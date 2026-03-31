Τουρκία: Μετέφερε με ταξί 152 κιλά κρέας - Δεν έκλεινε το πορτ μπαγκάζ

Αποθέωση των κανόνων δημόσιας υγείας στην Τουρκία και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Στη Σαμψούντα, ένας ταξιτζής μετέφερε 152 κιλά κρέατος, και μάλιστα σε κοινή θέα, καθώς λόγω της ποσότητας δεν μπορούσε να κλείσει την πόρτα του πορτ μπαγκάζ

Το περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα χάρη στην αντίδραση πολιτών που κατέγραψαν την σκηνή με τα κινητά τους και γρήγορα οι εικόνες έγιναν viral, προκαλώντας άμεση αντίδραση των αρχών.

Οι ομάδες της Διεύθυνσης Γεωργίας και Δασών της Περιφέρειας Ατακούμ ξεκίνησαν έρευνα μετά τη λήψη των εικόνων. Το ταξί εντοπίστηκε στην Ατακούμ και όπως διαπιστώθηκε μετέφερε κρέας στο πορτ-μπαγκάζ του, χωρίς καμία προστασία και σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τα πρότυπα υγιεινής.

Επιβλήθηκε αρχικά διοικητικό πρόστιμο 50 χιλιάδων τουρκικών λιρών (980 ευρώ), ενώ αναφέρθηκε ότι αναμένεται η επιβολή πρόσθετου προστίμου ύψους περίπου 260 χιλιάδων τουρκικών λιρών (περίπου 5.100 ευρώ).