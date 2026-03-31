Το υπερηφαίστειο που συγκλόνισε τη Γη «φορτώνει» ξανά: Ο γίγαντας ξυπνά μετά από 7.300 χρόνια

Ένα από τα πιο ισχυρά ηφαιστειακά συστήματα που γνώρισε ποτέ η Γη φαίνεται πως δείχνει ξανά σημάδια ζωής. Η καλντέρα Kikai, στην Ιαπωνία, που πριν από περίπου 7.300 χρόνια προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη του Ολόκαινου, δείχνει σήμερα ξεκάθαρα σημάδια επαναδραστηριοποίησης με νέο μάγμα.

Δεν πρόκειται για ένα «ξύπνημα» που συνεπάγεται κάποιον άμεσο κίνδυνο. Είναι όμως ένα σπάνιο επιστημονικό παράθυρο: για πρώτη φορά, οι ερευνητές βλέπουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πώς ένα υπερηφαίστειο συγκεντρώνει εκ νέου τη δύναμή του μετά από μια κολοσσιαία έκρηξη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr