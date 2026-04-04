Αραγτσί: Ζητά «οριστικούς» και «μόνιμους» όρους για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διευκρίνισε ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν διαστρεβλωμένα τη στάση του Ιράν, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει βαθιά ευγνώμων στο Πακιστάν και δεν έχει αρνηθεί ποτέ να επισκεφθεί την Ισλαμαμπάντ.

Δήλωσε ότι η κύρια εστίαση του Ιράν είναι η διασφάλιση των όρων για έναν οριστικό και μόνιμο τερματισμό του «παράνομου πολέμου» που επιβάλλεται επί του παρόντος στη χώρα.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Αραγτσί είπε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι ενός οριστικού και μόνιμου ΤΕΛΟΥΣ στον παράνομο πόλεμο που μας επιβάλλεται».

