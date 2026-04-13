Καλιφόρνια: Καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης κατά του Έρικ Σουόλγουελ - 4 γυναίκες εναντίον του

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Ο Έρικ Σουόλγουελ αναστέλλει την υποψηφιότητά του για κυβερνήτης της Καλιφόρνια λόγω καταγγελιών σεξουαλικής επίθεσης από τέσσερις γυναίκες.
  • Ο Σουόλγουελ αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αποφασισμένος να τις αντικρούσει, ζητώντας συγγνώμη για λάθη κρίσης στο παρελθόν.
  • Πάνω από 50 πρώην συνεργάτες του ζητούν την παραίτησή του από το Κογκρέσο, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές πιέζουν για αποχώρησή του και ενδέχεται να υποστηρίξουν πρόταση αποπομπής.
  • Ομοσπονδιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της USCIS και του εισαγγελέα του Μανχάταν, διερευνούν καταγγελίες εναντίον του Σουόλγουελ.
  • Η πολιτική κρίση του Σουόλγουελ λαμβάνει χώρα παράλληλα με άλλες υποθέσεις βουλευτών που συζητούνται για αποπομπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Έρικ Σουόλγουελ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την προεκλογική του εκστρατεία για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από συναδέλφους του στο Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και δεκάδες πρώην συνεργάτες του να παραιτηθεί από το Κογκρέσο, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

«Προς την οικογένειά μου, το προσωπικό, τους φίλους και τους υποστηρικτές μου, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για λάθη κρίσης που έκανα στο παρελθόν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Θα παλέψω τις σοβαρές, ψευδείς κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί – αλλά αυτός είναι δικός μου αγώνας, όχι μιας προεκλογικής εκστρατείας».

Η ανάρτησή του δεν αναφέρθηκε στις εκκλήσεις για αποχώρησή του από το Κογκρέσο, ενώ το γραφείο του δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Σουόλγουελ, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρότινος εκ των φαβορί για την κυβερνητική θέση στη μεγαλύτερη πολιτεία των ΗΠΑ, αποσύρθηκε από την κούρσα δύο ημέρες μετά τις αποκαλύψεις των San Francisco Chronicle και CNN ότι γυναίκα, πρώην εργαζόμενη στο περιφερειακό του γραφείο, τον κατηγορεί για δύο μη συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις.

Το CNN μετέδωσε επίσης ότι τρεις ακόμη γυναίκες διατύπωσαν καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος του βουλευτή, ο οποίος εκπροσωπεί εκλογική περιφέρεια της Καλιφόρνιας και βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από το 2013.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες ως «απολύτως ψευδείς» και δηλώνει αποφασισμένος να τις αντικρούσει.

Πιέσεις για παραίτηση και ανοιχτή επιστολή συνεργατών

Σε ξεχωριστές τηλεοπτικές εμφανίσεις την Κυριακή, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Pramila Jayapal, Ro Khanna και Eugene Vindman δήλωσαν ότι ο Σουόλγουελ θα πρέπει να παραιτηθεί από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, ανοικτή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε και υπογράφεται από περισσότερους από 50 πρώην συνεργάτες του ζητά επίσης την παραίτησή του και την οριστική αποχώρησή του από την εκλογική αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «σοβαρές και αξιόπιστες».

«Η παραμονή του σε οποιονδήποτε από τους δύο ρόλους, όσο οι κατηγορίες αυτές παραμένουν σε εκκρεμότητα, αποτελεί προσβολή για κάθε άνθρωπο που έχει εργαστεί δίπλα του», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, οι δύο πρώτοι υποψήφιοι των προκριματικών εκλογών της 2ας Ιουνίου προκρίνονται στις εκλογές του Νοεμβρίου, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Μεταξύ των άλλων υποψηφίων των Δημοκρατικών είναι η πρώην βουλευτής Katie Porter, ο δισεκατομμυριούχος ακτιβιστής Tom Steyer και ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ Matt Mahan.

Έρευνες από ομοσπονδιακές αρχές

Την ίδια ημέρα, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει καταγγελίες πως ο Σουόλγουελ απασχόλησε παράνομα Βραζιλιάνα νταντά.

«Οι καταγγελίες αυτές είναι σοβαρές. Η USCIS παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για περαιτέρω διερεύνηση», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο Reuters.

Την ίδια στιγμή, το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

Σενάρια αποπομπής από το Κογκρέσο

Καθώς εντείνεται η πίεση για την αποχώρησή του, ορισμένοι βουλευτές δηλώνουν ότι θα στηρίξουν πρόταση αποπομπής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εάν δεν παραιτηθεί οικειοθελώς. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Byron Donalds, αλλά και η Jayapal, δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της αποπομπής του εάν τεθεί σχετικό ζήτημα. Παράλληλα, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Anna Paulina Luna ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει σχετική πρόταση εντός της εβδομάδας.

Στο επίκεντρο πιθανής αποπομπής βρίσκεται και η Δημοκρατική βουλευτής Sheila Cherfilus-McCormick, μετά από πόρισμα επιτροπής της Βουλής που διαπίστωσε παραβίαση κανόνων δεοντολογίας. Η ίδια έχει κατηγορηθεί για υπεξαίρεση κονδυλίων στήριξης της πανδημίας, τα οποία φέρεται να κατεύθυνε στην προεκλογική της εκστρατεία το 2021, κάτι που αρνείται.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί ζητούν την αποπομπή και του Ρεπουμπλικανού βουλευτή από το Τέξας Tony Gonzales, ο οποίος επίσης ερευνάται για καταγγελίες σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή.

Ο Donalds σημείωσε ότι και οι δύο θα πρέπει να αποχωρήσουν, ενώ ο Khanna τόνισε ότι η λογοδοσία πρέπει να αφορά «όλα τα μέλη του Κογκρέσου, ανεξαρτήτως κόμματος».



09:10LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Coachella 2026 -«Ζω την καλύτερη φάση της καριέρας μου»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης κατά του Έρικ Σουόλγουελ - 4 γυναίκες εναντίον του

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ – Προσοχή στις απάτες

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις καθημερινές μας συναλλαγές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μπαμπάς μετατρέπει τις ιστορίες της τρίχρονης κόρης του σε τραγούδια και «λιώνει» το διαδίκτυο

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία - Το πλήρες χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων - Βίντεο

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μία ακόμη διακοπή και ένας αστερίσκος μέχρι το τέλος της σεζόν

07:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 48χρονη influencer για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

07:35LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν σειρές και ριάλιτι στη βραδινή ζώνη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Τραμπ κατά πάπα Λέοντα: «Δεν είμαι θαυμαστής του»

07:25ΥΓΕΙΑ

Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα: 6+1 tips για να επανέλθετε από το φαγοπότι των τελευταίων ημερών

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάλυση - Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά το «μπλόκο» Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ που εκθρόνισε τον Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ - Explainer: Το «μπλόκο Τραμπ» σε 5 σημεία - Πώς ελήφθη η απόφαση και πού αποσκοπεί

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Τι σημαίνει το τέλος της εξουσίας Όρμπαν για την Ουγγαρία, την ΕΕ και τον κόσμο;

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκεχειρία» τέλος και στη Βουλή: Αρχίζουν οι μάχες για ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος δικαίου και... πτυχία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Λιποθύμησα κατευθείαν, ο οδηγός έβαλε πρώτη και έφυγε» - Η μαρτυρία του 18χρονου μοτοσυκλετιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Τρίτη - Πού αναμένονται βροχές μέχρι την Κυριακή του Θωμά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα του Πάσχα

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ - Explainer: Το «μπλόκο Τραμπ» σε 5 σημεία - Πώς ελήφθη η απόφαση και πού αποσκοπεί

20:41BOMBER

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ που εκθρόνισε τον Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων - Βίντεο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Τι σημαίνει το τέλος της εξουσίας Όρμπαν για την Ουγγαρία, την ΕΕ και τον κόσμο;

07:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 48χρονη influencer για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Λιποθύμησα κατευθείαν, ο οδηγός έβαλε πρώτη και έφυγε» - Η μαρτυρία του 18χρονου μοτοσυκλετιστή

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα Δευτέρα του Πάσχα - Που θα χτυπήσει ο αφρομεσογειακός κυκλώνας

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις καθημερινές μας συναλλαγές

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε κρητικές λέξεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στην καρδιά του νησιού

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σήμερα ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ - Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

05:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: «Ρώσοι σπίτια σας» λέει ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Τουσκ

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ