Αμήχανη στιγμή: Η τούμπα του Πακιστανού υπουργού Εξωτερικών σε κρίσιμη διπλωματική συνάντηση

Το Πακιστάν φιλοξένησε την τετραμερή συνάντηση για τον πόλεμο στο Ιράν με το Ισλαμαμπάντ να διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση.

Η συνάντηση ωστόσο του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, συνοδεύτηκε από ένα απρόοπτο.

Κατά την υποδοχή του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελατί, στο Ισλαμαμπάντ, ο Νταρ, που είναι και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, σκόνταψε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε.

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار دفتر خارجہ میں مہمان وزرا خارجہ کا استقبال کرتے ہوئے فرش پر گر گئے۔ شکر ہے محفوظ رہے!!! pic.twitter.com/v82rMi3KOp — Nadir Baloch (@BalochNadir5) March 29, 2026

Άμεσα έτρεξαν κοντά του για να τον βοηθήσουν μέλη του προσωπικού και άδνρες της ασφάλειάς του. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι δεν τραυματίστηκε και συνέχισε την προγραμματισμένη διμερή συνάντηση.

Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης φαίνεται να επικεντρώνονται στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και στην εξερεύνηση τρόπων για την αναβίωση του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πηγές υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να συμμετέχουν και άτομα που εμπλέκονται στην έμμεση διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά χωρίς καμία επιβεβαίωση μέχρι στιγμής.