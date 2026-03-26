Ιράν: Βίντεο ΑΙ δείχνει πυραυλική επίθεση στο... Άγαλμα της Ελευθερίας

Μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με το Ιράν δημοσίευσε ένα βίντεο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο απεικονίζει την καταστροφή του Αγάλματος της Ελευθερίας σε μια υποτιθέμενη επίθεση «εκδίκησης» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το βίντεο, διάρκειας 53 δευτερολέπτων, το οποίο τελειώνει με το δυσοίωνο σύνθημα «Μία εκδίκηση για όλους», αποδόθηκε στον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB και αργότερα κοινοποιήθηκε από το ρωσικό κανάλι RT.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε και από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Το κλιπ παρουσιάζεται ως ένα σκοτεινό μοντάζ ιστορικών και σύγχρονων συγκρούσεων, με στόχο να απεικονίσει τις ΗΠΑ και τη Δύση ως πηγές παγκόσμιας δυστυχίας.

Το βίντεο ξεκινά με σκηνές που παραπέμπουν στη βία εναντίον των ιθαγενών πληθυσμών της Αμερικής και στη συνέχεια μεταφέρεται στην καταστροφή της Χιροσίμα μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακολουθούν εικόνες που θυμίζουν τον πόλεμο στο Βιετνάμ καθώς και αναφορές σε πιο πρόσφατες συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας, την Υεμένη και σε ιρανικό σχολείο που, σύμφωνα με το βίντεο, επλήγη από αμερικανικό πύραυλο νωρίτερα μέσα στο έτος.

Το μοντάζ περιλαμβάνει επίσης αναφορά στο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, πριν στραφεί σε εικόνες Ιρανών στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών που σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το αφήγημα της εκδίκησης.

Η τελική σκηνή μεταφέρεται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Εκεί, το Άγαλμα της Ελευθερίας εμφανίζεται αλλοιωμένο, με δαιμονικό πρόσωπο και κέρατα στη θέση της παραδοσιακής του μορφής.

Λίγο αργότερα, το μνημείο πλήττεται από προσομοιωμένους ιρανικούς πυραύλους και διαλύεται σε μια σειρά εκρήξεων, ενώ συντρίμμια πέφτουν στο νερό γύρω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Σε ορισμένες σκηνές εμφανίζονται άνθρωποι που κοιτούν τον ουρανό, σαν να παρακολουθούν τον πύραυλο να κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη.

Το άγαλμα παρουσιάζεται με το πρόσωπο του Βαφομέτ, μιας μορφής με κεφάλι κατσίκας και ανθρώπινο σώμα, η οποία συχνά συνδέεται με αποκρυφιστικές παραδόσεις.

Σε μία ακόμη συμβολική αλλαγή, αντί για την πλάκα με την επιγραφή «4 Ιουλίου 1776», ημερομηνία της αμερικανικής ανεξαρτησίας, το άγαλμα κρατά ένα αντίτυπο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ.

Η προσομοιωμένη επίθεση ξεκινά με ισχυρό πλήγμα στον κορμό του αγάλματος, προκαλώντας τεράστια πύρινη έκρηξη και ισχυρό ωστικό κύμα. Ένα δεύτερο πλήγμα αποκόπτει το υψωμένο χέρι με τη δάδα, το οποίο πέφτει στο νερό.

Στη συνέχεια ακολουθούν διαδοχικά πλήγματα που διαλύουν το σώμα του μνημείου, ενώ κομμάτια του καταρρέουν μέσα στο λιμάνι και πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό της πόλης της Νέας Υόρκης.

Στο τέλος του βίντεο, ένα βιβλίο που εμφανίζεται ως αντίτυπο του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ φαίνεται να βυθίζεται στα νερά του ποταμού Hudson.

Δείτε το βίντεο:

Iran uploaded AI video of them destroying the Statue of Liberty that has the head of Baal. pic.twitter.com/qFIw1lIsY0 — മരാത്തർ (@maraathar) March 26, 2026

