Προειδοποίηση Ιράν: Η λίστα με τους 5 βασικούς στόχους στα ΗΑΕ εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίθεση

Σαφές μήνυμα κλιμάκωσης στέλνει η Τεχεράνη, καθώς το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έδωσε στη δημοσιότητα έναν αναλυτικό κατάλογο με κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες απειλεί να πλήξει.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση συνδέεται άμεσα με τις αμερικανικές κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως διαμηνύεται μέσω του δημοσιεύματος, οι ιρανικές δυνάμεις θα προχωρήσουν σε στοχευμένα χτυπήματα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν χερσαία επιχείρηση εναντίον του στρατηγικής και οικονομικής σημασίας νησιού Χαργκ ή επιτεθούν σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της ιρανικής επικράτειας.

Iran’s state-backed Fars News Agency has released a target list of energy infrastructure within the United Arab Emirates (UAE) that they plan to strike if the U.S. conducts a ground operation against the strategically and economically important Kharg Island or any other Iranian… pic.twitter.com/PbwM14SPIZ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον εγκαταστάσεις απολύτως ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της γειτονικής χώρας. Ειδικότερα, ο κατάλογος των δυνητικών στόχων περιλαμβάνει μονάδες αφαλάτωσης, πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλους κομβικούς ενεργειακούς σταθμούς που βρίσκονται διάσπαρτοι σε ολόκληρη την επικράτεια των Εμιράτων.

Οι πέντε βασικοί στόχοι είναι:

το συγκρότημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης Jebel Ali στο Ντουμπάι,

ο πυρηνικός σταθμός Barakah στο Αμπού Ντάμπι,

ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Al Taweelah,

ο σταθμός M του Ντουμπάι

και το ηλιακό πάρκο Mohammed bin Rashid.

Σύμφωνα με την αναφορά, επιθέσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα προκαλούσαν διακοπές ρεύματος, θα παρέλυαν την αφαλάτωση και θα έθεταν εκτός λειτουργίας κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα.

