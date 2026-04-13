Καλιφόρνια: Καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης κατά του Έρικ Σουόλγουελ - 4 γυναίκες εναντίον του

Snapshot Ο Έρικ Σουόλγουελ αναστέλλει την υποψηφιότητά του για κυβερνήτης της Καλιφόρνια λόγω καταγγελιών σεξουαλικής επίθεσης από τέσσερις γυναίκες.

Ο Σουόλγουελ αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αποφασισμένος να τις αντικρούσει, ζητώντας συγγνώμη για λάθη κρίσης στο παρελθόν.

Πάνω από 50 πρώην συνεργάτες του ζητούν την παραίτησή του από το Κογκρέσο, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές πιέζουν για αποχώρησή του και ενδέχεται να υποστηρίξουν πρόταση αποπομπής.

Ομοσπονδιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της USCIS και του εισαγγελέα του Μανχάταν, διερευνούν καταγγελίες εναντίον του Σουόλγουελ.

Η πολιτική κρίση του Σουόλγουελ λαμβάνει χώρα παράλληλα με άλλες υποθέσεις βουλευτών που συζητούνται για αποπομπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Snapshot powered by AI

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Έρικ Σουόλγουελ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την προεκλογική του εκστρατεία για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από συναδέλφους του στο Δημοκρατικό Κόμμα αλλά και δεκάδες πρώην συνεργάτες του να παραιτηθεί από το Κογκρέσο, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

«Προς την οικογένειά μου, το προσωπικό, τους φίλους και τους υποστηρικτές μου, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για λάθη κρίσης που έκανα στο παρελθόν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. «Θα παλέψω τις σοβαρές, ψευδείς κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί – αλλά αυτός είναι δικός μου αγώνας, όχι μιας προεκλογικής εκστρατείας».

Η ανάρτησή του δεν αναφέρθηκε στις εκκλήσεις για αποχώρησή του από το Κογκρέσο, ενώ το γραφείο του δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Σουόλγουελ, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρότινος εκ των φαβορί για την κυβερνητική θέση στη μεγαλύτερη πολιτεία των ΗΠΑ, αποσύρθηκε από την κούρσα δύο ημέρες μετά τις αποκαλύψεις των San Francisco Chronicle και CNN ότι γυναίκα, πρώην εργαζόμενη στο περιφερειακό του γραφείο, τον κατηγορεί για δύο μη συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις.

Το CNN μετέδωσε επίσης ότι τρεις ακόμη γυναίκες διατύπωσαν καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος του βουλευτή, ο οποίος εκπροσωπεί εκλογική περιφέρεια της Καλιφόρνιας και βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από το 2013.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες ως «απολύτως ψευδείς» και δηλώνει αποφασισμένος να τις αντικρούσει.

Πιέσεις για παραίτηση και ανοιχτή επιστολή συνεργατών

Σε ξεχωριστές τηλεοπτικές εμφανίσεις την Κυριακή, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Pramila Jayapal, Ro Khanna και Eugene Vindman δήλωσαν ότι ο Σουόλγουελ θα πρέπει να παραιτηθεί από το Κογκρέσο.

Παράλληλα, ανοικτή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε και υπογράφεται από περισσότερους από 50 πρώην συνεργάτες του ζητά επίσης την παραίτησή του και την οριστική αποχώρησή του από την εκλογική αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «σοβαρές και αξιόπιστες».

«Η παραμονή του σε οποιονδήποτε από τους δύο ρόλους, όσο οι κατηγορίες αυτές παραμένουν σε εκκρεμότητα, αποτελεί προσβολή για κάθε άνθρωπο που έχει εργαστεί δίπλα του», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, οι δύο πρώτοι υποψήφιοι των προκριματικών εκλογών της 2ας Ιουνίου προκρίνονται στις εκλογές του Νοεμβρίου, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Μεταξύ των άλλων υποψηφίων των Δημοκρατικών είναι η πρώην βουλευτής Katie Porter, ο δισεκατομμυριούχος ακτιβιστής Tom Steyer και ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ Matt Mahan.

Έρευνες από ομοσπονδιακές αρχές

Την ίδια ημέρα, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει καταγγελίες πως ο Σουόλγουελ απασχόλησε παράνομα Βραζιλιάνα νταντά.

«Οι καταγγελίες αυτές είναι σοβαρές. Η USCIS παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για περαιτέρω διερεύνηση», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο Reuters.

Την ίδια στιγμή, το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση.

Σενάρια αποπομπής από το Κογκρέσο

Καθώς εντείνεται η πίεση για την αποχώρησή του, ορισμένοι βουλευτές δηλώνουν ότι θα στηρίξουν πρόταση αποπομπής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εάν δεν παραιτηθεί οικειοθελώς. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα Byron Donalds, αλλά και η Jayapal, δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της αποπομπής του εάν τεθεί σχετικό ζήτημα. Παράλληλα, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Anna Paulina Luna ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει σχετική πρόταση εντός της εβδομάδας.

Στο επίκεντρο πιθανής αποπομπής βρίσκεται και η Δημοκρατική βουλευτής Sheila Cherfilus-McCormick, μετά από πόρισμα επιτροπής της Βουλής που διαπίστωσε παραβίαση κανόνων δεοντολογίας. Η ίδια έχει κατηγορηθεί για υπεξαίρεση κονδυλίων στήριξης της πανδημίας, τα οποία φέρεται να κατεύθυνε στην προεκλογική της εκστρατεία το 2021, κάτι που αρνείται.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί ζητούν την αποπομπή και του Ρεπουμπλικανού βουλευτή από το Τέξας Tony Gonzales, ο οποίος επίσης ερευνάται για καταγγελίες σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή.

Ο Donalds σημείωσε ότι και οι δύο θα πρέπει να αποχωρήσουν, ενώ ο Khanna τόνισε ότι η λογοδοσία πρέπει να αφορά «όλα τα μέλη του Κογκρέσου, ανεξαρτήτως κόμματος».







