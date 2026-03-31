Ιράν: Στους δρόμους της Τεχεράνης με πλήθος κόσμου ο Πεζεσκιάν και ο Αραγτσί

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αλλά και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συμμετείχαν σε εκδήλωση για την παραμονή της Εθνικής Ημέρας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που οι εντάσεις στην Μέση Ανατολή συνεχίζουν να κορυφώνονται.

Οι δύο αξιωματούχοι του Ιράν βρέθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, προσπαθώντας να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να δήλωσε ότι βρέθηκε εκεί για να λάβει «ηθική υποστήριξη από τον λαό».

Οι φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις, που συνεχίζονται από την αρχή της άμεσης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έφτασαν σήμερα στο αποκορύφωμά τους στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη.

Both Masoud Pezeshkian & Abbas Aragchi showed up to a rally, despite the ongoing airstrikes in the city. — MintPress News (@MintPressNews) March 31, 2026

Ημέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Αύριο, 1 Απριλίου, το Ιράν γιορτάζει την 47η επέτειο από το δημοψήφισμα στο οποίο η πλειοψηφία του έθνους ψήφισε υπέρ της ίδρυσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την Ισλαμική Επανάσταση το 1979.

Σε δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 30-31 Μαρτίου 1979, λιγότερο από δύο μήνες μετά την κατάρρευση του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ καθεστώτος Παχλαβί, το 98,2% των Ιρανών ενέκρινε την ίδρυση Ισλαμικής Δημοκρατίας στη χώρα.

Καθώς τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την 1η Απριλίου, η συγκεκριμένη ημερομηνία γιορτάζεται στη χώρα ως η «Ημέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».