Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

Μια γυναίκα συνελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό ενός επτάχρονου κοριτσιού νεκρού σε λίμνη γηπέδου γκολφ, αφού είχε διαφύγει από την προσοχή της παιδοκόμου της περνώντας μέσα από κενό σε περίφραξη πάρκου.

Η 7χρονη Nyla May Bradshaw βρέθηκε νεκρή σε λίμνη στο νότιο Γιόρκσερ, στην Αγγλία, τον Μάρτιο, αφού πρώτα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη.

Η μητέρα της, Hayley, φέρεται να άφησε το κορίτσι που ήταν στο φάσμα του αυτισμού— υπό τη φροντίδα εξειδικευμένης παιδοκόμου για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEND). Ωστόσο, μόλις δύο ώρες αργότερα, έλαβε μήνυμα ότι η Nyla είχε εξαφανιστεί.

Η αστυνομία του νότιου Γιόρκερ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου ότι μια γυναίκα ηλικίας 30 ετών συνελήφθη με την υποψία ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια και παραμέλησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Gary Magnay δήλωσε ότι, ενώ τα αρχικά στοιχεία δεν υποδείκνυαν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Nyla, η αστυνομία «προχώρησε περαιτέρω την έρευνα σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού».

Κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας (inquest) είχε αναφερθεί ότι, την ημέρα της τραγωδίας, το παιδί «μεταφέρθηκε σε πάρκο στην περιοχή Owston, στο Doncaster».

Στη συνέχεια, η Nyla πέρασε μέσα από άνοιγμα σε περίφραξη και κατευθύνθηκε προς κοντινή δασική έκταση.

Η αξιωματικός του ιατροδικαστή, Jane McDonnell, ανέφερε ότι ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης αφού η παιδοκόμος ειδοποίησε την αστυνομία και την οικογένεια του παιδιού.

Αργότερα, η 7χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, μπρούμυτα, σε λίμνη του γηπέδου γκολφ Owston Hall, στο Doncaster.

Η 7χρονη Nyla May Bradshaw με την μητέρα της

Η Nyla μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Doncaster Royal Infirmary, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 13:18.

Η ανώτερη ιατροδικαστής Nicola Mundy διέκοψε την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης στο Coroner’s Court του Doncaster, ορίζοντας νέα ημερομηνία για τις 8 Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε, η μητέρα του παιδιού άφησε τη Nyla με τη συγκεκριμένη, νέα μπέιμπι σίτερ, η οποία «είχε προταθεί μέσω Facebook», καθώς η συνήθης παιδοκόμος δεν ήταν διαθέσιμη.

Οι συντετριμμένοι γονείς, Hayley και Kieran Bradshaw, απέτισαν φόρο τιμής στην κόρη τους μέσω διαδικτύου.

Σε μια σπαρακτική ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook, η μητέρα της Nyla έγραψε: «Μου ραγίζει την καρδιά που το γράφω αυτό, αλλά σήμερα χάσαμε την όμορφη κόρη μας, τη Nyla May Bradshaw, μόλις 7 ετών. Ήταν όλος μας ο κόσμος, γεμάτη αγάπη, γέλιο και το πιο λαμπερό χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει κάθε χώρο. Έφερε τόση χαρά στη ζωή μας και στις ζωές όλων όσοι τη γνώρισαν».

Ο πατέρας της, Kieran Bradshaw, την περιέγραψε ως «την καλύτερή του φίλη» και «μια καταπληκτική κόρη», γράφοντας: «Ήσουν τόσο αγαπητή, Nyla, άγγιξες τις καρδιές όλων όσοι σε γνώρισαν. Δεν θα περάσει ποτέ στιγμή χωρίς να είσαι στις σκέψεις μου».