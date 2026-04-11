Σήμα κινδύνου από 600 αεροδρόμια για τα Στενά του Ορμούζ - Έλλειψη καυσίμων θα εκτοξεύσει τις τιμές

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI), ένας εμπορικός φορέας που εκπροσωπεί περισσότερα από 600 αεροδρόμια, σε επιστολή του προς την ΕΕ, προειδοποιεί για ελλείψεις που θα μπορούσαν να εμφανιστούν αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, ενώ οδεύουμε προς την καλοκαιρινή περίοδο διακοπών.

Η επιστολή, που απευθύνεται στους Ευρωπαίους επιτρόπους για την ενέργεια και τις μεταφορές και τον τουρισμό, προειδοποιούσε για το πιθανό χάος στα ταξίδια που θα μπορούσε να προκύψει εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα αποθέματα καυσίμων αεριωθούμενων έχουν ήδη μειωθεί και τα αεροδρόμια θα πληγούν από «συστημικές» ελλείψεις καυσίμων αεριωθούμενων εάν ο ναυτικός διάδρομος δεν ανοίξει πλήρως μέχρι το τέλος του μήνα, προειδοποίησαν οι διευθυντές των αεροδρομίων.

Το στενό, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει αποκλειστεί από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από έξι εβδομάδες.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί παγκοσμίως και έχουν πυροδοτήσει φόβους για μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Το επαναλειτουργία της πλωτής οδού ήταν βασικό μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με το ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο το Στενο παραμένει κλειστό και το Ιράν να προειδοποιεί τα πλοία ότι θα πρέπει να πληρώσουν διόδια έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι ή θα αντιμετωπίσουν καταστροφή.

Τώρα, οι επικεφαλής των αεροδρομίων φοβούνται ότι θα μπορούσε να επιβληθεί δελτίο καυσίμων εντός της ΕΕ και ότι η περίοδος αιχμής του καλοκαιριού θα μπορούσε να επηρεαστεί, καθώς οι προμηθευτές δεν θα μπορούν να εγγυηθούν τις παραδόσεις καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ολιβιέ Γιάνκοβεκ, έγραψε: «Σε αυτό το στάδιο, αντιλαμβανόμαστε ότι, εάν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ.»

«Το γεγονός ότι μπαίνουμε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου... απλώς επιδεινώνει αυτές τις ανησυχίες».

Οι προμήθειες καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών - τα οποία χρησιμοποιούνται για την πτήση αεροπλάνων - από τη Μέση Ανατολή έχουν διαταραχθεί από τον πόλεμο, λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος από το Ιράν του Στενού του Ορμούζ.

Αυτό έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών και σε προειδοποιήσεις ότι οι πτήσεις θα μπορούσαν να επηρεαστούν λόγω της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές καυσίμων από όλο τον κόσμο.

Οι αναλυτές έχουν επίσης δηλώσει ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων για αεροσκάφη μπορεί να μετακυλιστούν πιο γρήγορα σε αεροπορικά εισιτήρια από το κόστος των καυσίμων για το αυτοκίνητο και το κόστος της ενέργειας των νοικοκυριών.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Michael O'Leary, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε υπάρχει κίνδυνος «διαταραχών στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο», προσθέτοντας ότι «ίσως το 10%, 20%, 25% των προμηθειών μας να διατρέχουν κίνδυνο».

Στην επιστολή της, η ACI ανέφερε ότι η προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων για τους επόμενους έξι μήνες πρέπει να παρακολουθείται επειγόντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των δράσεων που μπορούν να ληφθούν για την αύξηση της παραγωγής εντός της ΕΕ.

Τους ζήτησε επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των περιορισμών και των κανονισμών που περιορίζουν την ικανότητα εισαγωγής καυσίμων αεριωθούμενων.

Ο Γιάνκοβετς προειδοποίησε εκ μέρους του φορέα: «Αυτή η κρίση αποκάλυψε τη μειωμένη ικανότητα διύλισης της ΕΕ για την παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων, και την οξεία της εξάρτηση από εισαγωγές από άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club, δήλωσε: «Οι αερομεταφορείς έχουν αντιμετωπίσει υπερδιπλασιασμό του κόστους καυσίμων από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση και η απειλή ελλείψεων παραμένει».

«Καθώς ο πόλεμος έχει θέσει υπό έλεγχο τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, έχει αναγκάσει άλλα έθνη που παράγουν καύσιμα αεροσκαφών να επιβάλουν απαγορεύσεις εξαγωγών, προκαλώντας περαιτέρω διακοπή του εμπορίου».

«Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η ισορροπία στις αγορές και να σταθεροποιηθούν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, οπότε οι αεροπορικές εταιρείες πιθανότατα θα συνεχίσουν να μετακυλούν το κόστος στους επιβάτες στο άμεσο μέλλον.»