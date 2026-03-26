Ισραήλ: Αφαίρεσε από την λίστα των στόχων Αραγτσί και Γκαλιμπάφ

Snapshot Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ από τη λίστα στόχων μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ και του Πακιστάν.

Το Πακιστάν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι η εξόντωση των δύο Ιρανών αξιωματούχων θα εμπόδιζε τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει ιστορικό βίαιης καταστολής και κατηγορίες διαφθοράς, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική στην Ιρανική κοινή γνώμη. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ αφαίρεσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ από τη λίστα με τους στόχους αφού το Πακιστάν ζήτησε από την Ουάσινγκτον να μην τους βάλει στο στόχαστρο, σύμφωνα με πηγή από το Πακιστάν που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες και σκόπευαν να τους εξοντώσουν. Το Πακιστάν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι η εξόντωσή τους σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν άτομα από το Ιράν για να συνομιλήσουν για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό φαίνεται ότι οδήγησε τις ΗΠΑ να ζητήσουν από το Ισραήλ να κάνει πίσω.

O Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο Γκαλιμπάφ, πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τον ρόλο του στη βίαιη καταστολή του φοιτητικού κινήματος το 1999. Διετέλεσε επίσης δήμαρχος της Τεχεράνης για 12 χρόνια, μια θητεία που σημαδεύτηκε από επανειλημμένες καταγγελίες για διαφθορά.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Γκαλιμπάφ «φωτογραφήθηκε» ως το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούν οι Αμερικανοί για τον τερματισμό του πολέμου. Η αναφορά στον Γκαλιμπάφ ως πιθανό διαπραγματευτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, Πολλοί Ιρανοί υπογράμμισαν το ιστορικό του προέδρου της ιρανικής Βουλής και αμφισβητούσαν την νομιμοποίησή του.

Ο Ατά Μοχάμαντ Ταμπρίζι, Ιρανός δημοσιογράφος που ζει στην Τουρκία, έγραψε στο X ότι ο Γκαλιμπάφ είναι «μία από τις πιο διεφθαρμένες και καιροσκοπικές προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρατσί, σε δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στη Μόσχα, στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Ramil Sitdikov/Pool Photo μέσω AP

Αναμένει την απάντηση των ΗΠΑ η Τεχεράνη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ διαβιβάζει μηνύματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης.

Ο Νταρ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έχει υποβάλει 15 σημεία. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες «παρέχουν επίσης τη στήριξή τους σε αυτή την πρωτοβουλία».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η Τεχεράνη έχει στείλει την απάντηση της για το σχέδιο των 15 σημείων και τώρα αναμένει την αντίδραση της Ουάσινγκτον.

