Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Μια μεγάλη σειρά από αδιάθετα μεταχειρισμένα πολυτελή αυτοκίνητα σε μια αντιπροσωπεία της Lamborghini την Κυριακή, 27 Αυγούστου 2023, στο Highlands Ranch του Κολοράντο.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μια παρατεταμένη κρίση, αφού το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει μια σειρά προβλημάτων και στην επιχείρηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Ουμάρ Αλί Χάιντερ Αλί στην Ιαπωνία.

Ο Χάιντερ Αλί, ο οποίος ζει στην Ιαπωνία εδώ και δύο δεκαετίες, εξάγει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προς τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου τα οχήματα αυτά είναι ιδιαίτερα περιζήτητα λόγω της ανθεκτικότητάς τους και της σχετικά καλής κατάστασής τους, χάρη στους αυστηρούς ιαπωνικούς κανονισμούς που απαιτούν τακτικές επιθεωρήσεις και συντήρηση.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Χάιντερ Αλί ξύπνησε με την είδηση ότι μία από τις αποστολές του με περισσότερα από 500 αυτοκίνητα είχε «κολλήσει» στη θάλασσα, καθώς το πλοίο δεν μπορούσε να εισέλθει στη Σρι Λάνκα επειδή το λιμάνι είχε γεμίσει με δεξαμενόπλοια που δεν μπορούσαν να φτάσουν στο Ντουμπάι.

«Τα αυτοκίνητα που είχαμε ήδη στείλει στη Σρι Λάνκα παρέμειναν στον ωκεανό, περιμένοντας να εισέλθουν στο λιμάνι της χώρας επειδή δεν υπήρχε χώρος», είπε ο ίδιος μιλώντας στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα οχήματα τελικά εκφορτώθηκαν στο λιμάνι της Χαμπαντότα την περασμένη εβδομάδα, με καθυστέρηση άνω των 10 ημερών.

Τα προβλήματα του Χάιντερ Αλί καταδεικνύουν πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανατρέπουν τις επιχειρήσεις των εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, κυρίως μικρές επιχειρήσεις που μαζί αποτελούν μια μεγάλη, παγκόσμια βιομηχανία.

Η συμφόρηση στα λιμάνια προκαλεί «πανικό»

Η συμφόρηση στα λιμάνια προκάλεσε «πανικό» σε ορισμένες ιαπωνικές ναυτιλιακές εταιρείες, μερικές από τις οποίες ακύρωσαν αποστολές, εξήγησε ο Χάιντερ Αλί. Άλλες πρότειναν την εκτροπή φορτίων προς λιμάνια στο Πακιστάν ή την Κίνα. Μία ζήτησε προκαταβολή 5.000 δολαρίων για κάθε αυτοκίνητο. Ορισμένα από τα οχήματά του ενδέχεται τελικά να επιστραφούν στην Ιαπωνία, είπε.

Η εταιρεία του, Kobe Motor, με έδρα τη Γιοκοχάμα, μεταφέρει περίπου 18.000 αυτοκίνητα ετησίως, κυρίως στη γενέτειρά του, τη Σρι Λάνκα, όπου τα μικρά μοντέλα αυτοκινήτων της Toyota και της Honda τείνουν να είναι δημοφιλή. Προς το παρόν, διαθέτει επίσης περίπου 50 μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα —συμπεριλαμβανομένων Rolls-Royce, Lamborghini και Ferrari— που εκφορτώθηκαν στη Σρι Λάνκα και την Κίνα, επειδή τα πλοία δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο Ντουμπάι, όπου περίμεναν πελάτες από τη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική μεταφορά θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για ορισμένους πελάτες, είπε, αλλά το υψηλό κόστος θα την καθιστούσε προσιτή μόνο για τους πλουσιότερους, πρόσθεσε.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα εξήγαγαν συνολικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αξίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, με την Ιαπωνία να αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το μισό αυτού του ποσού. Περισσότερο από το ένα τρίτο των 883.000 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εξήγαγε η Νότια Κορέα πέρυσι προοριζόταν για τη Μέση Ανατολή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν ο μεγαλύτερος «καταναλωτής» μεταχειρισμένων αυτοκίνητων της Ιαπωνίας πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μια στενή ναυτιλιακή οδός μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αποτελεί σημείο συμφόρησης για τις αποστολές που διέρχονται μέσω του Ντουμπάι. Εάν ο πόλεμος παραταθεί, οι εξαγωγείς θα αντιμετωπίσουν πολλαπλές πιέσεις, από υψηλότερα κόστη πετρελαίου και μεταφορικών έως διακυμάνσεις στις αξίες των νομισμάτων, χαμηλότερες τιμές δημοπρασιών και πιθανές περικοπές στις ναυτιλιακές διαδρομές.