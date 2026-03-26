Ιράν: Βίντεο ΑΙ δείχνει πυραυλική επίθεση στο... Άγαλμα της Ελευθερίας

Ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει το Άγαλμα της Ελευθερίας να καταστρέφεται από ιρανικό πύραυλο – Υπόσχονται εκδίκηση κατά των ΗΠΑ και κάνουν αναφορά στον Έπσταϊν

Ιράν: Βίντεο ΑΙ δείχνει πυραυλική επίθεση στο... Άγαλμα της Ελευθερίας
Μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με το Ιράν δημοσίευσε ένα βίντεο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο απεικονίζει την καταστροφή του Αγάλματος της Ελευθερίας σε μια υποτιθέμενη επίθεση «εκδίκησης» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το βίντεο, διάρκειας 53 δευτερολέπτων, το οποίο τελειώνει με το δυσοίωνο σύνθημα «Μία εκδίκηση για όλους», αποδόθηκε στον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB και αργότερα κοινοποιήθηκε από το ρωσικό κανάλι RT.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε και από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Το κλιπ παρουσιάζεται ως ένα σκοτεινό μοντάζ ιστορικών και σύγχρονων συγκρούσεων, με στόχο να απεικονίσει τις ΗΠΑ και τη Δύση ως πηγές παγκόσμιας δυστυχίας.

Το βίντεο ξεκινά με σκηνές που παραπέμπουν στη βία εναντίον των ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής και στη συνέχεια μεταφέρεται στην καταστροφή της Χιροσίμα μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακολουθούν εικόνες που θυμίζουν τον πόλεμο στο Βιετνάμ καθώς και αναφορές σε πιο πρόσφατες συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας, την Υεμένη και σε ιρανικό σχολείο που, σύμφωνα με το βίντεο, επλήγη από αμερικανικό πύραυλο νωρίτερα μέσα στο έτος.

Το μοντάζ περιλαμβάνει επίσης αναφορά στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, πριν στραφεί σε εικόνες Ιρανών στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών που σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το αφήγημα της εκδίκησης.

Η τελική σκηνή μεταφέρεται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Εκεί, το Άγαλμα της Ελευθερίας εμφανίζεται αλλοιωμένο, με δαιμονικό πρόσωπο και κέρατα στη θέση της παραδοσιακής του μορφής.

Λίγο αργότερα, το μνημείο πλήττεται από προσομοιωμένους ιρανικούς πυραύλους και διαλύεται σε μια σειρά εκρήξεων, ενώ συντρίμμια πέφτουν στο νερό γύρω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Σε ορισμένες σκηνές εμφανίζονται άνθρωποι που κοιτούν τον ουρανό, σαν να παρακολουθούν τον πύραυλο να κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη.

Το άγαλμα παρουσιάζεται με το πρόσωπο του Βαφομέτ, μιας μορφής με κεφάλι κατσίκας και ανθρώπινο σώμα, η οποία συχνά συνδέεται με αποκρυφιστικές παραδόσεις.

Σε μία ακόμη συμβολική αλλαγή, αντί για την πλάκα με την επιγραφή «4 Ιουλίου 1776», ημερομηνία της αμερικανικής ανεξαρτησίας, το άγαλμα κρατά ένα αντίτυπο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ.

Η προσομοιωμένη επίθεση ξεκινά με ισχυρό πλήγμα στον κορμό του αγάλματος, προκαλώντας τεράστια πύρινη έκρηξη και ισχυρό ωστικό κύμα. Ένα δεύτερο πλήγμα αποκόπτει το υψωμένο χέρι με τη δάδα, το οποίο πέφτει στο νερό.

Στη συνέχεια ακολουθούν διαδοχικά πλήγματα που διαλύουν το σώμα του μνημείου, ενώ κομμάτια του καταρρέουν μέσα στο λιμάνι και πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό της πόλης της Νέας Υόρκης.

Στο τέλος του βίντεο, ένα βιβλίο που εμφανίζεται ως αντίτυπο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ φαίνεται να βυθίζεται στα νερά του ποταμού Hudson.

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι άλυτες δολοφονίες στην «Οδό των Εραστών» πριν από 36 χρόνια εξιχνιάστηκαν

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο παλιός τηλεφωνικός θάλαμος που αντί για κέρματα «δέχεται» βιβλία

21:59ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει επιθετικά drones στο Ιράν

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος σε οδηγό που ήταν μεθυσμένος για δεύτερη φορά

21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου, άγγιξε τα $108 το Μπρεντ

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Θα ήταν μεγάλο λάθος η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ, λέει ο Αμερικανός πρέσβης

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο τραγουδιστής Μπαλέντρα Σαχ ορκίστηκε βουλευτής ραπάροντας

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Συνελήφθησαν δύο 26χρονοι για διακίνηση κροτίδων

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία λύγισε τη Ρουμανία κι είναι ένα βήμα μακριά από την τελική φάση

21:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» νέες καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο ΑΙ δείχνει πυραυλική επίθεση στο... Άγαλμα της Ελευθερίας

20:47WHAT THE FACT

Απόκοσμο σκηνικό στο Τελ Αβίβ: «Κακός Οιωνός» τα χιλιάδες κοράκια στον ουρανό, χαμός στο διαδίκτυο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο από την Αδριατική κυκλώνει την Ελλάδα - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 21 μεταναστών νότια της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένα βήμα πριν την «κόλαση» ο Περσικός - Φρουροί εναντίον Πεζοναυτών - Αύριο εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ - Σε θέσεις μάχης 1.000.000 Ιρανοί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στη Ζάκυνθο με την παιδίατρο που ήταν εκτός βάρδιας - 12 νέες καταγγελίες

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα - Κλειστή η εθνική οδός

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία σε ηλικιωμένη στο Κερατσίνι - Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ