Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

Η μητέρα μιας έφηβης που έβαλε τέλος στη ζωή της, έπειτα από χρόνια διαδικτυακής κακοποίησης στο Tattle Life, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με ένα σκληρό κύμα επιθέσεων, αφού δημοσίευσε βίντεο από την κηδεία της κόρης της.

Η Sophie-May Dickson μοιράστηκε εικόνες από την τελετή για την 16χρονη κόρη της, Princess, η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο, έπειτα από χρόνια στοχοποίησης στο αμφιλεγόμενο gossip site, το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν ως «παράδεισο των trolls».

Η ανήλικη δεχόταν επανειλημμένα υποτιμητικά σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της ήδη από την ηλικία των 14 ετών.

Η Sophie-May Dickson / Instagram

Αρχικά, στόχος των επιθέσεων ήταν η ίδια η μητέρα της, η οποία δραστηριοποιείται ως influencer. Στο site υπήρχαν περισσότερες από 10.000 αναρτήσεις που αφορούσαν την ίδια και την οικογένειά της, με ανώνυμους χρήστες να σχολιάζουν, να επικρίνουν και να διαδίδουν φήμες για δημόσια πρόσωπα.

Ωστόσο, όταν η Dickson — που είχε γίνει γνωστή και μέσα από την εκπομπή του Channel 5 το 2014, «Blinging Up Baby» — διέγραψε ορισμένους λογαριασμούς της στα social media, οι επιθέσεις στράφηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προς την κόρη της.

Η 32χρονη ανέβασε φωτογραφίες από την κηδεία της Princess, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου, στις οποίες εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, με το κεφάλι ακουμπισμένο πάνω στο φέρετρο της κόρης της, μαζί με άλλα στιγμιότυπα από τη φορτισμένη ημέρα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα σκληρά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της σε Instagram και TikTok.

Η ίδια απάντησε δημόσια, ξεκαθαρίζοντας στους followers της ότι «δεν δημοσίευσα τίποτα από αυτά για προβολές», αλλά επειδή ήθελε απλώς να μοιραστεί «μια πολύ ξεχωριστή και προσωπική στιγμή» της ζωής της.

Η Sophie-May Dickson, που διαθέτει περισσότερους από 27.000 followers στο Instagram, βρίσκεται στο δημόσιο προσκήνιο από το 2014, όταν είχε τραβήξει την προσοχή παρουσιάζοντας τον τρόπο ζωής των παιδιών της. Τότε είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή πλήρωνε ώστε οι δύο μικρές κόρες της — ηλικίας τότε τεσσάρων και δύο ετών — να κάνουν τακτικές θεραπείες ομορφιάς.

Μεγάλο μέρος αυτής της αρνητικότητας μεταφέρθηκε στο Tattle Life, όπου η ίδια έγινε στόχος χιλιάδων προσβλητικών αναρτήσεων που αφορούσαν την εμφάνισή της, τον τρόπο ζωής της και τον τρόπο που μεγάλωνε τα παιδιά της.

Στη λεζάντα της ασπρόμαυρης ανάρτησής της από την κηδεία της κόρης της, έγραψε:

«26.3.26. Η μέρα που έβαλα το μωρό μου για ύπνο για τελευταία φορά. Ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός. Πώς μπορείς ποτέ να αποδεχτείς ότι φιλάς το παιδί σου για τελευταία φορά; Σε αγαπώ, πριγκίπισσά μου. Είσαι πιο αγαπημένη απ’ όσο μπορείς να φανταστείς. Θα σε ξαναδώ στον ουρανό, κορίτσι μου. Σε παρακαλώ, όταν έρθει η ώρα μου, να είσαι εκεί στις πύλες να με υποδεχτείς και να μου δείξεις τα πάντα. Μου λείπεις τόσο πολύ — αυτό το κενό δεν θα γεμίσει ποτέ. Πήρες μαζί σου ένα κομμάτι μου όταν έφυγες».

Ωστόσο, η βαθιά προσωπική αυτή ανάρτηση προκάλεσε και ένα νέο κύμα σκληρών σχολίων στα social media.

Μία χρήστης στα social media σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το βρίσκω τελείως παράξενο. Θυμάμαι όταν έθαψα τον σύντροφό μου, δεν μπορούσα ούτε να ντυθώ ούτε να μιλήσω σε κανέναν. Ξέρω ότι ο καθένας πενθεί διαφορετικά, αλλά wow… τα social media και η ματαιοδοξία σε έχουν καταπιεί. Είναι πραγματικά περίεργο αυτό. Εγώ ήμουν ένα απόλυτο ράκος».

Η Sophie-May απάντησε αργότερα δημόσια μέσω Instagram Story, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί επέλεξε να μοιραστεί αυτές τις εικόνες.

Όπως έγραψε, επρόκειτο για την τελευταία στιγμή που πέρασε με την κόρη της:

«Ήταν η τελευταία στιγμή μου με την κόρη μου. Είχα απομακρυνθεί πολλές φορές από το φέρετρο, αλλά κάτι μέσα μου δεν με άφηνε να φύγω. Μόλις πήρα τα πράγματά μου από το σημείο όπου καθόμουν — την τσάντα μου, το κινητό μου, το πρόγραμμα της τελετής — ένιωσα πως έπρεπε να επιστρέψω. Εκείνη τη στιγμή ήμουν μόνο εκεί. Μόνο μέσα στη στιγμή. Στην αίθουσα ήμασταν εγώ και το προσωπικό, αλλά για μένα ένιωθα πως ήμασταν μόνο εγώ και η κόρη μου».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφασή της να έχει φωτογράφους στην κηδεία, λέγοντας ότι η ένταση και η συναισθηματική φόρτιση μιας τέτοιας μέρας σε κάνουν να μην μπορείς να θυμηθείς τα πάντα.

«Δεν θα θυμόμουν κάθε κομμάτι αυτής της μέρας αν δεν είχα προσλάβει φωτογράφους που βρίσκονταν διακριτικά στον χώρο και κατέγραφαν τις όμορφες τελευταίες μας στιγμές. Ειλικρινά, θα το πρότεινα σε οποιονδήποτε, γιατί τα συναισθήματα και η αδρεναλίνη είναι τόσο έντονα που δεν συγκρατείς τα πάντα. Όταν είδα αυτό το βίντεο, μαζί με εκατοντάδες άλλα όμορφα στιγμιότυπα, ένιωσα ευγνωμοσύνη που καταγράφηκαν και ότι μπορώ να επιστρέφω σε αυτές τις τελευταίες στιγμές».

Και κατέληξε: «Ναι, επέλεξα να το μοιραστώ. Όχι, εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν κάποιο “μελλοντικό κοινό”. Ετοιμαζόμουν να αποχαιρετήσω το παιδί μου για τελευταία φορά στη ζωή μου. Δεν το δημοσίευσα για προβολές. Το είδα να το μοιράζεται ο άνθρωπος που κατέγραψε αυτή την όμορφη στιγμή και αποφάσισα να το μοιραστώ κι εγώ».

«Το bullying δεν σταμάτησε ποτέ»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο πριν από τον θάνατό της, η Princess είχε απομονωθεί και δυσκολευόταν πλέον να πηγαίνει σχολείο, εξαιτίας του αντίκτυπου που είχε πάνω της η συνεχής διαδικτυακή κακοποίηση.

Όπως αναφέρεται, trolls είχαν δημιουργήσει ακόμη και ψεύτικους λογαριασμούς για να παρακολουθούν τα βίντεό της στο TikTok και να τη χλευάζουν δημόσια στα σχόλια.

Η Sophie-May είχε καταγγείλει στο παρελθόν την κακοποίηση στο Essex Police, όμως — σύμφωνα με επιστολή βουλευτών προς την Ofcom — είχε ενημερωθεί ότι επρόκειτο για αστική υπόθεση.

Στην ίδια επιστολή αναφερόταν επίσης ότι η μητέρα είχε ήδη εκφράσει από τον Σεπτέμβριο του 2024 σοβαρές ανησυχίες για το πώς τα σχόλια επηρέαζαν την ψυχική υγεία της κόρης της.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι thread στο Tattle Life που αφορούσε την Princess παρέμενε ενεργό ακόμη και τον Φεβρουάριο, με χρήστες να συνεχίζουν να αναρτούν προσβλητικά σχόλια, να ρίχνουν ευθύνες στη μητέρα για τον θάνατό της και να κάνουν μέχρι και μακάβρια “αστεία” για την κηδεία της.

Το Tattle Life, το οποίο φέρεται να προσελκύει περίπου 12 εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι λειτουργεί ως ανεξέλεγκτος χώρος για bullying, doxxing και ψευδείς ισχυρισμούς.

Στο στόχαστρο της πλατφόρμας έχουν βρεθεί από μεγάλα ονόματα όπως οι David και Victoria Beckham, η Stacey Solomon και η Molly-Mae Hague, μέχρι και λιγότερο γνωστές «mummy bloggers» με πολύ μικρότερο κοινό.

Νομικές εξελίξεις και πολιτικές πιέσεις

Ο ιδιοκτήτης του Tattle Life, Sebastian Bond, αποκαλύφθηκε δημόσια τον Ιούνιο του 2025, μετά τη δικαστική νίκη του ζευγαριού Donna και Neil Sands, που κέρδισε αποζημίωση 300.000 λιρών για συκοφαντικές και εξευτελιστικές αναρτήσεις εις βάρος τους.

Ύστερα από διετή δικαστική μάχη, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Ιρλανδίας επιδίκασε αποζημίωση για δυσφήμιση και παρενόχληση, αφού ακούστηκε ότι το ζευγάρι είχε γίνει στόχος ενός νήματος 45 σελίδων.

