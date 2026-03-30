Το ακρωτηριασμένο πόδι σε ερημική παραλία της Καλιφόρνια ανήκε σε αγνοούμενο τραπεζίτη από το 1999

Μία σπάνια περίπτωση με έναν «άγνωστο» νεκρό να εμφανίζεται δύο φορές 

Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ακρωτηριασμένο πόδι που βρέθηκε το 2022 σε παραλία της Καλιφόρνια ανήκε στον Walter Karl Kinney, έναν τραπεζίτη που εξαφανίστηκε το 1999.
  • Ο Kinney είχε ήδη ταυτοποιηθεί το 2003 μέσω ακτινογραφιών και ιατρικών αρχείων, μετά την ανακάλυψη ενός ποδιού σε παπούτσι με ορθοπεδικό ένθετο το 1999.
  • Η υπόθεση χαρακτηρίζεται σπάνια καθώς ο ίδιος άνδρας αναγνωρίστηκε ως «John Doe» σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους.
  • Η πλήρης ταυτοποίηση του δεύτερου εύρηματος επιβεβαιώθηκε το 2026 μέσω DNA και γενεαλογικών ερευνών.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει τη σπανιότητα της επανεμφάνισης ενός «John Doe» και τη σημασία των σύγχρονων μεθόδων ταυτοποίησης.
Snapshot powered by AI

Ένα μακάβριο εύρημα σε μία απόμερη παραλία της Καλιφόρνια συνδέθηκε με μία υπόθεση εξαφάνισης πριν από 27 χρόνια.

Το μυστήριο του Salmon Creek, όπως ονομάστηκε, περιλαμβάνει ένα κομμένο πόδι που ξεβράστηκε στην ακτή το 2022.

Τέσσερα χρόνια αργότερα οι αρχές στη Βόρεια Καλιφόρνια επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα ανήκουν στον Walter Karl Kinney, έναν πρώην τραπεζίτη από τη Santa Rosa που εξαφανίστηκε στα τέλη του 1999.

Η ταυτοποίηση σηματοδοτεί μια παράξενη προσθήκη σε μια υπόθεση που έχει δει τον ίδιο άνδρα να αναγνωρίζεται ως «John Doe» σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με διαφορά δεκαετιών.

Το έπος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1999 όταν ο Kinney, τότε 59 ετών, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Αργότερα την ίδια χρονιά, ένα μόνο πόδι ανακαλύφθηκε κοντά στο Bodega Head, περίπου πέντε μίλια από το σημείο όπου βρέθηκαν τα πιο πρόσφατα λείψανα.

Εκείνη την εποχή, η μόνη ένδειξη ήταν ένα παπούτσι πεζοπορίας που περιείχε ένα προσαρμοσμένο ορθοπεδικό ένθετο.

Χωρίς όνομα για τα λείψανα, η υπόθεση έμεινε «παγωμένη» μέχρι το 2003, όταν μια πληροφορία από την κόρη του Kinney στο Οχάιο οδήγησε τους ερευνητές στα ιατρικά του αρχεία. Οι ακτινογραφίες των ποδιών του ταίριαζαν με τα λείψανα που βρέθηκαν στο παπούτσι και ο Kinney κηρύχθηκε επίσημα νεκρός.

Το μυστήριο επανεμφανίστηκε τον Ιούνιο του 2022.

Ενώ περπατούσε κατά μήκος της γραφικής παραλίας Salmon Creek, μια οικογένεια που κυνηγούσε κοχύλια έπεσε πάνω σε ένα μακρύ κόκαλο που προεξείχε από την άμμο.

Προς σοκ τους, το οστό είχε ακόμα χειρουργικό υλικό συνδεδεμένο πάνω του. Παρά την εντατική έρευνα στην ακτογραμμή, δεν βρέθηκαν άλλα μέρη του σώματος ή στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου.

Τον Μάρτιο του 2026, η υπόθεση έφτασε στην πλήρη διαλεύκανση χάρη σε ελέγχους DNA και γενεαλογικών ερευνών. Το ακρωτηριασμένο πόδι ταυτοποιήθηκε ότι ανήκε στον άνδρα από το 2003.

«Αυτή η περίπτωση ήταν ασυνήθιστη – δεν βλέπουμε συχνά κάποιον να καταλήγει ως John Doe δύο φορές», δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας DNA Doe Project, Traci Onders.

Σχόλια
