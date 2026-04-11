Σήμα κινδύνου από 600 αεροδρόμια για τα Στενά του Ορμούζ - Έλλειψη καυσίμων θα εκτοξεύσει τις τιμές

Τα αποθέματα καυσίμων αεριωθούμενων έχουν ήδη μειωθεί και είναι ορατοί οι φόβοι αν δεν επέλθει συμφωνία να επηρεαστεί η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος με τις κόστος των εισιτηρίων να εκτινάσσεται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σήμα κινδύνου από 600 αεροδρόμια για τα Στενά του Ορμούζ - Έλλειψη καυσίμων θα εκτοξεύσει τις τιμές
Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI), ένας εμπορικός φορέας που εκπροσωπεί περισσότερα από 600 αεροδρόμια, σε επιστολή του προς την ΕΕ, προειδοποιεί για ελλείψεις που θα μπορούσαν να εμφανιστούν αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, ενώ οδεύουμε προς την καλοκαιρινή περίοδο διακοπών.

Η επιστολή, που απευθύνεται στους Ευρωπαίους επιτρόπους για την ενέργεια και τις μεταφορές και τον τουρισμό, προειδοποιούσε για το πιθανό χάος στα ταξίδια που θα μπορούσε να προκύψει εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα αποθέματα καυσίμων αεριωθούμενων έχουν ήδη μειωθεί και τα αεροδρόμια θα πληγούν από «συστημικές» ελλείψεις καυσίμων αεριωθούμενων εάν ο ναυτικός διάδρομος δεν ανοίξει πλήρως μέχρι το τέλος του μήνα, προειδοποίησαν οι διευθυντές των αεροδρομίων.

Το στενό, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει αποκλειστεί από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από έξι εβδομάδες.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί παγκοσμίως και έχουν πυροδοτήσει φόβους για μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Το επαναλειτουργία της πλωτής οδού ήταν βασικό μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με το ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο το Στενο παραμένει κλειστό και το Ιράν να προειδοποιεί τα πλοία ότι θα πρέπει να πληρώσουν διόδια έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι ή θα αντιμετωπίσουν καταστροφή.

Τώρα, οι επικεφαλής των αεροδρομίων φοβούνται ότι θα μπορούσε να επιβληθεί δελτίο καυσίμων εντός της ΕΕ και ότι η περίοδος αιχμής του καλοκαιριού θα μπορούσε να επηρεαστεί, καθώς οι προμηθευτές δεν θα μπορούν να εγγυηθούν τις παραδόσεις καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ολιβιέ Γιάνκοβεκ, έγραψε: «Σε αυτό το στάδιο, αντιλαμβανόμαστε ότι, εάν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ.»

«Το γεγονός ότι μπαίνουμε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου... απλώς επιδεινώνει αυτές τις ανησυχίες».

Οι προμήθειες καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών - τα οποία χρησιμοποιούνται για την πτήση αεροπλάνων - από τη Μέση Ανατολή έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο, λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος από το Ιράν του Στενού του Ορμούζ.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών και σε προειδοποιήσεις ότι οι πτήσεις θα μπορούσαν να επηρεαστούν λόγω της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές καυσίμων από όλο τον κόσμο.

Οι αναλυτές έχουν επίσης δηλώσει ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων για αεροσκάφη μπορεί να μετακυλιστούν πιο γρήγορα σε αεροπορικά εισιτήρια από το κόστος των καυσίμων για το αυτοκίνητο και το κόστος της ενέργειας των νοικοκυριών.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Michael O'Leary, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε υπάρχει κίνδυνος «διαταραχών στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο», προσθέτοντας ότι «ίσως το 10%, 20%, 25% των προμηθειών μας να διατρέχουν κίνδυνο».

Στην επιστολή της, η ACI ανέφερε ότι η προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων για τους επόμενους έξι μήνες πρέπει να παρακολουθείται επειγόντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των δράσεων που μπορούν να ληφθούν για την αύξηση της παραγωγής εντός της ΕΕ.

Τους ζήτησε επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των περιορισμών και των κανονισμών που περιορίζουν την ικανότητα εισαγωγής καυσίμων αεριωθούμενων.

Ο Γιάνκοβετς προειδοποίησε εκ μέρους του φορέα: «Αυτή η κρίση αποκάλυψε τη μειωμένη ικανότητα διύλισης της ΕΕ για την παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων, και την οξεία της εξάρτηση από εισαγωγές από άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club, δήλωσε: «Οι αερομεταφορείς έχουν αντιμετωπίσει υπερδιπλασιασμό του κόστους καυσίμων από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση και η απειλή ελλείψεων παραμένει».

«Καθώς ο πόλεμος έχει θέσει υπό έλεγχο τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, έχει αναγκάσει άλλα έθνη που παράγουν καύσιμα αεροσκαφών να επιβάλουν απαγορεύσεις εξαγωγών, προκαλώντας περαιτέρω διακοπή του εμπορίου».

«Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η ισορροπία στις αγορές και να σταθεροποιηθούν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οπότε οι αεροπορικές εταιρείες πιθανότατα θα συνεχίσουν να μετακυλούν το κόστος στους επιβάτες στο άμεσο μέλλον.»

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη καταζητούμενος για απόπειρα δολοφονίας - Είχε διαφορές με το θύμα που πυροβόλησε

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν το πιο «γλυκό» πετρέλαιο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Τα «αγκάθια» και οι λεπτές ισορροπίες

15:26WHAT THE FACT

Μυστήριο στην Κούβα: Συμμετρικές δομές στα 600 μέτρα βάθος χωρίς σαφή εξήγηση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ωράριο σούπερ μάρκετ Μεγάλο Σάββατο: Τι ώρα κλείνουν

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από 600 αεροδρόμια για τα Στενά του Ορμούζ - Έλλειψη καυσίμων θα εκτοξεύσει τις τιμές

14:32ΚΥΠΡΟΣ

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο - Αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 64χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Ευκαρπία - Φέρει τραύμα στο κεφάλι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Viral 24χρονος Γάλλος που κάνει παρκούρ σε γειτονιές της Αθήνας - Δείτε βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το τέλος της εποχής των ελεύθερων θαλασσών - Τώρα όλοι θα πληρώσουν

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 37χρονος κάρφωσε σπασμένο γυαλί στο θώρακα 20χρονου

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς την ώρα του Επιταφίου - Διέφυγαν οι δράστες

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

13:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Κανονικά θα διεξαχθεί ο ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Ανάστασης στον Βροντάδο -Στις 6 η παρέλαση

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν έως και 9.568 ευρώ - Έρχονται νέες πληρωμές

13:19WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν υποθαλάσσιο μονοπάτι- «Είναι ο δρόμος για την Ατλαντίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:21ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος έπιασε οχιά που βρισκόταν σε χειμερία νάρκη - Τον δάγκωσε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

14:32ΚΥΠΡΟΣ

Κατέρρευσε διώροφη πολυκατοικία στην Κύπρο - Αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Παιδί 3 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Με 40.000 km/h, θερμοκρασία 2.700 ºC και 6λεπτο black out η επιστροφή του Artemis II στη Γη

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391€: Καταργούνται τα ηλικιακά όρια- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν - Τα «αγκάθια» και οι λεπτές ισορροπίες

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ωράριο σούπερ μάρκετ Μεγάλο Σάββατο: Τι ώρα κλείνουν

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανάσταση με ψύχρα, σούβλισμα με ζέστη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζορίζεσαι με το ενοίκιο; Δύο Ισπανοί δείχνουν έναν εναλλακτικό δρόμο στο πρόβλημα στέγασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ