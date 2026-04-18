Αναταράξεις στη Meta: Πρώτο «κύμα» απολύσεων 8.000 εργαζομένων έως τον Μάιο
Η Meta προχωρά σε μαζικές περικοπές, εν μέσω στροφής στην τεχνητή νοημοσύνη
Snapshot
- Η Meta σχεδιάζει να μειώσει το εργατικό δυναμικό της κατά περίπου 10%, απολύοντας σχεδόν 8.000 εργαζόμενους τον Μάιο.
- Προγραμματίζονται επιπλέον περικοπές στο δεύτερο μισό του 2024, χωρίς να έχει καθοριστεί το ακριβές εύρος και το χρονοδιάγραμμα.
- Οι περικοπές συνδέονται με τη στρατηγική αναδιάρθρωσης της εταιρείας και τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.
- Η Meta αρνείται να σχολιάσει τις πληροφορίες και έχει χαρακτηρίσει παρόμοιες αναφορές ως κερδοσκοπικές στο παρελθόν.
- Η εταιρεία είχε περίπου 79.000 εργαζόμενους στο τέλος του 2023 και έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες μειώσεις προσωπικού το 2022 και το 2023.
Η Meta ετοιμάζεται να προχωρήσει σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας ήδη από τον επόμενο μήνα, με επιπλέον απολύσεις να αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα.
Ο τεχνολογικός «κολοσσός» σχεδιάζει να μειώσει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του –ή σχεδόν 8.000 εργαζόμενους– σε έναν πρώτο γύρο απολύσεων έως την 20ή Μαΐου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Η εταιρεία φέρεται, επίσης, να προγραμματίζει νέες περικοπές στο δεύτερο μισό του έτους, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το εύρος και το χρονοδιάγραμμα.
Το δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών ότι η Meta εξετάζει περικοπές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν έως και το 20% του προσωπικού της, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού του κόστους που συνδέεται με τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ, στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει παρόμοιες αναφορές ως «κερδοσκοπικές».
Οι περικοπές εντάσσονται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Meta, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, μετατοπίζοντας την εταιρεία προς τον συγκεκριμένο τομέα.
Η Meta είχε περίπου 79.000 εργαζόμενους στο τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ, παρόμοιες μειώσεις προσωπικού είχαν πραγματοποιηθεί και το 2022 και το 2023.