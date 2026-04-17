Ανακαλύφθηκαν ράβδοι και χρυσά νομίσματα σε χωράφι – Τι γνωρίζουμε για την προέλευσή τους

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ανακαλύφθηκαν πάνω από 500 χρυσά και ασημένια νομίσματα και ράβδοι χυσού σε αγροτική του Πίλσεν στην Τσεχία.
  • Τα ευρήματα αποδεικνύουν την κελτική παρουσία στην περιοχή και έχουν μεγάλη ιστορική αξία λόγω της καλής διατήρησής τους.
  • Οι αναλύσεις που θα γίνουν με ισοτοπικές δοκιμές θα καθορίσουν την προέλευση του μετάλλου, αν δηλαδή προέρχεται από κοντινά κοιτάσματα ή μεταφέρθηκε μέσω αρχαίων εμπορικών δικτύων.
  • Η ανακάλυψη ξεκίνησε το 2021 από έναν ερασιτέχνη με ανιχνευτή μετάλλων και ο χώρος πιθανόν χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς σκοπούς ή εμπορικές συναλλαγές.
  • Τα νομίσματα φέρουν κελτικά σύμβολα και σχέδια που αντικατοπτρίζουν τη μυθολογία και τη νοοτροπία των Κελτών, υποδεικνύοντας την πολιτισμική σημασία του θησαυρού.
Αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν ένα αρχαίο θησαυρό με χρυσά αντικείμενα σε μια αγροτική περιοχή του Πίλσεν, στην Τσεχική Δημοκρατία.

Ανακαλύφθηκαν νομίσματα και μικροί ράβδοι χρυσού που παρέμεναν κρυμμένα κάτω από το έδαφος για αιώνες και εντοπίστηκαν χάρη στις εργασίες εξερεύνησης και ανάλυσης του εδάφους που πραγματοποίησε η ομάδα.

Σύμφωνα με το Μουσείο και την Πινακοθήκη του Βόρειου Πίλσεν, το υλικό που ανακτήθηκε αποτελεί πολύτιμη απόδειξη της κελτικής παρουσίας στην περιοχή.

Οι πολιτιστικές αρχές τόνισαν ότι η συλλογή έχει μεγάλη ιστορική αξία, όχι μόνο λόγω της αρχαιότητάς της, αλλά και λόγω της εξαιρετικής κατάστασης διατήρησής της, η οποία θα επιτρέψει την εμβάθυνση της γνώσης για τις κοινωνίες που κατοικούσαν στην Κεντρική Ευρώπη.

Οι ειδικοί του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών εξήγησαν ότι οι επόμενες αναλύσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε ισοτοπικές δοκιμές, θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί αν το μέταλλο προέρχεται από κοντινά κοιτάσματα ή αν μεταφέρθηκε από απομακρυσμένες περιοχές μέσω αρχαίων εμπορικών δικτύων.

Πώς ανακαλύφθηκε ο χρυσός στην Τσεχία;

Η ανακάλυψη άρχισε να παίρνει μορφή πολύ πριν γίνει είδηση. Το 2021, ένας ερασιτέχνης αναζητητής που περιεργαζόταν την περιοχή με ανιχνευτή μετάλλων εντόπισε ένα θραύσμα αρχαίου νομίσματος που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. Αυτή η αρχική ένδειξη οδήγησε στο να υποβληθεί η έκταση, μια ενεργή γεωργική περιοχή, σε ελεγχόμενες ανασκαφές, προσαρμοσμένες στις περιόδους σποράς και συγκομιδής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ευρήματα ενδέχεται να έφτασαν εκεί στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών ή να είχαν θαφτεί σκόπιμα για τελετουργικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ανακαλύφθηκαν επίσης οστά αλόγου και διάφορα μεταλλικά εργαλεία, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο χώρος αυτός χρησίμευε για τελετουργικούς σκοπούς ή σχετιζόταν με αρχαίες πρακτικές ανταλλαγής.

Ποια μοναδικά χρυσά αντικείμενα βρέθηκαν στο Πίλσεν;

Ο διευθυντής του MGSP, Πάβελ Κόντερα, δήλωσε ότι ο αρχαιολογικός χώρος «περιέχει μεγάλο αριθμό μικρών, αλλά εξαιρετικών μεταλλικών αντικειμένων, κυρίως νομίσματα, αν και βρέθηκαν επίσης ράβδοι χρυσού, κομμάτια ακατέργαστου χρυσού, σκουλαρίκια και θραύσματα βραχιόλια».

Ειδικότερα ανακαλύφθηκαν:

  • Πάνω από 500 χρυσά και ασημένια νομίσματα, πολλά από τα οποία φέρουν σύμβολα της κελτικής κουλτούρας.
  • Ράβδοι και κομμάτια ακατέργαστου χρυσού, καθώς και νιφάδες και μικρά διακοσμητικά στοιχεία.
  • Λεπτομερή σχέδια με μορφές αλόγων, αγριόχοιρων, ήλιων και κελτικών θεών.
  • Τα νομίσματα έχουν διάμετρο μεταξύ 7 χιλιοστών και 1,5 εκατοστών και φέρουν μοναδικά σχέδια που αντικατοπτρίζουν τη μυθολογία και τη νοοτροπία των Κελτών.

«Οι εικόνες είναι πραγματικά έργα τέχνης, που αντικατοπτρίζουν τη μυθολογία και τη νοοτροπία του κελτικού λαού», εξήγησε ο Κόντερα.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή αυτή πιθανόν αποτελούσε εποχιακό σημείο συνάντησης όπου οι τοπικές κοινότητες πραγματοποιούσαν τελετές ή εμπορικές συναλλαγές, αφήνοντας ως κληρονομιά έναν από τους πιο πολύτιμους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Κεντρικής Ευρώπης.

