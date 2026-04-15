Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει ότι το Ισραήλ στοχεύει στη διάλυση της Χεζμπολάχ και στην επέκταση της ζώνης ασφαλείας καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μετά από δεκαετίες

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο στρατός συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ και ότι βρίσκεται κοντά στο να «συντρίψει» τη Μπιντ Τζμπέιλ, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να συνεχίσει την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο.

Δεν αναφέρθηκε σε αναφορές για πιθανή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Είπε ότι είχε δώσει εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και να την επεκτείνουν ανατολικά προς τις πλαγιές του όρους Ερμών, επικαλούμενος την ανάγκη καλύτερης υποστήριξης των κοινοτήτων Δρούζων στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο βρίσκονται σε εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς τες ως πρωτοφανείς.

«Αυτή η διαπραγμάτευση δεν έχει πραγματοποιηθεί για περισσότερα από 40 χρόνια. Συμβαίνει τώρα επειδή είμαστε πολύ ισχυροί και οι χώρες στρέφονται σε εμάς», είπε.

Περιέγραψε δύο κύριους στόχους για τις συνομιλίες: τη διάλυση της Χεζμπολάχ και την επίτευξη μιας «βιώσιμης ειρήνης, ειρήνης μέσω της ισχύος».

Τα σχόλια έρχονται καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ορίσει τρεις βασικούς όρους για οποιαδήποτε συμφωνία: τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, χωρίς παρουσία της Χεζμπολάχ, τη διατήρηση πλήρους επιχειρησιακής ελευθερίας δράσης κατά των απειλών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων βόρεια του ποταμού, και την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, ο στρατός δεν έχει λάβει οδηγίες να προετοιμαστεί για κατάπαυση του πυρός και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις εμπλέκονται ενεργά σε όλο τον νότιο Λίβανο, με πέντε μεραρχίες να υποστηρίζονται από αεροπορική δύναμη.«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε ανά πάσα στιγμή, εμβαθύνοντας τα επιτεύγματα και χτυπώντας τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», είπε, αρνούμενος να δηλώσει εάν ο στρατός τάσσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός.

Για το Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημερώνουν διαρκώς το Ισραήλ και ότι οι δύο χώρες είναι ευθυγραμμισμένες. Σε περίπτωση που αποτύχει η εκεχειρία με το Ιράν, «είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», σημείωσε.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης σε ευρύτερες περιφερειακές δυναμικές, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

«Οι Αμερικανοί φίλοι μας μας ενημερώνουν συνεχώς για τις επαφές τους με το Ιράν. Οι στόχοι μας είναι ίδιοι», είπε.

«Θέλουμε να δούμε την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, την εξάλειψη της δυνατότητας εμπλουτισμού εντός του Ιράν και, φυσικά, το άνοιγμα των Στενών».

Προειδοποίησε ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, αλλά τόνισε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής επανέναρξης των εχθροπραξιών.

«Αναφορικά με την πιθανότητα επανέναρξης των μαχών, είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε επίσης ότι ο στρατός παραμένει σε υψηλή επιφυλακή και συνεχίζει να εγκρίνει επιχειρησιακά σχέδια τόσο στον Λίβανο όσο και όσον αφορά το Ιράν.

Το συνολικό μήνυμα από την ισραηλινή ηγεσία είναι ότι ενώ οι διπλωματικοί δίαυλοι είναι ενεργοί, η στρατιωτική πίεση θα συνεχιστεί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί άμεση στροφή προς μια κατάπαυση του πυρός.

