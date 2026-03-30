Wall Street Journal: Ο Τραμπ εξετάζει επιχείρηση «εξόρυξης ουρανίου από το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την εξαγωγή ουρανίου από το Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την εξαγωγή 450 κιλών από το Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal. Η επιχείρηση «πιθανότατα θα έθετε αμερικανικές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας για ημέρες ή και περισσότερο», σύμφωνα με την WSJ, η οποία επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά «παραμένει γενικά ανοιχτός στην ιδέα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, επειδή θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη του κεντρικού του στόχου να αποτρέψει το Ιράν από το να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα».

Οι New York Times αναφέρουν ότι τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή «θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια αποστολή που θα στοχεύει στο ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν», αλλά ότι θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάληψη του νησιού Xαργκ ή την προστασία των Στενού των Ορμούζ.

Οι New York Times ανέφεραν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ «εξετάζει σαφώς» μια επιχείρηση για την «κατάσχεση και καταστροφή πυρηνικού υλικού που είναι σχεδόν κατάλληλο για βόμβες, το οποίο πιστεύεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αποθηκευμένο βαθιά κάτω από ένα βουνό στο Ισφαχάν». Και τα δύο μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η επιχείρηση θα είναι περίπλοκη και υψηλού κινδύνου.

