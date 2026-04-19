Βουλγαρία: Στις κάλπες ξανά οι πολίτες - Προβάδισμα για τον Ρούμεν Ράντεφ

Στη Βουλγαρία διεξάγονται οι όγδοες εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια λόγω πολιτικής αστάθειας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ εκφωνεί ομιλία στην τελική συγκέντρωση της προεκλογικής του εκστρατείας, στη Σόφια, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, καθώς η Βουλγαρία οδεύει προς πρόωρες βουλευτικές εκλογές

  • Ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ διατηρεί προβάδισμα με περίπου 35% στις δημοσκοπήσεις, προωθώντας πολιτική σταθερότητα και καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Η αυτοδυναμία για το κόμμα του Ράντεφ δεν θεωρείται βέβαιη παρά το προβάδισμα.
  • Η εκτιμώμενη συμμετοχή των ψηφοφόρων ανέρχεται στο 60%, σημαντικά υψηλότερη από τις προηγούμενες εκλογές.
  • Το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 18%, δείχνοντας φθορά της προηγούμενης κυριαρχίας του.
Άνοιξαν σήμερα, Κυριακή (19/4), τα εκλογικά τμήματα στη Βουλγαρία, σηματοδοτώντας την όγδοη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 7:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), με τους πολίτες να καλούνται να εκλέξουν νέα κυβέρνηση εν μέσω κρίσης και φθίνουσας εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ εκφωνεί ομιλία στην τελική συγκέντρωση της προεκλογικής του εκστρατείας, στη Σόφια, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, καθώς η Βουλγαρία οδεύει προς πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ξεκάθαρο προβάδισμα διατηρεί ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος εμφανίζεται ως το φαβορί, προτάσσοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι μετρήσεις δείχνουν το κόμμα του να αγγίζει το 35%, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες. Παρά τη δυναμική αυτή, η αυτοδυναμία δεν θεωρείται δεδομένη.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων παρουσιάζεται αυξημένο, με την εκτιμώμενη συμμετοχή να φτάνει περίπου το 60%, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από εκείνο των προηγούμενων εκλογών.

Την ίδια ώρα, το κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας περίπου 18%, γεγονός που αποτυπώνει τη φθορά της πολυετούς κυριαρχίας του.

Novibet
