Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

12:24ΕΘΝΙΚΑ

Σταθερός ρυθμός, άψογος βηματισμός – Συγκίνηση για τους Εύζωνες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

12:14ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κύπρος και το Ισραήλ τιμούν την Ελληνική Επανάσταση

12:01ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Εικόνες μέσα από τα μαχητικά αεροσκάφη που παρελαύνουν στην Αθήνα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Σλοβενία εφάρμοσε περιορισμούς στα πρατήρια βενζίνης για να αντιμετωπίσει τον «τουρισμό καυσίμων»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Συγκίνηση & χαμόγελα στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Πώς μερικές νύχτες κακού ύπνου μετατρέπονται σε αϋπνία

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα μίνι σπορ αυτοκίνητα από την Κίνα που κοστίζουν κάτω από 9.000 δολάρια

10:54ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η Google τιμά την Ελληνική Επανάσταση με το σημερινό της Doodle

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

12:24ΕΘΝΙΚΑ

Σταθερός ρυθμός, άψογος βηματισμός – Συγκίνηση για τους Εύζωνες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

11:30ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Συγκίνηση & χαμόγελα στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

12:01ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Εικόνες μέσα από τα μαχητικά αεροσκάφη που παρελαύνουν στην Αθήνα

06:34ΕΘΝΙΚΑ

Επανάσταση 1821: Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ρόλος της Εκκλησίας - Μύθοι και αλήθειες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ