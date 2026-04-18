Ο «σεφ του θανάτου»: Καναδός μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του!

Ο 60χρονος Κένεθ Λο συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για παροχή συμβουλών ή υποβοήθηση αυτοκτονίας

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Καναδός σεφ Κένεθ Λο συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για παροχή συμβουλών υποβοήθηση αυτοκτονίας με αντάλλαγμα την απόσυρση 14 κατηγοριών για φόνο.
  • Ο Λο φέρεται να διακινούσε δηλητηριώδη ουσία σε τουλάχιστον 1.200 αποστολές σε πάνω από 40 χώρες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.
  • Η υπόθεση εξετάζεται διεθνώς, με έρευνες σε ΗΠΑ, Ιταλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος ερευνά 109 θανάτους σχετιζόμενους με την υπόθεση.
  • Ο Λο κρατείται από τη σύλληψή του το Μάιο του 2023 στο Οντάριο, όπου η υποβοήθηση αυτοκτονίας εκτός ιατρικώς ελεγχόμενων πλαισίων είναι παράνομη.
  • Στον Καναδά η υποβοήθηση αυτοκτονίας τιμωρείται με έως 14 έτη φυλάκισης, ενώ η καταδίκη για φόνο επισύρει ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 25 χρόνων.
Ένας Καναδός σεφ, ο οποίος κατηγορείται ότι προμήθευε θανατηφόρες ουσίες σε ανθρώπους ανά τον κόσμο που στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους, αναμένεται να δει τις κατηγορίες για φόνο να αποσύρονται, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία.

Ο 60χρονος Κένεθ Λο συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για παροχή συμβουλών ή υποβοήθηση αυτοκτονίας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μάθιου Γκουρλέι. Σε αντάλλαγμα, οι καναδικές αρχές θα αποσύρουν και τις 14 κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει στο δικαστήριο στο Νιούμαρκετ του Οντάριο τη Δευτέρα.

Διεθνές δίκτυο διακίνησης

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, ο Λο, που εργαζόταν ως σεφ σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Τορόντο, φέρεται να χρησιμοποιούσε μια σειρά από ιστοσελίδες για να διαφημίζει και να πωλεί μια δηλητηριώδη χημική ουσία σε άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο αυτοτραυματισμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έχει αποστείλει τουλάχιστον 1.200 πακέτα σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει σε ΗΠΑ, Ιταλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι εξετάζει 109 θανάτους που συνδέονται με την προμήθεια δηλητηριωδών ουσιών μέσω των συγκεκριμένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Υπό κράτηση από το 2023

Ο Λο παραμένει υπό κράτηση από τη σύλληψή του, τον Μάιο του 2023, στο σπίτι του στο Μισισάγκα του Οντάριο.

Σημειώνεται ότι στον Καναδά είναι παράνομο να προτρέπει ή να βοηθά κάποιος άλλον να αυτοκτονήσει, παρότι από το 2016 έχει νομιμοποιηθεί η ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Το νομικό πλαίσιο

Συγκεκριμένα, ενήλικες άνω των 18 ετών με σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή αναπηρία μπορούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για να πεθάνουν, μόνο όμως μέσω γιατρού και υπό καθορισμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Καναδά, η υποβοήθηση αυτοκτονίας επισύρει ποινή έως και 14 έτη φυλάκισης, ενώ σε περίπτωση καταδίκης για φόνο επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης πριν από την πάροδο τουλάχιστον 25 ετών.

