Dolce & Gabbana: Ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου

Ο Στέφανο Γκαμπάνα αποχώρησε από τη θέση του προέδρου των Dolce & Gabbana στις αρχές του έτους, όπως ανακοίνωσε ο οίκος μόδας που ίδρυσε μαζί με τον Ντομένικο Ντόλτσε , το 1985. Ο ιταλικός οίκος πολυτελών ρούχων δήλωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, «ως μέρος μιας φυσικής εξέλιξης της οργανωτικής δομής και της διακυβέρνησής του».

«Αυτή η παραίτηση δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στις δημιουργικές δραστηριότητες που διεξάγει ο Stefano Gabbana εκ μέρους του ομίλου» ανακοίνωσε. Ο Αλφόνσο Ντόλτσε , αδελφός του Ντομένικο και νυν διευθύνων σύμβουλος της D&G, ανέλαβε τον ρόλο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Bloomberg ,το οποίο ανέφερε πρώτο την είδηση της παραίτησης του Στέφανο Γκαμπάνα .

Λέγεται επίσης ότι ο σχεδιαστής εξετάζει επιλογές για το 40% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ενόψει των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζίτες της, με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Gucci, Στέφανο Καντίνο, να αναλαμβάνει ανώτατο διοικητικό ρόλο στο πλαίσιο του ανασχηματισμού.

Οι δανειστές της Dolce & Gabbana επιδιώκουν μια ένεση έως και 150 εκατομμυρίων ευρώ σε νέα κεφάλαια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει την πώληση ακινήτων και την ανανέωση αδειών για την άντληση κεφαλαίων.