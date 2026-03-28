Τραμπ: Μπορεί να μην βοηθήσουμε μέλη του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να μην πάνε να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη του NATO σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι.

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «τρομερό λάθος», προφανώς αναφερόμενος στο αίτημα του -που απορρίφθηκε- οι σύμμαχοι των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για να ανοίξει το στενό του Χορμούζ.

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο αμερικανός πρόεδρος.

