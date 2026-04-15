Φλόριντα: Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο ασθενούς – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Χειρουργός στη Φλόριντα κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς αφαίρεσε λανθασμένα το ήπαρ ασθενούς αντί για τον σπλήνα του, κατά τη διάρκεια επέμβασης τον Αύγουστο του 2024.

Ο Δρ. Τόμας Σακνόφσκι, 44 ετών, παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων στην Ταλαχάσι τη Δευτέρα (13/04), αφού οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι χειρίστηκε εσφαλμένα την επέμβαση σε έναν 70άχρονο ασθενή, τον Γουίλιαμ Μπράιαν, από το Μασλ Σόουλς της Αλαμπάμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σακνόφσκι επρόκειτο να πραγματοποιήσει λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, ωστόσο, αφαίρεσε το ήπαρ του ασθενούς.

Το αποτέλεσμα ήταν «καταστροφική απώλεια αίματος και ο θάνατος του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι», σύμφωνα με ανακοίνωση του σερίφη της κομητείας Γουόλτον, Μάικλ Άντκινσον.

Ο χειρουργός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στο Μιραμάρ Μπιτς της Φλόριντα και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Γουόλτον, εν όψει της πρώτης του εμφάνισης στο δικαστήριο.

Η Φλόριντα ανέστειλε την ιατρική άδεια του Σακνόφσκι μετά την επέμβαση. Τα αρχεία δείχνουν ότι παρέδωσε οικειοθελώς την ιατρική του άδεια στην Αλαμπάμα, αφού οι ρυθμιστικές Αρχές προχώρησαν στην ανάκληση αυτής.

«Καθήκον μας είναι να ακολουθούμε τα γεγονότα όπου κι αν οδηγούν, χωρίς φόβο ή εύνοια. Το σώμα ενόρκων μίλησε και ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος και την ανείπωτη απώλειά της», υπογράμμισε ο σερίφης.

Αν ο Σακνόφσκι κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή έως 15 ετών κάθειρξης και πρόστιμο έως 10.000 δολάρια.