Αυστραλία: Γυναίκα αρχηγός του στρατού για πρώτη φορά - Ποια είναι η αντιστράτηγος Σούζαν Κόιλ

Η Αυστραλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της μια γυναίκα θα τεθεί επικεφαλής του στρατού ξηράς, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η αντιστράτηγος Σούζαν Κόιλ, που σήμερα κατέχει τη θέση της επικεφαλής κοινών επιχειρησιακών δυνατοτήτων, θα αναλάβει αρχηγός του στρατού τον Ιούλιο, αντικαθιστώντας τον αντιστράτηγο Simon Stuart, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις επιδιώκουν να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις τάξεις τους, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται αντιμέτωπες με σειρά καταγγελιών για συστηματική σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις.

«Από τον Ιούλιο, για πρώτη φορά στα 125 χρόνια ιστορίας του αυστραλιανού στρατού, θα έχουμε γυναίκα αρχηγό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Anthony Albanese.

Ο υπουργός Άμυνας Richard Marles χαρακτήρισε την εξέλιξη «βαθιά ιστορική στιγμή», τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

«Όπως μου είπε η ίδια η Σούζαν, δεν μπορείς να γίνεις κάτι που δεν μπορείς να δεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ανάδειξή της θα αποτελέσει ισχυρό μήνυμα για τις γυναίκες που ήδη υπηρετούν, αλλά και για όσες σκέφτονται να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η 55χρονη Coyle εντάχθηκε στον στρατό το 1987 και έχει διατελέσει σε σειρά ανώτατων διοικητικών θέσεων. Όπως επισημάνθηκε, θα είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία οποιουδήποτε κλάδου των αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων.

Στόχος η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών

Σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 21% του προσωπικού των Australian Defence Force και το 18,5% των ανώτερων διοικητικών θέσεων. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η αύξηση της συνολικής συμμετοχής τους στο 25% έως το 2030.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται υπό πίεση, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο κατατέθηκε συλλογική αγωγή, με την οποία καταγγέλλεται ότι δεν προστάτευσαν χιλιάδες γυναίκες από σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση και διακρίσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο αντιναύαρχος Mark Hammond, μέχρι σήμερα αρχηγός του ναυτικού, αναλαμβάνει επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, διαδεχόμενος τον ναύαρχο David Johnston.

Τη θέση του Hammond στο ναυτικό θα αναλάβει ο υποναύαρχος Matthew Buckley, μέχρι πρότινος υπαρχηγός του κλάδου.

Η ανάδειξη της Coyle σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τις αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις, σε μια περίοδο που επιχειρούν να εκσυγχρονιστούν και να ενισχύσουν την ισότητα στο εσωτερικό τους.

