Βουλγαρία: Στις κάλπες ξανά οι πολίτες - Προβάδισμα για τον Ρούμεν Ράντεφ
Στη Βουλγαρία διεξάγονται οι όγδοες εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια λόγω πολιτικής αστάθειας
Snapshot
- Ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ διατηρεί προβάδισμα με περίπου 35% στις δημοσκοπήσεις, προωθώντας πολιτική σταθερότητα και καταπολέμηση της διαφθοράς.
- Η αυτοδυναμία για το κόμμα του Ράντεφ δεν θεωρείται βέβαιη παρά το προβάδισμα.
- Η εκτιμώμενη συμμετοχή των ψηφοφόρων ανέρχεται στο 60%, σημαντικά υψηλότερη από τις προηγούμενες εκλογές.
- Το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 18%, δείχνοντας φθορά της προηγούμενης κυριαρχίας του.
Άνοιξαν σήμερα, Κυριακή (19/4), τα εκλογικά τμήματα στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας την όγδοη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας.
Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 7:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), με τους πολίτες να καλούνται να εκλέξουν νέα κυβέρνηση εν μέσω κρίσης και φθίνουσας εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ξεκάθαρο προβάδισμα διατηρεί ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος εμφανίζεται ως το φαβορί, προτάσσοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και καταπολέμηση της διαφθοράς.
Οι μετρήσεις δείχνουν το κόμμα του να αγγίζει το 35%, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες. Παρά τη δυναμική αυτή, η αυτοδυναμία δεν θεωρείται δεδομένη.
Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων παρουσιάζεται αυξημένο, με την εκτιμώμενη συμμετοχή να φτάνει περίπου το 60%, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από εκείνο των προηγούμενων εκλογών.
Την ίδια ώρα, το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας περίπου 18%, γεγονός που αποτυπώνει τη φθορά της πολυετούς κυριαρχίας του.