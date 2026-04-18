Αναταράξεις στη Meta: Πρώτο «κύμα» απολύσεων 8.000 εργαζομένων έως τον Μάιο

Η Meta ετοιμάζεται να προχωρήσει σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας ήδη από τον επόμενο μήνα, με επιπλέον απολύσεις να αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο τεχνολογικός «κολοσσός» σχεδιάζει να μειώσει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του –ή σχεδόν 8.000 εργαζόμενους– σε έναν πρώτο γύρο απολύσεων έως την 20ή Μαΐου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εταιρεία φέρεται, επίσης, να προγραμματίζει νέες περικοπές στο δεύτερο μισό του έτους, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το εύρος και το χρονοδιάγραμμα.

Το δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών ότι η Meta εξετάζει περικοπές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν έως και το 20% του προσωπικού της, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού του κόστους που συνδέεται με τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ, στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει παρόμοιες αναφορές ως «κερδοσκοπικές».

Οι περικοπές εντάσσονται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Meta, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, μετατοπίζοντας την εταιρεία προς τον συγκεκριμένο τομέα.

Η Meta είχε περίπου 79.000 εργαζόμενους στο τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ, παρόμοιες μειώσεις προσωπικού είχαν πραγματοποιηθεί και το 2022 και το 2023.