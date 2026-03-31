Νετανιάχου για Ιράν: «Αργά ή γρήγορα το καθεστώς θα πέσει»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ότι «αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα πέσει, ενώ τόνισε ότι «οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν δεν αποτελούν πλέον υπαρξιακή απειλή για την χώρα του».

Στη συνέχεια, αναγνώρισε ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, αλλά είπε ότι αυτές οι επιθέσεις, επίσης, «δεν αποτελούν υπαρξιακές απειλές».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου.

Συνέχισε λέγοντας ότι η επένδυση «τρισεκατομμυρίων δολαρίων» του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους, στον εμπλουτισμό ουρανίου και στη στήριξη ένοπλων αντιπροσώπων, με στόχο το Ισράηλ «πήγε χαμένη».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος έχει προσφέρει στο Ισραήλ την ευκαιρία να συνάψει νέες συμμαχίες στην περιοχή κατά του Ιράν, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει σύντομα να τις αποκαλύψει.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 31, 2026

Το Ισραήλ έχει πλήξει το Ιράν και τον άξονά του με «δέκα πληγές», είπε ο Νετανιάχου, που, όπως λέει, «πραγματοποιήθηκαν κατά τρομοκρατικών ομάδων της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, των Χούθι στην Υεμένη και άλλων στη Δυτική Όχθη, καθώς και στο καθεστώς του Άσαντ στη Συρία που ανατράπηκε στα τέλη του 2024».

«Στην Επιχείρηση "Rising Lion", απομακρύναμε την άμεση απειλή του Ιράν να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και βαλλιστικούς πυραύλους», είπε, αναφερόμενος στον 12ημερο πόλεμο που διεξήχθη τον Ιούνιο, ενώ μιλώντας για την τωρινή επιχείρηση, δήλωσε ότι «επιτύχαμε ένα συμπληρωματικό επίτευγμα, καταστρέφοντας τη βιομηχανική ικανότητα του καθεστώτος να δημιουργεί αυτά τα εργαλεία καταστροφής».

Ο Νετανιάχου είπε ότι ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, ήθελε να θάψει αυτά τα προγράμματα βαθιά υπόγεια για να τα καταστήσει άτρωτα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Αναφερόμενος στην Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι δεν αποτελεί πλέον «στρατηγική απειλή» για το Ισραήλ.